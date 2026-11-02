ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) को अक्सर लोग साफ-सफाई की ज्यादा आदत या हर चीज को बार-बार चेक करने की आदत समझ लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। OCD एक ऐसी मानसिक समस्या है, जिसमें व्यक्ति के मन में बार-बार कुछ ऐसे विचार आते हैं, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पाता।

इन विचारों की वजह से उसे डर और बेचैनी होने लगती है। इस परेशानी से बचने के लिए वह एक ही काम बार-बार करने लगता है। कई बार इसका असर इतना ज्यादा होता है कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है।

बेंगलुरु में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहीं 23 साल की स्तुति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने करीब एक साल तक अपने फ्लैट के सोफे पर बैठना बंद कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि उन्हें लगता था कि उनके साथ रहने वाले लोग सोफे पर बैठते हैं, इसलिए वह गंदा हो गया है।

उन्हें डर था कि सोफे पर मौजूद कीटाणु उनके बिस्तर तक पहुंच जाएंगे और फिर उन्हें भी संक्रमित कर देंगे। इसी डर के कारण वह सोफे पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठती थीं। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भी उस सोफे पर बैठने से मना कर दिया था।

स्तुति को बचपन से ही गंदगी और कीटाणुओं का डर सताता था। तीन साल की उम्र में एक पार्क में खेलने के बाद वह करीब एक घंटे तक खुद को रगड़-रगड़कर साफ करती रही थीं। बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान भी उनकी यह परेशानी बढ़ गई।

बार-बार हाथ सैनिटाइज करने की सलाह ने उनके मन में संक्रमण को लेकर डर और बढ़ा दिया। आखिरकार 2023 में उन्हें पता चला कि वह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD से जूझ रही हैं।

क्या होता है OCD?

OCD एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। इसमें व्यक्ति के मन में बार-बार ऐसे विचार आते हैं, जो उसे परेशान करते हैं। इन विचारों को ‘ऑब्सेशन’ कहते हैं। इनसे होने वाले डर और बेचैनी को कम करने के लिए व्यक्ति कुछ काम बार-बार करने लगता है। इसे ‘कंपल्शन’ कहा जाता है।

जैसे किसी व्यक्ति को बार-बार लग सकता है कि उसके हाथ गंदे हैं। ऐसे में वह एक बार हाथ धोने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता और बार-बार हाथ धोता रहता है। कुछ लोगों को दरवाजा बंद करने, गैस बंद करने या किसी चीज को सही तरीके से रखने को लेकर बार-बार शक होता है। वहीं, कुछ लोग चीजें गिनते रहते हैं या मन ही मन कुछ शब्द दोहराते हैं।

ऐसा करने से उन्हें कुछ समय के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही विचार फिर लौट आते हैं। इसके बाद व्यक्ति दोबारा वही काम करने लगता है। इस तरह वह एक ऐसे चक्र में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता।

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. उमा महेश्वरी गणेश के मुताबिक, OCD में आने वाले विचार किसी ऐसे गाने की तरह होते हैं, जो दिमाग में बार-बार बजता रहता है। व्यक्ति चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। हालांकि, किसी चीज को पसंद करना या उसके बारे में बार-बार सोचना OCD नहीं है। इस बीमारी में विचार व्यक्ति को खुशी नहीं, बल्कि डर और परेशानी देते हैं।

क्यों होता है OCD?

OCD होने के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए जेनेटिक कारण, दिमाग के कुछ हिस्सों और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में होने वाले बदलाव के साथ तनाव या किसी पुराने दर्दनाक अनुभव की भूमिका हो सकती है।

दुनियाभर में लगभग 1 से 3 प्रतिशत लोग OCD से प्रभावित हैं। वहीं, भारत के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (2015-16) के मुताबिक, देश में वयस्कों के बीच इसकी अनुमानित दर 0.8 प्रतिशत थी।

OCD का रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है?

OCD का असर सिर्फ व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके पर नहीं पड़ता, बल्कि उसकी पढ़ाई, नौकरी, परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है। कई बार व्यक्ति का काफी समय एक ही काम को बार-बार करने या मन में चल रहे डर से निपटने में निकल जाता है।

मुंबई की रहने वाली स्नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ। 14 साल की उम्र में उन्हें एक सपना आया था कि किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ दे दिया है। इसके बाद उनके मन में डर बैठ गया कि सड़क पर कोई उन्हें इंजेक्शन लगाकर ड्रग्स दे सकता है।

इस डर के कारण वह मुंबई की तेज गर्मी में भी पूरी बाजू वाले कपड़े और जैकेट पहनती थीं। उनका कहना था कि इस डर ने उनके दिमाग पर इतना असर डाला कि स्कूल में पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था।

वहीं, 26 साल के गोविंद को समय पर पहुंचने की इतनी चिंता रहती थी कि वह किसी भी क्लास या काम पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे। देर होने के डर से वह सुबह बहुत जल्दी उठते थे, जिससे उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी।

आगरा के OCD एक्सपर्ट डॉ. श्याम गुप्ता बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना तीन घंटे हाथ धोने, चीजें चेक करने या मन में कुछ विचार दोहराने में लगा देता है, तो उसके दिन का काफी समय इसी में निकल जाता है। इसका असर उसकी पढ़ाई, नौकरी और दोस्तों के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है। कई बार लोग बार-बार प्लान कैंसिल करने की वजह से दोस्तों से भी दूर हो जाते हैं।

अमाहा की इस साल प्रकाशित एक रिपोर्ट में इलाज शुरू करने वाले 13,825 लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि आठ में से एक से भी कम लोग अपने रोजमर्रा के सभी काम ठीक से कर पा रहे थे। वहीं, आधे से ज्यादा लोगों ने पहली बार इलाज शुरू करने से पहले एक साल से ज्यादा समय तक अपनी परेशानी झेली थी।

OCD की पहचान करने में देरी क्यों होती है?

