डायबिटीज आज हर दूसरे घर की कहानी बनती जा रही है, लेकिन अक्सर लोग Type-1 और Type-2 डायबिटीज के बीच के बड़े अंतर को समझे बिना ही एक जैसा परहेज या नुस्खे आजमाने लगते हैं। जहां Type-1 इंसुलिन की कमी से जुड़ी स्थिति है, वहीं Type-2 डायबिटीज लाइफस्टाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित है। दोनों ही स्थितियों में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर लम्बे समय तक डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बॉडी के जरूरी अंगों जैसे किडनी, आंखों और दिल पर गंभीर असर डाल सकती है। दोनों स्थितियों में ब्लड शुगर लेवल को सही सीमा में रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता।

डॉ. मोहन’स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर, चेन्नई में चेयरमैन एवं चीफ ऑफ डायबिटोलॉजी,डॉ. वी. मोहन ने बताया डायबिटीज को केवल एक बीमारी मानना सही नहीं है। अगर ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो उसे खान-पान, एक्सरसाइज, दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण शरीर में जटिलताओं का खतरा बढ़ने लगता है। आंखें, किडनी, हृदय और पैर समेत शरीर के कई अंगों पर डायबिटीज का असर पड़ता है। डॉक्टर ने बताया डायबिटीज एक ही प्रकार की बीमारी नहीं है। इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं और हर प्रकार का कारण, निदान और इलाज अलग हो सकता है। आइए डॉक्टर वी. मोहन से जानते हैं टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के बीच क्या अंतर है? इसका इलाज और सावधानियां।

टाइप-1 डायबिटीज क्या है?

टाइप-1 डायबिटीज अक्सर बच्चों और कम उम्र में शुरू हो सकती है और इसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। डॉक्टर वी. मोहन के अनुसार, टाइप-1 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए इंसुलिन उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। इंसुलिन की खोज ने टाइप-1 डायबिटीज के इलाज में बड़ी क्रांति ला दी और आज इस बीमारी से पीड़ित लोग उचित उपचार और नियमित देखभाल के साथ लंबा जीवन जी सकते हैं।

टाइप-2 डायबिटीज क्यों होती है?

टाइप-2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार है। इस डायबिटीज के लिए जेनेटिक कारणों के साथ-साथ लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़े कारण अहम किरदार निभाते हैं। परिवार में माता-पिता या दूसरे करीबी सदस्यों को डायबिटीज होने पर जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, शारीरिक गतिविधि की कमी, अधिक वजन और लंबे समय तक बैठे रहने जैसी आदतें भी टाइप-2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या करें

डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर दें ध्यान

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट में कार्ब्स की मात्रा को बैलेंस करें। डॉक्टर वी. मोहन ने बताया भारतीय लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए खान-पान पर खास ध्यान दें। हमारी डाइट में एक बड़ी चुनौती कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा है। दक्षिण भारत में इडली, डोसा और चावल तथा उत्तर भारत में चपाती, पूरी और अन्य अनाज का सेवन आम है। इन सभी फूड में कार्ब की मात्रा ज्यादा होती है जो शुगर के मरीजों के लिए खतरा बनती है। डॉक्टर ने बताया समस्या केवल यह नहीं है कि आप चावल या चपाती खाते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि उसकी मात्रा कितनी है। इसलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में भोजन की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है।

डायबिटीज के लिए हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट अपनाएं

डायबिटीज वाले लोगों के लिए डॉक्टर वी. मोहन ने हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट पर जोर दिया। इसके अनुसार प्लेट का लगभग आधा हिस्सा हरी और बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरा होना चाहिए। बाकी आधे हिस्से को दो हिस्सों में बांटकर एक चौथाई में प्रोटीन और एक चौथाई में कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ रखे जा सकते हैं। इस तरह चावल, चपाती या अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

डायबिटीज में प्रोटीन क्यों जरूरी है?

