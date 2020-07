Monsoon Food Guide: बरसात के मौसम में अपनी तबियत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इस मौसम में इंफेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। बारिश में जंक और ऑयली फूड में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में इस मौसम में अपने खानपान को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने के बजाय स्वास्थ्य से भरपूर भोजन करना चाहिए। लोगों को उन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हों। मॉनसून के मौसम में किन खाद्य पदार्थों को अधिक तवज्जो देना चाहिए, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन ऋजुता दिवेकर-

ऋजुता दिवेकर की मॉनसून गाइड: कई फिल्मी सितारों की डाइटिशियन रह चुकीं ऋजुता ने ट्विटर पर लोगों के लिए मॉनसून फूड गाइड शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि बरसात के मौसम में लोगों का डाइट कैसा होना चाहिए। अपने ट्वीट में ऋजुता ने न केवल इस मौसम में किन सब्जियों को खाना चाहिए ये बताया है, बल्कि कौन सी दाल और साबुत अनाज खाना फायदेमंद है इसका भी जिक्र किया है।

सब्जियां: वो कहती हैं कि बरसात के मौसम में मिट्टी हरी पत्तेदार सब्जियों को उगाने वाली नहीं होती है। ऐसे में लोगों को हरी सब्जियों के बदले दूधी, कद्दू, करेला और गिल्का जैसी लताएं वाली सब्जियां खाना चाहिए। इसके अलावा, शकरकंद, सुरन और कोन्फल जैसी सब्जियां भी लोग इस मौसम में खा सकते हैं। ऋजुता बताती हैं कि बरसात के मौसम में इन सब्जियों को खाने से पाचन मजबूत होता है, साथ ही इम्युनिटी भी बेहतर होती है।

अनाज: इस मौसम में नचनी बाजरा के इस्तेमाल को बेहतर बताती हैं ऋजुता। उनके अनुसार आप इससे बनी खिचड़ी, भाकरी या फिर पापड़ खा सकते हैं। हालांकि, वो इस मौसम में मल्टी ग्रेन ब्रेड, आटा या बिस्किट नहीं खाने की सलाह देती हैं। इसके अलावा, चावल, जवार, मकई और गेहूं का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वहीं, कुलिथ और अलसाने का उपयोग भी इस मौसम में लाभकारी माना जाता है।

The #monsoon food guide

Vegetables – creepers and tubers, not leafy

Grains/ millets – Ragi, rice, jowar, wheat

Pulses – in all forms, usal, dals, wadis, papads

Special items- deep fried bhajji in filtered oil

Eating as per season and region is the foundation of staying healthy pic.twitter.com/HDbgtEky98

— Rujuta Diwekar (@RujutaDiwekar) July 6, 2020