भारत में OCD के लक्षणों को कई बार सामान्य आदत, साफ-सफाई की पसंद या धार्मिक आस्था समझ लिया जाता है। यही वजह है कि लोग लंबे समय तक इस बीमारी को पहचान नहीं पाते।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है या धार्मिक नियमों का पालन करता है, तो यह उसकी आस्था हो सकती है। लेकिन अगर वह डर या बेचैनी की वजह से एक ही प्रार्थना को बार-बार दोहराने के लिए मजबूर महसूस करता है, तो यह OCD का लक्षण हो सकता है।

डॉ. श्याम गुप्ता ने 16 साल के अर्जुन का उदाहरण दिया। अर्जुन हर शाम एक प्रार्थना को 40 बार तक दोहराते थे। अगर प्रार्थना करते समय उनका ध्यान भटक जाता, तो वह फिर से शुरुआत करते थे। परिवार के लोग इसे उनकी धार्मिक आस्था समझते थे, जबकि उनके लिए यह डर और थकान की वजह बन चुका था।

OCD में कई बार ऐसे विचार भी आते हैं, जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ साझा करने में शर्म या डर महसूस करता है। इनमें धार्मिक भावनाओं के खिलाफ विचार या यौन प्रकृति के अनचाहे विचार शामिल हो सकते हैं। ऐसे विचार आने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति सच में वैसा कुछ करना चाहता है। लेकिन इन विचारों की वजह से उसे काफी अपराधबोध और परेशानी हो सकती है।

कई बार परिवार के लोग भी अनजाने में समस्या को बढ़ा देते हैं। वे बार-बार हाथ धोने, चीजें चेक करने या किसी काम को दोहराने की आदत को व्यक्ति का स्वभाव मान लेते हैं। ऐसे में उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका अपना कोई करीबी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से जूझ रहा है।

OCD का इलाज कैसे किया जाता है?

OCD का इलाज संभव है। इसमें दवाइयों के साथ थेरेपी की भी मदद ली जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके इलाज में SSRIs (सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स) नाम की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयां दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करती हैं और बार-बार होने वाले व्यवहार को कम करने में मदद करती हैं। कुछ मरीजों को बेचैनी और चिंता कम करने के लिए दूसरी दवाइयां भी दी जा सकती हैं।

इसके अलावा, ‘एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन’ (ERP) थेरेपी को OCD के इलाज का एक अहम तरीका माना जाता है। इसमें मरीज को धीरे-धीरे उस चीज या स्थिति का सामना करना सिखाया जाता है, जिससे उसे डर लगता है। साथ ही, उसे उस डर से राहत पाने के लिए बार-बार किए जाने वाले काम को रोकने का अभ्यास कराया जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को मेज छूने के बाद हाथ गंदे होने का डर लगता है, तो थेरेपी के दौरान उसे मेज छूने के बाद तुरंत हाथ धोने से बचने का अभ्यास कराया जाता है। शुरुआत में उसे बेचैनी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे वह सीखता है कि बार-बार हाथ धोए बिना भी यह बेचैनी कम हो सकती है।

इसके अलावा, CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ACT (एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी) की मदद भी ली जाती है। इन थेरेपी के जरिए व्यक्ति अपने विचारों को समझना और उनसे परेशान हुए बिना आगे बढ़ना सीखता है।

दवाइयों से फायदा न मिले तो क्या करें?

कुछ मरीजों को दवाइयों से पर्याप्त फायदा नहीं मिलता। AIIMS के मनोचिकित्सक डॉ. नंद कुमार के मुताबिक, ऐसे लोगों के लिए ‘डीप ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन’ (Deep TMS) एक विकल्प हो सकता है।

इस तकनीक में मैग्नेटिक पल्स के जरिए दिमाग की गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसका इलाज आमतौर पर चार से आठ सप्ताह तक चलता है। इस दौरान हफ्ते में पांच दिन सेशन किए जाते हैं। इसके साथ थेरेपी भी दी जा सकती है। यह इलाज महंगा हो सकता है, हालांकि AIIMS में इसे मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, OCD ऐसी समस्या है, जिसमें लंबे समय तक इलाज और डॉक्टर के संपर्क में रहना जरूरी हो सकता है। जीवन में तनाव बढ़ने पर इसके लक्षण दोबारा भी उभर सकते हैं। इसलिए इलाज के साथ नियमित फॉलोअप भी जरूरी है।

OCD को सिर्फ साफ-सफाई की आदत या किसी व्यक्ति का स्वभाव समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बार-बार करने के लिए मजबूर महसूस करता है या उसके मन में आने वाले विचारों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। समय पर मदद मिलने से बीमारी के लक्षणों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।

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