डॉक्टर वी. मोहन के अनुसार भारतीय डाइट में कई लोगों का प्रोटीन सेवन कम होता है। दालें, चना, मूंग, उड़द, राजमा, सोया और मशरूम जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। नॉन-वेज खाने वालों के लिए मछली और चिकन जैसे विकल्प भी लिए जा सकते हैं। उन्होंने लाल मांस को सीमित रखने की सलाह दी। हालांकि, किसी व्यक्ति की कुल डाइट और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार प्रोटीन की जरूरत अलग हो सकती है।

डायबिटीज मरीज अंडे का सेवन सोच समझकर करें

डॉक्टर वी. मोहन ने बताया अंडे की सफेदी प्रोटीन का स्रोत है और इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसलिए अंडे को डाइट में शामिल करते समय व्यक्ति की पूरी डाइट, लिपिड प्रोफाइल और डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए।

डायबिटीज में चावल या चपाती, क्या बेहतर है?

डॉक्टर वी. मोहन ने बताया जिस भी इंसान को डायबिटीज है उसे चावल छोड़कर चपाती खाने या फिर चपाती छोड़ चावल खाने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए असली ध्यान मात्रा पर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चावल छोड़कर उसकी जगह बहुत अधिक चपाती खाने लगे, तो कुल कार्बोहाइड्रेट सेवन फिर भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपनी पसंद के कार्बोहाइड्रेट को सीमित मात्रा में लेना ज्यादा सही तरीका हो सकता है।

क्या ब्राउन राइस डायबिटीज में बेहतर है?

ब्राउन राइस में सफेद चावल की तुलना में अधिक फाइबर और कुछ पोषक तत्व होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक प्रभाव भी सफेद चावल की तुलना में कम हो सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए ब्राउन राइस जरूरी नहीं है। अगर किसी को ब्राउन राइस पसंद नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सफेद चावल की मात्रा कम करके भी संतुलित डाइट अपनाई जा सकती है।

क्या डायबिटीज में मिलेट्स खाना चाहिए?

मिलेट्स यानी मोटे अनाज पोषक तत्वों और फाइबर के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। डॉक्टर वी. मोहन ने बताया कि बाजार में उपलब्ध कुछ मिलेट्स प्रोसेस या पॉलिश किए हुए हो सकते हैं। इसलिए मिलेट्स चुनते समय उनकी प्रोसेसिंग और मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। मिलेट्स भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हैं, इसलिए डायबिटीज में इनकी मात्रा कंट्रोल रहनी चाहिए।

डायबिटीज में कौन से फल खा सकते हैं?

डायबिटीज में फल पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर वी. मोहन ने कम या मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का सेवन करने की सलाह दी है। डायबिटीज मरीज सेब, अमरूद, पपीता, संतरा और तरबूज का सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज में पूरे फल को प्राथमिकता देना बेहतर माना जाता है। फल को जूस में बदलकर उसका सेवन करने से परहेज करें।

डायबिटीज में कौन सा तेल इस्तेमाल करें?

डायबिटीज मरीज ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए नारियल तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या हल्दी, लहसुन और अदरक डायबिटीज ठीक कर सकते हैं?

हल्दी, लहसुन और अदरक जैसे खाद्य पदार्थ संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें डायबिटीज की दवा या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। सिर्फ हल्दी, लहसुन या किसी घरेलू नुस्खे के सेवन से डायबिटीज खत्म होने का दावा वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।

डायबिटीज कंट्रोल के लिए सिर्फ डाइट नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी

डॉक्टर वी. मोहन के अनुसार, डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए केवल डाइट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का सही समय पर सेवन, नियमित ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और समय-समय पर डॉक्टर से संपर्क जरूरी है।

डायबिटीज में नियमित मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है?

ब्लड ग्लूकोज की नियमित जांच से यह समझने में मदद मिलती है कि खान-पान, एक्सरसाइज और दवाओं का शरीर पर क्या असर हो रहा है। जरूरत के अनुसार ग्लूकोमीटर या डॉक्टर की सलाह से कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नियमित मेडिकल फॉलोअप भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ शरीर की स्थिति और उपचार की जरूरत बदल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इसे किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह या इलाज का विकल्प न मानें। डायबिटीज या ब्लड शुगर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत परामर्श लें।