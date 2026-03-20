गर्मियों के मौसम में रसीले अंगूर सेहत के लिए जितने फायदेमंद होते हैं, उतने ही चिंताजनक उन पर छिपे कीटनाशक (Pesticides) हो सकते हैं। अक्सर सादे पानी से धोने के बाद भी अंगूरों की सतह पर चिपके खतरनाक केमिकल्स पूरी तरह साफ नहीं होते, जो हमारी बॉडी में पहुंच कर धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों और हालिया रिसर्च के मुताबिक कीटनाशकों के इन अवशेषों को हटाने के लिए सिर्फ पानी से अंगूर को वॉश करना काफी नहीं है। अंगूर के चमकदार और रसदार छिलकों पर अक्सर कीटनाशकों के अवशेष और छिपी हुई गंदगी मौजूद होती है। अंगूर गुच्छों में उगते हैं और इनका छिलका पतला और नाजुक होता है, इसलिए इनमें केमिकल्स और धूल आसानी से फंस जाती है। सिर्फ नल के पानी से जल्दी-जल्दी धोना हमेशा पर्याप्त नहीं होता।



FSSAI अपनी ‘पिंक बुक’ में सुझाव देता है कि फलों को केवल बहते पानी के नीचे रगड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें कीटाणुमुक्त बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया से गुजारना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अंगूरों पर इस्तेमाल होने वाले कई कीटनाशक ‘ऑयली’ या ‘वैक्सी’ प्रकृति के होते हैं। ये पानी के साथ नहीं बहते, बल्कि छिलके से मजबूती से चिपके रहते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे वैज्ञानिक और आसान तरीके हैं जिनसे आप अपने फलों को 90% तक केमिकल-मुक्त बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि अंगूर को घर में कैसे साफ करें कि इसपर जमे सारे कीटनाशक साफ हो जाए।

अंगूर की सफाई के लिए कौन-कौन से स्टेप्स अपनाएं

स्टेप 1: सबसे पहले अंगूरों को किसी टोकरी में रखकर बहते पानी के नीचे धोएं। अंगूर को एक बड़े बर्तन या छलनी में डालें और 20–30 सेकंड तक ठंडे बहते पानी में धोएं। इस दौरान हाथों से हल्के-हल्के रगड़ें। अंगूर को रगड़ने से उसपर मौजूद धूल, मिट्टी और सतह पर मौजूद केमिकल हटने लगता है। अंगूर साफ करने का ये पहला और जरूरी कदम है।

स्टेप 2: बेकिंग सोडा के घोल में भिगोएं

अंगूरों पर मौजूद कीटनाशक को हटाने के लिए आप अंगूर को बेकिंग सोडा के पानी में भिगोएं। रिसर्च बताती है कि बेकिंग सोडा कई कीटनाशकों को तोड़ने में मदद करता है। एक बड़े कटोरे पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। अंगूरों को इसमें 12 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें। रिसर्च के मुताबिक बेकिंग सोडा क्षारीय (Alkaline) होता है, जो सबसे जिद्दी कीटनाशकों जैसे थियाबेंडाजोल और फॉस्फेट को तोड़ देता है। इसके बाद अंगूर को हल्के से रगड़ें और साफ पानी से धो लें।

स्टेप 3: सिरके (Vinegar) से करें सफाई

सिरका भी अंगूर को वॉश करने का एक बेहतरीन नेचुरल क्लीनर है। यह न सिर्फ कीटनाशकों को कम करता है, बल्कि बैक्टीरिया और फंगस को भी खत्म करता है। 3 भाग पानी में 1 भाग सफेद सिरका मिलाएं। इसमें अंगूरों को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये न केवल केमिकल्स हटाता है, बल्कि अंगूरों की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को भी खत्म कर देता है, जिससे फल जल्दी खराब नहीं होते।

स्टेप 4:FSSAI टिप

FSSAI के मुताबिक अंगूर को भिगोने के बाद अंगूरों को साफ बहते पानी में हाथ से हल्का रगड़कर धोएं और फिर एक साफ कपड़े या पेपर टॉवल से सुखाएं। सुखाने की प्रक्रिया घर्षण पैदा करती है, जो अंगूर पर बचे हुए टॉक्सिन को पूरी तरह हटा देती है।

स्टेप 5: सही तरीके से स्टोर करें

अंगूर को साफ करने के बाद उसे सही तरह से स्टोर करना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अंगूर दो से तीन दिनों तक फ्रेश रहें तो अंगूर को हवा आने-जाने वाले डिब्बे में फ्रिज में रखें। गीले अंगूर को लंबे समय तक न रखें, इससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। बेहतर है कि जितना खाना हो उतने ही अंगूर धोएं और उनका सेवन करें।

डिस्क्लेमर:

ये लेख सामान्य जानकारी के लिए है और बाजार से लाए गए फल-सब्जियों की सफाई करके उसे खाना जरूरी है।