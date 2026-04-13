क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दवा को आप अपनी जान बचाने के लिए खा रहे हैं, वही आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है? नकली दवाओं का बढ़ता कारोबार आज एक वैश्विक संकट बन चुका है। भारत में भी समय-समय पर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, जहां नामी ब्रांड के नाम पर बाजार में ज़हर बेचा जा रहा होता है। यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाएं भी धड़ल्ले से बिक रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी असली और नकली दवा के बीच इस बारीक फर्क को कैसे पहचानें?दवा की दुकान पर जाना, डॉक्टर की पर्ची देना और दवा लेकर घर लौट आना हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। लेकिन एक जागरूक ग्राहक के रूप में आपकी छोटी सी लापरवाही आपको नकली दवाओं के जाल में फंसा सकती है। दवा की पैकेजिंग पर स्पेलिंग की गलती, प्रिंट क्वालिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और QR कोड जैसी कई चीजें असली और नकली दवा के बीच फर्क बता सकती हैं।

मेरठ डिवीजन (उत्तर प्रदेश) में ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गुप्ता के मुताबिक भारत में नकली और घटिया क्वालिटी की दवाओं का खतरा लगातार सामने आता रहा है। ऐसे में मरीजों के लिए बेहद जरूरी है कि वे दवा हमेशा लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी या अधिकृत कैमिस्ट से ही खरीदें। गलत जगह से खरीदी गई दवा इलाज के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दवा बेचने वाली दुकान और वहां मौजूद केमिस्ट दोनों को लाइसेंस प्राप्त होना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि दवा खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं जरूरी सावधानियां।

दवाएं सड़क की दुकान से खरीदें या फार्मेसी से?

एक्सपर्ट ने बताया फॉर्मेसी और केमिस्ट दोनों ही एक तरह के मेडिकल स्टोर होते हैं लेकिन उनके पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। आप किसी भी लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से दवा ले सकते हैं। लेकिन दवा हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। आप दवा किसी सड़क किनारे ऐसी दुकान से नहीं खरीदें जिसके पास लाइसेंस नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया ज्यादातर दुकानदार लाइसेंस प्राप्त होते हैं लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए नकली दवाएं बेच सकते हैं जो जल्दी पकड़ में भी आ जाते हैं।

मार्केट में नकली दवाओं का प्रतिशत क्या है?

ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया नकली दवाओं का प्रतिशत बहुत कम, लगभग 0.001% है, लेकिन पूरी तरह से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट में नकली दवा मौजूद नहीं है। बीच-बीच में ऐसे केस सामने आते रहते हैं

नकली दवा से क्या मतलब है?

जिस दवा में Active Ingredient यानी असर करने वाला तत्व नहीं होता या मिलावटी कंपोजिशन होता है उसे नकली दवा कहा जाता है। नकली दवाएं मार्केट में कई तरीके से आती हैं जैसे इंटेंशनल यानी जानबूझकर नकली दवा बनाना। कुछ लोग ब्रांडेड दवा की कॉपी बनाकर बेचते हैं तो इंसाइडर इन्वॉल्वमेंट भी असर करता है जिसमें कभी-कभी कंपनी के कर्मचारी कंपनि से फायदा लेने के लिए गलत तरीके से नकली दवाएं सप्लाई कर देते हैं।

क्या जिन दवाओं पर डिस्काउंट ज्यादा होता है वो नकली होती हैं?

एक्सपर्ट के मुताबिक जरूरी नहीं है कि जिन दवाओं पर डिस्काउंट ज्यादा होता है वो दवाएं नकली होती है। भारत में 2 तरह की दवाएं होती हैं एक Ethical यानी ब्रांडेड दवाएं जो अक्सर डॉक्टर लिखते हैं। कंपनी मार्केटिंग करती है और दवाएं महंगी होती हैं। दूसरी दवाएं होती है Generic दवाएं जो सस्ती दवाएं होती है। ये दवाएं सीधे मार्केट में आती हैं, ज्यादा मार्जिन होता है। इसलिए दुकानदार इन दवाओं पर डिस्काउंट दे सकता है। जिन दवाओं पर डिस्काउंट मिलता है वो नकली नहीं होती।

एंटीबायोटिक और दर्द की दवाओं में ज्यादा खतराआमतौर पर वही दवाएं नकली बनाई जाती हैं, जिनकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग होती है। खासतौर पर एंटीबायोटिक और दर्द निवारक (पेन किलर) दवाएं इस श्रेणी में आती हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा खपत वाली दवाओं की नकली कॉपी बनने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। हालांकि, यह भी सच है कि बड़े स्तर पर नकली दवाओं का लंबे समय तक बाजार में टिके रहना आसान नहीं होता। दवा कंपनियां अपनी सप्लाई और बिक्री पर नजर रखती हैं, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी जल्दी पकड़ में आ सकती है। इसके बावजूद, छोटे स्तर पर नकली या घटिया क्वालिटी की दवाएं बाजार में पहुंच सकती हैं, इसलिए दवा खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

नकली दवा की पहचान कैसे करें?

अगर आप नकली दवा से बचाव करना चाहते हैं तो हमेशा बिल (Invoice) लें।

दवा लेते समय Batch Number और Expiry Date चेक करें।

पैकेजिंग देखें, अगर दवा पर आपको शक है तो तुरंत शिकायत करें।

नकली दवाएं अक्सर बिना बिल के बेची जाती हैं

QR कोड से दवा की पहचान सही है?

सरकार ने लगभग 300 दवाओं के ब्रांड में QR कोड को अनिवार्य किया है, अगर QR काम न करे तो कंपनी में शिकायत करें। आजकल नई-नई बीमारियों के कारण खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का सेवन करें।

ऑनलाइन दवा खरीदना कितना सुरक्षित है?

ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया दवा आप कैमिस्ट से जाकर ही लें। ऑनलाइन दवा में आप धोखा खा सकते हैं। आप बेहतर है कि सीधे मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदें।

नकली दवा का शक हो तो क्या करें?

अगर आपको नकली दवा का शक होता है तो आप सरकारी लैब में दवा का टेस्ट कराएं। आप ड्रग विभाग में शिकायत करें या ड्रग इंस्पेक्टर को सूचित करें। बिना लाइसेंस दवा बेचने पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। कानून के अनुसार 7 साल तक की जेल, जुर्माना और दूसरी कार्रवाई की जा सकती है।

मेडिकल स्टोर लाइसेंस धारक है उसकी पहचान कैसे करें

ONDLS वेबसाइट पर जाकर आप अपना पिन कोड डालें और फार्मेसी सर्च करें। इससे लाइसेंस की जानकारी मिल जाएगी। बिना बिल दवा लेना सही नहीं ऐसी स्थिति में तुंर शिकायत करें।

दवा खरीदते समय कौन-कौन सी सावधानियां रखें?

डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लें। अपने मन से या केमिस्ट की सलाह से दवाइयों का चयन नहीं करें।

दवाओं का बिल जरूर लें।

दवा लेते समय बैच नंबर और एक्सपायरी चेक करें।

दवा का सही डोज ही लें

डिस्क्लेमर

यह लेख सार्वजनिक जागरूकता के लिए मेरठ के ड्रग इंस्पेक्टर से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी दवा का सेवन केवल पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे (Prescription) पर ही करें। यदि आपको दवा की गुणवत्ता पर संदेह है, तो अपने नजदीकी औषधि नियंत्रण विभाग (Drug Control Department) में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

