आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, एंग्जायटी और जरूरत से ज्यादा सोचना (Overthinking) एक आम समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग इसे छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को प्रभावित कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों (Psychologists) के अनुसार, जिस तरह हम शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह दिमाग को शांत रखने के लिए ‘ब्रेन ट्रेनिंग’ की जरूरत होती है।

RCI-पंजीकृत मनोवैज्ञानिक और साइकोथेरेपिस्ट (मनोचिकित्सक), लेखिका एवं लाइफ कोच डॉ. कशिका जैन ने बताया अगर आपको एंजायटी,डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से बचना है तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना ही होगा। हमारा दिमाग किसी भी माहौल में अपना थॉट प्रोसेस शुरु कर देता है। हम कुछ चीजों को लाइक करते हैं तो कुछ चीजों को डिसलाइक करते हैं ऐसे में हम ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। हम जजमेंट ज्यादा करते हैं ऑब्जर्व कम करते हैं। साइकोलोजिस्ट ने बताया अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ऑब्जर्व मोड में रहे तो आप इन 9 बातों का खास ध्यान रखें। मन को शांत रखने और ओवरथिंकिंग को रोकने में ये 9 प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है।

बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों को देखना सीखें

डॉ. कशिका जैन के अनुसार, हमें अपने आसपास की चीजों और लोगों को बिना किसी पूर्वधारणा या तुरंत राय बनाए देखने की आदत डालनी चाहिए। अक्सर हमारा दिमाग पुराने अनुभवों, मान्यताओं, पसंद-नापसंद और यादों के आधार पर किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में धारणा बना लेता है। ऐसे में हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने के बजाय अपने पुराने नजरिए से देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम किसी व्यक्ति की बात सुनते समय या किसी परिस्थिति को समझते समय तुरंत उसे सही-गलत का लेबल न दें। इसके लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है। धीरे-धीरे हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीख सकते हैं और किसी परिस्थिति को अधिक खुले नजरिए से समझ सकते हैं।

डर को समझें और वास्तविकता का सामना करें

मनोचिकित्सक कशिका जैन ने बताया कई बार हमारा डर उन आशंकाओं और कल्पनाओं से पैदा होता है, जिन्हें हमारा दिमाग भविष्य को लेकर बनाता रहता है। पहले हुए किसी बुरे अनुभव के कारण भी हम यह सोचने लगते हैं कि आगे भी कुछ वैसा ही हो सकता है। इस तरह हमारा मन संभावित खतरों पर अधिक ध्यान देने लगता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम अपने विचारों और वास्तविकता के बीच अंतर करना सीखें। हर नकारात्मक आशंका सच नहीं होती। किसी परिस्थिति से बचते रहने के बजाय, जहां सुरक्षित और उचित हो, उसका धीरे-धीरे सामना करना हमें अपनी आशंकाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। हालांकि, हर डर को केवल कल्पना मानना भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में डर वास्तविक खतरे का संकेत हो सकता है।

असहमति जताने से न डरें

किसी व्यक्ति की बात से सहमत न होना स्वाभाविक है। असहमति का मतलब यह नहीं कि हम सामने वाले का सम्मान नहीं करते या अनुशासनहीन हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की बात मानने या उन्हें नाराज न करने के लिए अपनी राय दबाते रहते हैं, तो इससे हमारी स्वतंत्र सोच और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकते हैं। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना, सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर दूसरों से असहमत होना जरूरी है। हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर सकता है।

अधूरी इच्छाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाएं

डॉ. कशिका जैन ने बताया अधूरी इच्छाएं और अधूरे लक्ष्य हमें कुछ नया करने की प्रेरणा दे सकते हैं। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बजाय, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं या नहीं। नई चीजें सीखना, अलग-अलग तरीकों को आजमाना और अपने अनुभवों से सबक लेना आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हर असफलता को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में बदलाव और अनिश्चितता को स्वीकार करना भी मानसिक विकास का एक हिस्सा है।

दूसरों की बातों के बजाय अपने अनुभवों से भी सीखें

मनोचिकित्सक के मुताबिक किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अनुभव के बारे में केवल दूसरों की राय के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार किसी चीज के बारे में हमें पहले से ही अच्छी या बुरी बातें बता दी जाती हैं, जिससे हमारा नजरिया प्रभावित हो सकता है।

दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें

डॉ. कशिका जैन ने बताया दूसरे से लगातार तुलना करना हमारी खुशी और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के अच्छे पल और उपलब्धियां दिखाते हैं। उनकी तस्वीरों, आर्थिक स्थिति, करियर या रिश्तों को देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझना उचित नहीं है, क्योंकि हमें उनकी पूरी परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती। दूसरों से तुलना करने के बजाय, हमें अपनी तुलना अपने ही पुराने रूप से करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि हमने पिछले कुछ समय में क्या सीखा, किन आदतों में सुधार किया और अपने लक्ष्यों की दिशा में कितनी प्रगति की।

अपने विचारों को देखना और समझना सीखें

अपने विचारों को बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखना ध्यान यानी मेडिटेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसी परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमारे विचार हमारे व्यवहार को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, तो हम अधिक जागरूक होकर फैसले ले सकते हैं। विचारों को पहचानने का अर्थ यह नहीं कि हमें हर नकारात्मक विचार को रोकना है। इसके बजाय, हमें यह सीखना चाहिए कि हर विचार को सच मानना या उसके अनुसार तुरंत काम करना जरूरी नहीं है। नियमित ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करने और माइंडफुलनेस के अभ्यास से कुछ लोगों को अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

समस्या का समाधान करने से पहले उसकी जड़ समझें

मनोचिकित्सक के मुताबिक किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसके मूल कारण को समझना जरूरी है। कई बार हम समस्या की असली वजह जाने बिना ही तुरंत समाधान तलाशने लगते हैं। इससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन समस्या दोबारा सामने आ सकती है।

अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का नियमित निरीक्षण करें



मनोचिकित्सक के अनुसार, मानसिक रूप से जागरूक रहना कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमें समय-समय पर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे हमें अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को पहचानने का अवसर मिलता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख डॉ. कशिका जैन के वीडियो में साझा किए गए विचारों पर आधारित है। ये सुझाव आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए हैं। इन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान या उपचार का विकल्प न मानें। किसी समस्या के लगातार बने रहने या दैनिक जीवन को प्रभावित करने पर योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।