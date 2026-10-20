आजकल स्किन केयर की दुनिया में हायलूरोनिक एसिड की खूब चर्चा है। त्वचा को मुलायम बनाने, रूखापन कम करने और चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए कई सीरम, क्रीम और मॉइस्चराइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी इसे ग्लोइंग स्किन पाने का एक खास तरीका बताया जाता है। लेकिन क्या हायलूरोनिक एसिड वाकई त्वचा के लिए फायदेमंद है? क्या इसके इस्तेमाल से झुर्रियां कम हो सकती हैं और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं?

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के StatPearls में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, हायलूरोनिक एसिड शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जो त्वचा, आंखों और जोड़ों में मौजूद होता है। इसकी खासियत पानी को अपनी ओर खींचकर बनाए रखना है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल त्वचा में नमी बनाए रखने, कुछ घावों की देखभाल और घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द से राहत देने वाले उपचारों में भी किया जाता है।

क्या है हायलूरोनिक एसिड?

हायलूरोनिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है, जिसे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से बनाता है। यह त्वचा को नमी देने, उसे लचीला बनाए रखने और आंखों व जोड़ों के सही कामकाज में मदद करता है।

हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक, हायलूरोनिक एसिड त्वचा में पानी बनाए रखने में मदद करता है। इससे त्वचा हाइड्रेटेड और मुलायम रह सकती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में इसका उत्पादन कम होने लगता है, जिससे त्वचा में नमी की कमी और झुर्रियां अधिक दिखाई दे सकती हैं।

त्वचा के लिए हायलूरोनिक एसिड के फायदे

त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद

हायलूरोनिक एसिड पानी को अपनी ओर खींचकर त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि इसे कई मॉइस्चराइजर और सीरम में शामिल किया जाता है। रूखी त्वचा वाले लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के अनुसार, हायलूरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेट करने और रूखेपन के कारण दिखाई देने वाली बारीक रेखाओं को कम दिखाने में मदद कर सकता है। झुर्रियों को कम दिखा सकता है

त्वचा में नमी की कमी होने पर बारीक रेखाएं और झुर्रियां अधिक नजर आ सकती हैं। हायलूरोनिक एसिड त्वचा में नमी बनाए रखकर उन्हें कुछ हद तक कम दिखाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इससे उम्र बढ़ने के सभी निशान खत्म नहीं होते और न ही त्वचा पहले जैसी हो जाती है। त्वचा को मुलायम और लचीला बनाए

हायलूरोनिक एसिड त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे त्वचा अधिक मुलायम और लचीली महसूस हो सकती है। इसका असर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद और उसमें मौजूद हायलूरोनिक एसिड के प्रकार पर भी निर्भर करता है। त्वचा की देखभाल में उपयोगी

हायलूरोनिक एसिड का इस्तेमाल कुछ खास क्रीम और जेल में घावों तथा त्वचा के अल्सर की देखभाल के लिए भी किया जाता है। हालांकि, हर हायलूरोनिक एसिड उत्पाद घाव भरने के लिए नहीं बना होता। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए।

हायलूरोनिक एसिड सीरम लगाने का सही तरीका

हायलूरोनिक एसिड सीरम का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

हल्की नम त्वचा पर लगाएं: चेहरा साफ करने के बाद त्वचा को हल्का नम रहने दें और फिर सीरम लगाएं।

चेहरा साफ करने के बाद त्वचा को हल्का नम रहने दें और फिर सीरम लगाएं। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें: सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिले।

सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिले। प्रोडक्ट के निर्देश पढ़ें: सीरम की मात्रा और इस्तेमाल करने का तरीका उसके पैक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रखें।

सीरम की मात्रा और इस्तेमाल करने का तरीका उसके पैक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रखें। सुबह या रात इस्तेमाल करें: कई सीरम का इस्तेमाल सुबह और रात किया जा सकता है। हालांकि, सही तरीका उत्पाद के निर्देशों पर निर्भर करता है।

कई सीरम का इस्तेमाल सुबह और रात किया जा सकता है। हालांकि, सही तरीका उत्पाद के निर्देशों पर निर्भर करता है। दूसरे उत्पादों के साथ सावधानी बरतें: अगर आप रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड जैसे स्किन केयर उत्पाद भी इस्तेमाल करते हैं और त्वचा में जलन होती है तो स्किन एक्सपर्ट से सलाह लें।

हार्वर्ड हेल्थ में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, हायलूरोनिक एसिड सीरम को नम त्वचा पर लगाकर उसके बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए उपयोगी हो सकता है।

क्या हायलूरोनिक एसिड के नुकसान भी हैं?

त्वचा पर लगाने वाले हायलूरोनिक एसिड उत्पाद आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को उत्पाद के इस्तेमाल से परेशानी हो सकती है। कई बार इसका कारण हायलूरोनिक एसिड के बजाय उत्पाद में मौजूद कोई दूसरा तत्व भी हो सकता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबिक, हायलूरोनिक एसिड के इंजेक्शन के बाद दर्द, सूजन, लालिमा, खुजली और नीले निशान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। दुर्लभ मामलों में संक्रमण या त्वचा के ऊतकों को नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं।

इसलिए चेहरे पर हायलूरोनिक एसिड फिलर लगवाने या जोड़ों में इसका इंजेक्शन लेने का फैसला डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। इंजेक्शन हमेशा योग्य मेडिकल एक्सपर्ट से ही लगवाएं।

क्या हायलूरोनिक एसिड सप्लीमेंट लेना भी फायदेमंद है?

हायलूरोनिक एसिड केवल सीरम और क्रीम में ही नहीं, बल्कि कैप्सूल और टैबलेट जैसे सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है। हालांकि, त्वचा पर लगाने वाले उत्पादों और मुंह से लिए जाने वाले सप्लीमेंट के असर को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

NIH के तहत प्रकाशित जानकारी में हायलूरोनिक एसिड के अलग-अलग इस्तेमाल और उनके संभावित फायदों के बारे में बताया गया है। लेकिन केवल ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, खासकर अगर आप पहले से कोई दवा या दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हैं।

क्या हायलूरोनिक एसिड मुंहासों को ठीक करता है?

हायलूरोनिक एसिड को मुंहासों का सीधा इलाज नहीं माना जाता। हालांकि, यह त्वचा में नमी बनाए रखने और रूखापन कम करने में मदद कर सकता है। इससे त्वचा की देखभाल में फायदा हो सकता है, लेकिन मुंहासों को ठीक करने के लिए केवल इसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

अगर किसी हायलूरोनिक एसिड प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद मुंहासे बढ़ते हैं तो उसके दूसरे तत्वों की भी जांच करनी चाहिए। लगातार मुंहासे होने पर स्किन एक्सपर्ट से सलाह लें।

क्या हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए हायलूरोनिक एसिड?

हायलूरोनिक एसिड त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ग्लोइंग स्किन पाने के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। नियमित मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद भी त्वचा की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं।

अगर आपकी त्वचा रूखी रहती है तो हायलूरोनिक एसिड वाला सीरम या मॉइस्चराइजर स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या किसी प्रोडक्ट से जलन होती है तो उसका इस्तेमाल बंद करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं। हायलूरोनिक एसिड का असर उसके इस्तेमाल के तरीके और व्यक्ति की त्वचा पर निर्भर करता है। किसी भी सप्लीमेंट या इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें।)

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