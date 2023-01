Sleeping Chart: पुरुषों और महिलाओं के लिए कितनी नींद है जरूरी? देखें स्लीपिंग चार्ट

How much sleep is necessary for men and women: 18 साल और उससे ज्यादा उम्र में 7 घंटे की नींद पर्याप्त है।

Agewise Sleeping Chart: युवाओं को 7 घंटे की नींद तो उम्रदराज लोगों को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। PHOTO-FREEPIK

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram