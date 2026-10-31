सेहतमंद रहने का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं है, बल्कि शरीर का अंदरूनी रूप से फिट होना भी जरूरी है। बॉडी को फिट रखने के लिए हम लोग साल में एक से दो बार रूटीन टेस्ट कराते हैं, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं और हम तसल्ली कर लेते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के कुछ साइन भी आपको आपकी सेहत का हाल बताते हैं।

आयुर्वेद के मुताबिक आपकी अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ रोगों से मुक्त होना ही नहीं है बल्कि अंदर से फिट होना भी जरूरी है। अगर आप बिना ज्यादा हांफे या चक्कर आए आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आपका दिल और लंग्स हेल्दी हैं। अगर आप बिना डगमगाए कम से कम 20 से 30 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रह पाते हैं, तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और मसल्स बैलेंस बेहतरीन हैं। अगर आप बिना घुटने मोड़े आसानी से अंगूठों को छू पाते हैं या उनसे आगे हाथ ले जा पाते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी और लोअर बॉडी फ्लैक्सिबल और सेहतमंद है। इसी तरह के कई ऐसे लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में सुबह के वक्त दिखते हैं। अगर हम इन्हें पहचान जाएं तो आसानी से अपनी बॉडी की हेल्थ का असेसमेंट कर सकते हैं।

आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. मनीषा मिश्रा ने हाल ही में एक वीडियो में बॉडी में सुबह दिखने वाले कुछ लक्षण बताएं हैं, जिन्हें एक्सपर्ट ने शरीर के स्वस्थ होने से जोड़कर समझाया है। आइए एक्सपर्ट से जानते है कि सुबह बॉडी में कौन-कौन से संकेत दिखते हैं जो बताते हैं कि आप हेल्दी हैं।

सुबह उठने पर जीभ का साफ होना

आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. मनीषा मिश्रा के अनुसार सुबह उठने पर अगर आपकी जीभ साफ रहती और उस पर सफेद या दूसरे रंग की मोटी परत नहीं होती तो ये अच्छी सेहत की निशानी है। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि सिर्फ जीभ या कुछ एक लक्षणों को देखकर सेहतमंद होने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एलोपेथ के मुताबिक जीभ का साफ होना अच्छी ओरल हाइजीन का परिणाम हो सकता है। इससे व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में बहुत सीमित जानकारी मिलती है।

सुबह बलगम कम या बिल्कुल न बनना

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक जिन लोगों को सुबह उठने पर गले में बहुत कम या बिल्कुल बलगम नहीं होना भी अच्छी सेहत की निशानी है। हालांकि, बलगम बनना कई सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इसकी मात्रा मौसम, एलर्जी, संक्रमण और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है।

मेहनत करने पर पसीना आना

अगर आप बॉडी एक्टिविटी करते हैं और आपके माथे और बगल में पसीना आता है तो ये अच्छी सेहत की निशानी हो सकती है। पसीना शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का नेचुरल प्रोसेस है। इसकी मात्रा हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है और यह मौसम, गतिविधि की तीव्रता जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

बिना एसिडिटी के भूख लगना

सुबह उठने पर कुछ लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है,पेट भारी होता है और भूख कम लगती है। लेकिन जिन लोगों को सुबह एसिडिटी नहीं होती और भूख भी लगती है तो ये अच्छी सेहत की निशानी है। एलोपैथी के मुताबिक भूख का समय और तीव्रता व्यक्ति की एक्टिविटी, खानपान, नींद और शारीरिक गतिविधि के मुताबिक बदल सकता है।

सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करना

पर्याप्त नींद के बाद सुबह तरोताजा महसूस करना अच्छी नींद और आराम का संकेत हो सकता है। अगर आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं नींद का आलस नहीं होता,कमजोरी नहीं होती तो आप हेल्दी हैं।

आंखों का साफ होना

आयुर्वेद विशेषज्ञ ने आंखों का साफ दिखाई देना और उनमें अत्यधिक रेडनेस या सूखापन न होना भी एक संभावित संकेत बताया। अगर हर दिन सुबह उठकर आपकी आंखें साफ रहती है, उनमें किसी तरह की रेडनेस नहीं होती तो आप हेल्दी हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी आयुर्वेद विशेषज्ञ के बताए संकेतों और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। इन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रमाण या किसी बीमारी की पहचान का आधार नहीं माना जाना चाहिए।