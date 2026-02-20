दिनभर की भागदौड़ के बाद सुकून भरी नींद हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन अगर सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न, कंधों में दर्द, सिर दर्द या बेचैनी महसूस हो तो इसकी वजह आप का गलत तकिया भी हो सकता है। जयपुर स्थित वेलबीइंग फिजियो के डायरेक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. दीपक सोनी के मुताबिक सोने की गलत पोजीशन और गलत तकिये का चुनाव सर्वाइकल दर्द को बढ़ा सकता है। गर्दन और सिर में बार-बार दर्द होने की एक बड़ी वजह गलत तकिया भी हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर तकिया बहुत ऊंचा, बहुत पतला या बहुत सख्त है तो सोते समय गर्दन की नेचुरल पोजीशन बिगड़ जाती है।

इससे सर्वाइकल स्पाइन (गर्दन की हड्डी) पर दबाव पड़ता है और सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न, कंधे में दर्द या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। डॉ. सोनी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को सीधा यानी पीठ के बल या करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। पेट के बल सोना गर्दन के लिए हानिकारक माना जाता है। अगर आप भी सुबह गर्दन दर्द या सिरदर्द से परेशान रहते हैं, तो अपने सोने की पोजीशन और तकिए की क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है। सही तकिया बेहतर नींद और स्वस्थ गर्दन की कुंजी हो सकता है।

गलत तकिये पर सोने से होने वाली समस्याएं

गर्दन और कंधे में अकड़न होना

माइग्रेन या टेंशन हेडेक

हाथों में झुनझुनी होना

नींद की गुणवत्ता खराब होना

जिस तरह से सही गद्दे का चुनाव जरूरी है उसी तरह सही तकिये का चुनाव करना भी जरूरी है। अगर आपका तकिया टेढ़ा-मेढ़ा,बेजान और टूटा फूटा हो गया है तो वो आपकी गर्दन के लिए घातक असर कर सकता है। लापरवाही से चुना गया तकिया आपके लिए दर्द और जकड़न की वजह बन सकता है। न्यूयॉर्क सिटी के स्पाइनल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. ग्बोलाहन ओकुबाडेजो बताते हैं आपका तकिया उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका सोने का तरीका, क्योंकि ये आपकी गर्दन को रीढ़ की हड्डी के साथ सीध में रखने में मदद करता है। छोटी-छोटी खिंचाव की समस्याएं समय के साथ बढ़ सकती हैं।

तकिया कैसे चुनें

तकिये का चुनाव उसके भराव, सख्ती और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तकिया न सिर्फ आरामदायक होना चाहिए, बल्कि आपकी सोने की पोजिशन और शरीर के आकार के अनुसार गर्दन और सिर को सही सहारा भी देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को अलग-अलग तकिये की जरूरत होती है।

अपनी सोने की मुद्रा पहचानें

तकिया चुनते समय सबसे जरूरी बात आपकी सोने की मुद्रा है। सोने की मुद्रा ही तय करती है कि सिर और गर्दन को किस तरह के सहारे की जरूरत है। तकिये की सही ऊंचाई और उसकी सख्ती का चुनाव इसी पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट ने बताया बड़ा और ज्यादा मुलायम तकिया हमेशा बेहतर नहीं होता।

पीठ के बल सोने वाले (Back Sleeper)

डॉ. ओकुबाडेजो के अनुसार पीठ के बल सोना रीढ़ के लिए बेहतर होता है क्योंकि इससे सिर, गर्दन और कमर सीध में रहते हैं। अगर घुटनों के नीचे छोटा तकिया रख लिया जाए तो और भी फायदा मिलता है। सिर के लिए कम ऊंचाई और थोड़ा सख्त तकिया बेहतर रहता है। ये गर्दन की नेचुरल कर्व को स्पोर्ट करता है, बिना सिर को आगे की ओर धकेले।

करवट लेकर सोने वाले (Side Sleeper)

अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो ये स्थिति सांस लेने में मदद करती है और एसिड रिफ्लक्स कम कर सकती है। अगर घुटनों के बीच तकिया न रखा जाए तो कूल्हे और कमर मुड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पर मोटा और सख्त तकिया चाहिए, जो कंधे और गद्दे के बीच की जगह भर सके।

फीटल पोजीशन में सोने वाले (Fetal Sleeper)

करवट लेकर घुटनों को मोड़कर सोना आरामदायक लग सकता है और कुछ लोगों में कमर के दबाव को कम कर सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा सिकुड़ कर सोना गर्दन और ऊपरी पीठ पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में मध्यम सख्ती और पर्याप्त ऊंचाई वाला तकिया बेहतर रहता है। करवट लेकर सोते समय कान और बिस्तर के बीच ज्यादा गैप बनता है, इसलिए थोड़ा मोटा तकिया आपके लिए फायदेमंद होगा।

पेट के बल सोने वाले (Stomach Sleeper)

पेट के बल सोना रीढ़ के लिए सबसे खराब मुद्रा मानी जाती है। इससे गर्दन लंबे समय तक मुड़ी रहती है और कमर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अगर आप इस तरह सोते हैं तो बहुत पतला तकिया इस्तेमाल करें या तकिया न ही लें, ताकि गर्दन पर दबाव कम हो सके।

सोने की पोजीशन के मुताबिक चुनें तकिया

अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो मीडियम ऊंचाई वाला तकिया लें। करवट लेकर सोने वालों के लिए थोड़ा मोटा तकिया बेहतर है, जिससे गर्दन सीधी रहे। पेट के बल सोने से बचें, क्योंकि इससे गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ता है।

गर्दन की नैचुरल कर्व को सपोर्ट करे

ऐसा तकिया चुनें जो सिर और गर्दन को सीध में रखे, न बहुत ऊपर उठाए और न नीचे झुकाए।

तकिये के मटेरियल पर ध्यान दें

मेमोरी फोम या ऑर्थोपेडिक तकिया गर्दन को बेहतर सपोर्ट दे सकता है। अगर एलर्जी है तो हाइपोएलर्जेनिक मटेरियल चुनें। एक्सपर्ट के अनुसार मेमोरी फोम से बने तकिए दबाव को सोख लेते हैं और सिर व गर्दन पर समान रूप से वजन बांटते हैं। इससे मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और दर्द की संभावना कम हो जाती है।

बहुत पुराना तकिया न इस्तेमाल करें

अक्सर लोग सालो साल पुराना तकिया लगाते है । 2–3 साल से ज्यादा पुराना तकिया अपनी शेप खो देता है, इसलिए समय-समय पर तकिया बदलना जरूरी है। अगर सही तकिये का चुनाव करने के बाद भी आपकी गर्दन में दर्द बना रहे तो आप डॉक्टर से सलाह लें। क्योंकि कई बार समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी से भी जुड़ी हो सकती है।

डिस्क्लेमर:

इस लेख में साझा की गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी डाइट, एक्सरसाइज या दवाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।

