अस्थमा यानी दमा का इतिहास लंबे समय तक बेहद चुनौतीपूर्ण और कई बार जानलेवा रहा है। आज जिस इनहेलर को अस्थमा के मरीज अपनी जेब में रखकर कुछ ही मिनटों में राहत पा लेते हैं, उसकी खोज से पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। अस्थमा का दौरा पड़ने पर मरीज की सांस की नलियां (एयरवेज) अचानक सिकुड़ जाती थीं, जिससे फेफड़ों तक हवा का पहुंचना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में मरीज तेज सांस फूलने, सीने में जकड़न, लगातार खांसी और घरघराहट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझता था। कई बार ऑक्सीजन की कमी इतनी बढ़ जाती थी कि मरीज की जान पर भी बन आती थी। इनहेलर के आविष्कार से पहले डॉक्टरों के पास इलाज के सीमित विकल्प थे। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को सांस में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए भाप दिलाई जाती थी, इंजेक्शन या मुंह से ली जाने वाली दवाएं दी जाती थीं और गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। इन दवाओं का असर पूरे शरीर पर पड़ता था, इसलिए राहत मिलने में समय लगता था और उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते थे। उस समय सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दवा सीधे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती थी, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

आधुनिक मीटर्ड-डोज इनहेलर (Metered-Dose Inhaler, MDI) के विकास ने अस्थमा के इलाज में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया। पहली बार दवा सीधे सांस की नलियों तक पहुंचने लगी, जिससे कुछ ही मिनटों में वायु मार्ग खुलने लगे और मरीज को तेजी से राहत मिलने लगी। इसके बाद अस्थमा से होने वाली गंभीर जटिलताओं, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत और मृत्यु के जोखिम में कमी आई। यही वजह है कि चिकित्सा विज्ञान में इनहेलर का आविष्कार अस्थमा के उपचार की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक माना जाता है।

इनहेलर से पहले का खौफनाक दौर

1950 के दशक से पहले अस्थमा के मरीजों की सांस फूलने पर उन्हें धतूरे की पत्तियां, अफीम, चाय और कॉफी का तेज धुआं को मरीज फेफड़ों में खींचते थे ताकि श्वास नली थोड़ी चौड़ी हो सके। कुछ मामलों में मरीजों को व्हिस्की या तेज कैफीन पिलाई जाती थी। ब्रिटेन की सबसे बड़ी लंग चैरिटी ‘Asthma UK’ के आधिकारिक इतिहास पेज पर 1950 के दशक से पहले धतूरा, कैफीन, अफीम और सिगरेट के धुएं (Asthma Cigarettes) के उपयोग और 1956 में मीटर-डोज़ इनहेलर (MDI) के विकास की सारी कहानी मौजूद है।

asthmaandlung.org.uk पेज पर मौजूद खबर के मुताबिक आधुनिक इनहेलर (MDI) का आविष्कार 1955 में डॉ. जॉर्ज मैसन (Dr. George Maison) ने किया था। इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी 13 साल की बेटी सूजी (Susie) से मिली थी, जो गंभीर अस्थमा से पीड़ित थी। सूजी ने अपने पिता से कहा था पापा आप मेरी अस्थमा की दवा को हेयर स्प्रे की तरह कैन में क्यों नहीं बंद कर देते ताकि मैं बटन दबाकर आसानी से सांस ले सकूं? डॉ. मैसन ने अपनी बेटी की बात को मानते हुए रिकर लेबोरेटरीज में हेयर स्प्रे की तकनीक (Aerosol Can Technology) का इस्तेमाल करके पहला मीटर-डोज़ इनहेलर तैयार किया, जिसने 1956 में मेडिकल दुनिया में कदम रखा। इनहेलर की खोज से पहले दवाएं गोलियों और इंजेक्शन के जरिए दी जाती थीं, जिसके गंभीर साइड इफेक्ट्स होते थे। इनहेलर ने दवा को सीधे फेफड़ों की एयरवेज़ तक पहुंचाकर कुछ ही सेकिंड में मरीजों को राहत दी । रॉयल फार्मास्युटिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध रिसर्च आर्टिकल The Evolution of Inhalation Therapy में 13 साल की सूजी मैसन के सवाल और एरोसोल कैन (Aerosol Can) से पहला इनहेलर बनाने का पूरा जिक्र है।

1778 में बना दुनिया का पहला इनहेलर

अस्थमा के इलाज में इनहेलर का इतिहास 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। डॉक्टर और खगोलशास्त्री जॉन मड्ज (John Mudge) ने एक प्यूटर टैंकर से प्रेरित होकर दुनिया का पहला इनहेलर बनाया। इसका उद्देश्य कैटरर्स कफ (Catarrhal Cough) यानी अत्यधिक बलगम वाली खांसी का इलाज करना था। इस उपकरण में गर्म पानी डालकर उससे निकलने वाली भाप में अफीम (Opium) का वाष्प मिलाया जाता था, जिसे मरीज एक लचीली नली के जरिए सांस के साथ अंदर लेता था। यह आधुनिक इनहेलर से बिल्कुल अलग और शुरुआती प्रयोगात्मक तकनीक थी।

पहला इनहेलर कैसे काम करता था?

