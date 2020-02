आइस क्यूब के इन 3 तरीकों से पा सकते हैं खुजली और मुंहासों से छुटकारा

Healthy Skin Tips, Tips for Glowing Skin, How to Remove Acne, Home Remedies: बदलते मौसम में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आपकी त्वचा भी बहुत प्रभावित होती है। सर्दियों में जहां स्किन ड्राय और रुखी हो जाती है वहीं, गर्मियों में पसीने की वजह से लोगों को त्वचा संबंधित एलर्जी हो जाती है। ऐसे में लोग अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। कई स्टडीज से इस बात की जानकारी मिलती है कि बर्फ का इस्तेमाल करने से त्वचा को हर मौसम में हेल्दी रखा जा सकता है। डार्क सर्कल्स से लेकर मुंहासों तक, बर्फ को चेहरे पर रब करने से त्वचा संबंधित कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं स्किन को हेल्दी रखने में कैसे करें बर्फ का इस्तेमाल-

ग्रीन टी आइस क्यूब सूजी आंखों को करे ठीक: ओनली माई हेल्थ में छपी खबर के अनुसार, ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के आसपास की सूजन को कम करने में कारगर है। ग्रीन टी से बना आइस क्यूब तुरंत ही आंखों की स्वेलिंग को कम करती है जिससे आंखें और चेहरा खिला खिला नजर आता है। साथ ही, आपकी थकान भी दूर हो जाती है। इसे बनाने के लिए उबलते पानी में ग्रीन टी बैग डालें और उसे ठंडा करके आइस ट्रे में फ्रीज कर लें। रोज एक आइस क्यूब निकाल कर आंखों के आसपास रब करें।

एलोवेरा आइस क्यूब गर्मी में वरदान: जल्दी ही गर्मियां आने वाली हैं, ऐसे में कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। एलोवेरा में ठंडापन प्रदान करने के गुण होते हैं जिससे कि स्किन को रिलैक्स और आराम महसूस होता है। एलोवेरा पल्प से बने आइस क्यूब को लगाने से गर्मी और ह्यूमिडिटी से त्वचा को राहत मिलती है। इसे बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। एलोवेरा पल्प या एलोवेरा जूस को आइस ट्रे में रखकर चार से पांच घंटे तक फ्रीज कर लें, उसके बाद कहीं से भी आने के बाद इसे अपने चेहरे पर रब करें। ताजगी और ठंडापन महसूस होने के साथ ही ये आपको सनबर्न और टैनिंग से भी बचाएगा।

मुंहासों को भगाता है दालचीनी आइस क्यूब: दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि मुंहासों ( Acne) से लड़ने में सक्षम होते हैं। वहीं, गुलाब के फल से बने तेल ( Rosehip Oil) में भी विटामिन C होता है जो त्वचा में एंटी ऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है जिससे चेहरे पर चमक आती है। दालचीनी आइस क्यूब बनाने के लिए आपको दालचीनी पाउडर या फिर इसके एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल के साथ ही रोजहिप ऑयल और पानी की जरूरत होती है। इन सभी को एक बर्तन में डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आइस ट्रे में रखकर फ्रीज करें। हफ्ते में तीन बार दालचीनी आइस क्यूब को लगाने से आपको कुछ हफ्तों में ही अंतर दिखेगा।

