बालों का झड़ना शुरू होते ही कई लोग ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश करने लगते हैं, जो बालों को घना, मजबूत और लंबा बनाने का दावा करते हैं। इनमें बायोटिन (Biotin) काफी लोकप्रिय है। बाजार में बायोटिन हेयर गमीज, मल्टीविटामिन और हेयर, स्किन व नेल्स सप्लीमेंट के रूप में आसानी से मिल जाता है।

लेकिन क्या सच में बायोटिन खाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं और उनका झड़ना कम हो जाता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सप्लीमेंट लेने से पहले बायोटिन के फायदे, इसकी सही मात्रा और इससे जुड़े जोखिमों को समझना जरूरी है।

क्या है बायोटिन और शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

बायोटिन को विटामिन B7 भी कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है, जो शरीर को भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा, यह शरीर की कोशिकाओं के सामान्य कामकाज में भी अहम भूमिका निभाता है।

बायोटिन अंडे, मांस, मछली, मेवे, बीज, शकरकंद, पालक और ब्रोकली जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वयस्कों के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा प्रतिदिन 30 माइक्रोग्राम (mcg) मानी जाती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह मात्रा 35 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है।

आमतौर पर संतुलित और विविध आहार लेने वाले लोगों को भोजन से पर्याप्त बायोटिन मिल जाता है। शरीर में इसकी कमी होना भी दुर्लभ है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति में बायोटिन की कमी हो जाए, तो बाल पतले होने या झड़ने के साथ त्वचा पर चकत्ते पड़ने और नाखून कमजोर होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

क्या बायोटिन लेने से बाल तेजी से बढ़ते हैं?

बायोटिन को बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्व माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा मात्रा में बायोटिन लेने से हर किसी के बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबिक, बायोटिन शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है।

हालांकि, जिन लोगों के शरीर में बायोटिन की कमी है, उन्हें इसका सप्लीमेंट लेने से फायदा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों में इसकी कमी नहीं है, उनके बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हाई-डोज बायोटिन सप्लीमेंट के प्रभावी होने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं।

साल 2024 में प्रकाशित एक समीक्षा में बालों की ग्रोथ और उनकी गुणवत्ता पर ओरल बायोटिन के असर से जुड़े अध्ययनों का विश्लेषण किया गया। इसमें केवल तीन अध्ययन निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। इनमें सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले अध्ययन में बायोटिन लेने वाले लोगों और प्लेसिबो लेने वालों के बीच बालों की ग्रोथ में कोई अंतर नहीं पाया गया। इसलिए, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बिना कारण जाने रोजाना 5,000 या 10,000 माइक्रोग्राम बायोटिन लेना जरूरी नहीं कि फायदेमंद हो।

किन लोगों को बायोटिन सप्लीमेंट से मिल सकता है फायदा?

बायोटिन सप्लीमेंट उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिनके शरीर में इसकी कमी है या जिन्हें किसी विशेष मेडिकल स्थिति के कारण इसकी जरूरत पड़ती है।

हालांकि, बायोटिन की कमी दुर्लभ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका जोखिम बढ़ सकता है। इनमें कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां, लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन और कुछ पोषण संबंधी या चिकित्सकीय समस्याएं शामिल हैं।

अगर बाल झड़ने की वजह बायोटिन की कमी है, तो कमी को दूर करने से समस्या में सुधार हो सकता है। लेकिन बाल झड़ने के पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। इनमें आयरन की कमी, पर्याप्त प्रोटीन न लेना, थायरॉइड की समस्या, हार्मोन में बदलाव, तनाव, बीमारी, तेजी से वजन कम होना और कुछ दवाओं का सेवन शामिल है।

महिलाओं में पैटर्न हेयर लॉस और एलोपेसिया एरियाटा जैसी स्थितियां भी बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। इनके लिए अलग तरह के इलाज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में बिना जांच के केवल हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट पर निर्भर रहने से बाल झड़ने की असली वजह का पता लगाने में देरी हो सकती है।

रोजाना कितनी मात्रा में बायोटिन लेना चाहिए?