उस समय के इनहेलर में धातु के बर्तन में गर्म पानी भरा जाता था और उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता था। ढक्कन में लगे एक छेद से जुड़ी लचीली नली के माध्यम से मरीज भाप को अंदर खींचना था। माना जाता था कि इससे खांसी और सांस लेने में राहत मिलती है। हालांकि यह तकनीक सीमित प्रभाव वाली थी और आधुनिक दवाओं जैसी सटीक नहीं थी।

1914 में अस्थमा के लिए औषधीय सिगरेट का हुआ इस्तेमाल

आज यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में डॉक्टर अस्थमा के मरीजों को Medicinal सिगरेट लिखकर देते थे। इन सिगरेटों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते थे जो सांस की नलियों को अस्थायी रूप से फैलाने का काम करते थे। इनका उपयोग अस्थमा के दौरे, हे फीवर (Hay Fever) और नाक की हल्की एलर्जी में राहत के लिए किया जाता था। बाद में इनके साइड इफेक्ट सामने आने के बाद इसका सेवन करना बंद कर दिया गया।

1956 में हुआ आधुनिक मीटर्ड डोज इनहेलर का चलन

1927 में ब्रिटेन में Asthma Research Council की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य अस्थमा के कारणों और इलाज पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना था। साल 1956 में अस्थमा के इलाज के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया। इस साल अस्थमा के मरीजों के लिए मीटर्ड-डोज इनहेलर (Metered-Dose Inhaler – MDI) का विकास किया गया। इस तकनीक की मदद से पहली बार दवा को Measured Dose में सीधे फेफड़ों तक पहुंचना संभव बनाया। इसके अविष्कार से अस्थमा के मरीजों को तुरंत राहत मिलने लगी, दवाओं के दुष्प्रभाव कम हुए और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी घटने लगी। आज भी MDI दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले इनहेलरों में से एक है।

1988 में प्रिंसेस डायना ने बढ़ाई अस्थमा के प्रति जागरूकता

1988 में प्रिंसेस डायना की एक तस्वीर, जिसमें उन्होंने British Lung Foundation का स्वेटर पहन रखा था, काफी चर्चित हुई। इससे फेफड़ों की बीमारियों और अस्थमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली थी। 18 जनवरी 1990 को Asthma Research Council और दूसरे संगठनों का विलय कर National Asthma Campaign बनाई गई। इसका उद्देश्य अस्थमा पर शोध, मरीजों की सहायता और बेहतर इलाज को बढ़ावा देना था।

अस्थमा क्या है और ये कैसे लोगों को करता है परेशान

टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर डीपी मिश्रा ने बताया अस्थमा, जिसे आम भाषा में दमा कहा जाता है, फेफड़ों की एक क्रोनिक सूजन संबंधी बीमारी है। इसमें किसी एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ या दूसरे ट्रिगर के संपर्क में आने पर फेफड़ों की छोटी-छोटी सांस की नलियां ब्रोंकाई या ब्रांकिओल्स सिकुड़ जाती हैं। इसके कारण इन नलियों का रास्ता संकरा हो जाता है और फेफड़ों तक हवा का आना-जाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अस्थमा के दौरान सांस की नलियों में सूजन (Inflammation) आ जाती है। सूजन के कारण नलियों के पास की परत मोटी हो जाती है और उनमें पानी जैसा म्यूकस जमा होने लगता है। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान प्रभावित होता है जिसकी वजह से मरीज को सांस फूलने, सीने में जकड़न और घरघराहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

अस्थमा के प्रमुख लक्षण

अस्थमा दो तरह का होता है एक एलर्जिक और दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा। अस्थमा की बीमारी के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे परागकण,कुछ फूड्स जो एलर्जी करते हैं, पालतू जानवर, फूल और पौधे, रसायन, धूल और कांटे,आसपास का वातावरण जैसे फंगस और नमी, वायु प्रदूषण की वजह से ये परेशानी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों में सबसे आम लक्षण सांस फूलना, सीने में घरघराहट जैसी आवाज आना,सीने में जकड़न महसूस होना, लगातार या बार-बार होने वाली खांसी होना शामिल है। कुछ मरीजों में शुरुआत केवल सूखी खांसी से होती है, जिसे कफ वैरिएंट अस्थमा कहा जाता है। इसमें सांस फूलना बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन विशेष रूप से रात के समय लगातार सूखी खांसी आती रहती है।

अस्थमा से बचाव कैसे करें

डॉक्टर डीपी मिश्रा ने बताया अस्थमा का उपचार ही सतर्कता है। सबसे पहले अस्थमा के मरीजों को अपनी एलर्जी के कारणों की पहचान करनी चाहिए और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अस्थमा के मरीज घर में धूल और सीलन न होने दें, पालतू जानवरों से दूरी रखें, फूलदार पौधों और फंगस से बचें। धूल-धुएं और प्रदूषण वाले वातावरण में जाने से परहेज करें। मौसम बदलने खासतौर पर दिवाली, होली या सर्दी-गर्मी के संक्रमण काल में खासतौर पर सावधानी बरतना जरूरी है। साथ ही डॉक्टर द्वारा बताए गए कंट्रोलर इनहेलर का नियमित उपयोग करना अस्थमा को लंबे समय तक कंट्रोल रखने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख ऐतिहासिक तथ्यों, चिकित्सा इतिहास तथा चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुझावों के आधार पर केवल जन-जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी व्यक्तिगत चिकित्सीय सलाह का विकल्प न मानें। अस्थमा या सांस लेने में परेशानी के सही निदान, इनहेलर के सही उपयोग और डोज के लिए हमेशा अपने नजदीकी डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी नियमित दवाएं बंद न करें।