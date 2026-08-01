हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) को अक्सर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती दौर में आसानी से नजर नहीं आते। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बीपी को नियंत्रित रखने में केवल दवाएं ही नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या और खान-पान का समय भी अहम भूमिका निभाता है। खासतौर पर रात या शाम के समय खाया गया अत्यधिक सोडियम या भारी भोजन ब्लड प्रेशर के स्तर को अचानक बढ़ा सकता है। Cardiologist, FACC, ABAARM डॉ. अबिद हुसैन (Dr. Abid Husain) ने eatingwell में छपे एक लेख में बताया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में डाइट का अहम रोल है।

डॉ. आबिद हुसैन के अनुसार, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रिकवरी रात में सोते समय होती है। स्वस्थ हृदय प्रणाली (Healthy heart system) रात में रिकवरी मोड में चली जाती है, जिससे शरीर दिनभर की क्षति की मरम्मत कर पाता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया बाधित होती है, तो लंबे समय में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी और याददाश्त कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) दुनिया भर में हृदय रोग और स्ट्रोक का एक प्रमुख जोखिम कारक है। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए केवल खानपान और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि शाम 6 बजे के बाद की आपकी आदतें भी ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डाल सकती हैं। आइए जानते हैं कि शाम को कौन-कौन से 5 फूड्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो बीपी को ट्रिगर करते हैं।

रात में शराब का सेवन नहीं करें

कार्डियोलॉजिस्ट्स डॉ. हीदर ए. त्रिवेदी ने बताया रात के समय शरीर रिपेयर और रिकवरी मोड में जाता है। अगर इस दौरान शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता या गलत आदतें बनी रहती हैं, तो लंबे समय में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी रोग और याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप डिनर के साथ शराब पीने के आदी हैं, तो यह आदत तुरंत बदल लें। विशेषज्ञों के अनुसार, शराब सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। इसके अलावा, शराब के टूटने पर बनने वाले हानिकारक तत्व शरीर की रात में होने वाली रिपेयर प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं, जिससे दिल, रक्त वाहिकाओं और मेटाबॉलिज्म की रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती।

दिनभर हल्का खाना और रात में ज्यादा खाना

कार्डियोलॉजिस्ट . डॉ. पिलर स्टीवंस-हेन्स के मुताबिक कई लोग दिनभर कम खाते हैं और रात के खाने में ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं। खासकर पिज्जा, पास्ता, सफेद चावल, ब्रेड, मिठाई और आइसक्रीम जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन ब्लड शुगर और इंसुलिन को तेजी से बढ़ाता है। बार-बार ऐसा करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, पेट की चर्बी, सूजन और धमनियों में कठोरता बढ़ सकती है, जो हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ाती है।

सोने से पहले नमकीन स्नैक्स खाना

टीवी देखते हुए चिप्स, नमकीन, प्रेट्ज़ेल या ज्यादा नमक वाला पॉपकॉर्न खाने की आदत भी नुकसानदायक हो सकती है। अधिक सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ-साथ हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि रात में जरूरत से ज्यादा स्नैकिंग वजन बढ़ाने और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण भी बन सकती है।

देर रात तक मोबाइल चलाना या काम करना

सोने से पहले लगातार मोबाइल स्क्रॉल करना, ऑफिस ईमेल का जवाब देना या तनावपूर्ण खबरें देखना दिमाग को सक्रिय बनाए रखता है। इससे शरीर रिलैक्स नहीं हो पाता और नींद की गुणवत्ता खराब होती है। खराब नींद और लगातार तनाव, दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकते हैं। सोने से दो घंटे पहले टीवी और मोबाइल को देखना बंद कर दें।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए क्या करें?

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हीदर ए. त्रिवेदी ने बताया अगर बीपी को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो रात के खाने में लीन प्रोटीन, हरी सब्जियां, हेल्दी फैट और साबुत अनाज शामिल करें।

रोजाना लगभग एक ही समय पर खाना खाएं और देर रात खाना खाने से बचें।

बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं (NSAIDs जैसे इबुप्रोफेन) बार-बार न लें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं।

रोजाना नियमित शारीरिक गतिविधि या एक्सरसाइज करें।

सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और रिलैक्सिंग रूटीन अपनाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर या किसी अन्य पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य डायटीशियन से परामर्श जरूर लें।