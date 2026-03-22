वर्क प्लेस हो या फिर वर्क-फ्रॉम-होम हो,आज के समय में हमारा ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन के सामने बीतता है। मनोरंजन के लिए लगातार घंटों तक स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखने से न केवल आंखों में सूखापन (Dry Eyes) और थकान महसूस होती है, बल्कि ये हमारे विजन को भी प्रभावित कर सकता है। डिजिटल दौर में स्क्रीन टाइम बढ़ने से के आंखों में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं को डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। इसमें आंखों में सूखापन, धुंधला दिखना, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी दिक्कतें आम हैं। शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट में डॉ. रक्षिता ओ.पी.के अनुसार, नियमित रूप से आंखों की जांच कराना बेहद जरूरी है, भले ही कोई स्पष्ट लक्षण नजर न आ रहे हों। समय रहते आंखों की समस्याओं का पता लगने से विजन गिरने से रोका जा सकता है।



नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार, स्क्रीन टाइम को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ आसान आदतों और ’20-20-20 नियम’ जैसे असरदार तरीकों से आंखों पर पड़ने वाले दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि डिजिटल स्क्रीन के इस युग में अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करें।

आंखों की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये उपाय

20-20-20 नियम अपनाएं

डिजिटल स्क्रीन पर लगातार काम करने से आंखों की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे थकान और धुंधलापन महसूस हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए 20-20-20 नियम बेहद कारगर माना जाता है। हर 20 मिनट बाद कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक लें और अपनी नजरें 20 फीट दूर किसी वस्तु पर टिकाएं। यह अभ्यास आंखों को रिलैक्स करने में मदद करता है, फोकस सुधारता है और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाले तनाव को कम करता है।

कंप्यूटर स्क्रीन को सही रखें

अगर आपकी स्क्रीन की पोजीशन सही नहीं है, तो इसका असर सिर्फ आंखों पर ही नहीं बल्कि गर्दन और कंधों पर भी पड़ता है। हमेशा कोशिश करें कि आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन आंखों के स्तर पर हो, न बहुत ऊपर और न ही नीचे। साथ ही स्क्रीन की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अपने आसपास की रोशनी के अनुसार सेट करें। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और लंबे समय में विजन पर असर डाल सकती है।

एंटी-ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करें

स्क्रीन से निकलने वाली तेज रोशनी और रिफ्लेक्शन आंखों को जल्दी थका देते हैं। ऐसे में एंटी-ग्लेयर स्क्रीन या फिल्टर का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प है। यह स्क्रीन पर पड़ने वाली बाहरी रोशनी के रिफ्लेक्शन को कम करता है, जिससे आंखों को आराम मिलता है। खासतौर पर जो लोग लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करते हैं, उनके लिए यह एक जरूरी उपाय है जो आंखों के तनाव और जलन को कम करने में मदद करता है।

नियमित आंखों की जांच कराएं

कई बार आंखों से जुड़ी समस्याएं शुरुआत में नजर नहीं आतीं, लेकिन धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए नियमित अंतराल पर आंखों की जांच कराना बेहद जरूरी है, भले ही आपको कोई परेशानी महसूस न हो रही हो। इससे आंखों की स्थिति का सही आकलन हो जाता है और जरूरत पड़ने पर समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है। खासकर जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें साल में कम से कम एक बार आई चेकअप जरूर कराना चाहिए।

डाइट में शामिल करें जरूरी पोषक तत्व

आंखों की सेहत को बनाए रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में विटामिन C, विटामिन E, ओमेगा-3 फैटी एसिड और जिंक जैसे पोषक तत्व शामिल करें। ये तत्व आंखों की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं और उम्र से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। हरी सब्जियां, फल, नट्स और मछली जैसी चीजें आंखों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं और नियमित सेवन से विजन बेहतर बना रहता है।

रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं

तनाव और मानसिक थकान का असर भी आंखों पर पड़ता है, जिससे आंखों में दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन तकनीक अपनाना फायदेमंद रहता है। ये न केवल आपके दिमाग को शांत करते हैं, बल्कि आंखों की मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाते हैं। रोजाना कुछ मिनट इन गतिविधियों के लिए निकालने से आंखों का तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

आर्टिफिशियल टियर्स का उपयोग करें

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में सूखापन (Dry Eyes) की समस्या आम हो जाती है, क्योंकि हम कम बार पलक झपकाते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से आर्टिफिशियल टियर्स यानी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आंखों को नमी प्रदान करते हैं और जलन या खुजली से राहत देते हैं। हालांकि, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत दवा से समस्या बढ़ सकती है।

स्क्रीन टाइम सीमित करें

भले ही आज के समय में स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाना मुश्किल हो, लेकिन जहां तक संभव हो स्क्रीन टाइम को सीमित करना जरूरी है। काम के अलावा बेवजह मोबाइल या टीवी देखने की आदत को कम करें। बीच-बीच में ब्रेक लें और आंखों को आराम दें। स्क्रीन टाइम कम करने से न केवल आंखों पर दबाव कम होता है, बल्कि नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।

डिजिटल डिवाइस में फॉन्ट साइज बढ़ाएं

छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आंखों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे जल्दी थकान और दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट में फॉन्ट साइज को इतना बड़ा रखें कि पढ़ने में आसानी हो। इससे आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और लंबे समय तक काम करने के दौरान भी आराम महसूस होता है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन आंखों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या, जलन, दर्द, धुंधलापन या अन्य लक्षण होने पर तुरंत किसी योग्य Eye Specialist से परामर्श लें। लेख में बताए गए उपाय हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रभावी हों, यह आवश्यक नहीं है। किसी भी नई आदत, आई ड्रॉप या सप्लीमेंट को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है।