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबिक, 19 साल या उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए बायोटिन की पर्याप्त मात्रा प्रतिदिन 30 माइक्रोग्राम है। वहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह 35 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। इसके मुकाबले, बाजार में मिलने वाले कई हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट में बायोटिन की मात्रा हजारों माइक्रोग्राम तक होती है।

उदाहरण के लिए, 5,000 माइक्रोग्राम बायोटिन वाला सप्लीमेंट वयस्कों की प्रतिदिन की पर्याप्त मात्रा से 160 गुना से भी अधिक बायोटिन देता है। वहीं, 10,000 माइक्रोग्राम वाला सप्लीमेंट यह मात्रा 300 गुना से भी ज्यादा कर देता है।

हालांकि, ज्यादा मात्रा लेने का मतलब यह नहीं है कि बालों को ज्यादा फायदा होगा। बायोटिन के लिए अभी तक कोई निर्धारित अधिकतम सहनीय सेवन सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन जरूरी या पूरी तरह जोखिम-मुक्त है।

बायोटिन सप्लीमेंट लेने से पहले जान लें यह जरूरी चेतावनी

बायोटिन के हाई-डोज सप्लीमेंट से जुड़ी एक अहम चिंता ब्लड टेस्ट के नतीजों पर इसका असर है। शरीर में बायोटिन की अधिक मात्रा कुछ लैब टेस्ट में बाधा डाल सकती है, जिससे रिपोर्ट में गलत तरीके से ज्यादा या कम परिणाम दिखाई दे सकते हैं। इसका असर थायरॉइड हार्मोन समेत कुछ हार्मोन संबंधी जांचों पर पड़ सकता है।

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने भी बायोटिन के कारण कुछ लैब टेस्ट प्रभावित होने की चेतावनी दी है। इनमें ट्रोपोनिन टेस्ट की कुछ जांचें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं, जैसे हार्ट अटैक की आशंका का आकलन करने में किया जाता है।

इसलिए, अगर आप बायोटिन या इसे शामिल करने वाला कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट से पहले डॉक्टर और लैब स्टाफ को इसकी जानकारी जरूर दें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि जांच से पहले सप्लीमेंट कब रोकना है या उसे जारी रखना है।

बायोटिन सप्लीमेंट लेते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर डॉक्टर ने आपको बायोटिन लेने की सलाह दी है, तो उनकी बताई खुराक का पालन करें। बिना डॉक्टर की सलाह के हाई-डोज सप्लीमेंट लेने से बचें। सप्लीमेंट खरीदते समय उसके लेबल पर बायोटिन की मात्रा और सर्विंग साइज जरूर देखें। कई बार पैकेट पर लिखी मात्रा एक गमी या टैबलेट के बजाय दो गमी या दो टैबलेट की होती है।

इसके अलावा, अगर आप पहले से मल्टीविटामिन या हेयर, स्किन और नेल्स सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उनमें मौजूद बायोटिन की मात्रा भी जांचें। एक साथ कई सप्लीमेंट लेने से शरीर में बायोटिन की कुल मात्रा अनजाने में बढ़ सकती है। याद रखें कि केवल बालों की ग्रोथ के दावे के आधार पर ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट लेना सही तरीका नहीं है।

बालों की ग्रोथ के लिए सिर्फ बायोटिन नहीं, डाइट भी जरूरी

बालों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है। इसके अलावा, आयरन और दूसरे जरूरी विटामिन व मिनरल भी शरीर के सामान्य कामकाज और बालों की सेहत में योगदान देते हैं।

अंडे, मछली, मांस, दूध और दूध से बने उत्पाद, दालें, मेवे, बीज, हरी सब्जियां और साबुत अनाज पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर आप शाकाहारी या वीगन डाइट लेते हैं, तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना खास तौर पर जरूरी है।

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लिया जा सकता है। हालांकि, केवल डाइट सुधारने या बायोटिन लेने से हर तरह के हेयर लॉस का इलाज नहीं हो सकता। सही समाधान के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि बाल किस वजह से झड़ रहे हैं।

बाल झड़ने पर कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, सिर पर खाली पैच दिखाई दे रहे हैं या बालों की मोटाई में अचानक बदलाव आ रहा है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा, सिर की त्वचा पर लालिमा, पपड़ी या दूसरी असामान्य समस्याएं दिखाई देने पर भी जांच कराना जरूरी है।

अगर कई महीनों से बाल झड़ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी, तेजी से वजन घटने अथवा स्वास्थ्य में बड़े बदलाव के बाद यह समस्या शुरू हुई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर जरूरत के अनुसार सिर की त्वचा और बालों की जांच कर सकते हैं। साथ ही, आयरन की कमी, थायरॉइड की समस्या या अन्य संभावित कारणों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बायोटिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए सही कारण की पहचान और उचित उपचार जरूरी है।)