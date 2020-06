Immunity Boosting Tips: कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप दुनिया भर के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। वैश्विक महामारी बनकर उभरे इस वायरस से पीड़ित भारत में भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 4 लाख 73 हजार हो चुकी है। इस वायरस का कंफर्म्ड इलाज अब तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि, लोग कोरोना वायरस से बचने के हर संभव उपायों को अपना रहे हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच करीना कपूर की डाइटिशन और सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर ने सर्दी-खांसी और फ्लू से बचने के कुछ घरेलू उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं-

ट्विटर पर ये किया शेयर: ऋजुता दिवेकर ने ट्विटर पर साझा किये अपने पोस्ट में लिखा है कि सर्दी-खांसी और फ्लू के लिए घरेलू नुस्खे। उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे किचन व दादी-नानी के टाइम-टेस्ट्ड ज्ञान को फिर से रोशनी में आने के लिए किसी महामारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में खाने की एक पूरी सूची को साझा किया है और कहा कि इन चीजों को एक्सप्लोर करें, खुद भी खाएं और आने वाले जेनरेशन को भी इन चीजों को खाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में आपकी दादी-नानी आपको प्यार से खिलाया करती थीं।

इन खाद्य पदार्थों के सेवन को बताया जरूरी: बता दें कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर ने करीना कपूर से लेकर अनंत अंबानी तक को वेट लॉस टिप्स दिए जिनके फॉलो करके करीना को साइज जीरो व अनंत को वजन घटाने में मदद मिली। खांसी-जुकाम और फ्लू से बचने हेतु ऋजुता ने कुछ घरेलू चीजों के उपयोग को जरूरी बताया है। उनके अनुसार इम्युनिटी को मजबूत करने में लोकल व मौसमी खाद्य पदार्थ और घरेलू मसाले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घी, हल्दी, सोंठ, सूखे मेवे, गुड़, अदरक, शहद और नींबू का इस्तेमाल से मौसम में बदलाव के कारण खांसी-सर्दी हो या फ्लू, हर चीज से राहत मिल सकती है।

Gharelu nuskhe for cough, cold & flu.

The time-tested wisdom from our kitchens and grandmoms shouldn’t need a pandemic to come back into limelight.

So dig in, chew it slowly and pass it on to the next gen. And do it exactly like your grandma did – with love.

A quick list – pic.twitter.com/vOxOZVyba1

— Rujuta Diwekar (@RujutaDiwekar) June 25, 2020