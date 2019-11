Health Benefits of Hot Water Bath: गर्म पानी से नहाना फायदेमंद होता है

Health Benefits of Hot Water Bath for Blood Pressure, Better Sleep, Skin, Blood Circulation, Cold: काम पर लंबे समय तक बैठे रहने से और ट्रैवल करने से प्रदूषण आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकता है। लंबे थका वाले दिन के अंत में गर्म पानी से नहाना(Hot Water Shower) आपकी त्वचा को फिर से जीवंत करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि गर्म पानी से नहाना ना सिर्फ गंदगी को साफ करने में मदद करता है बल्कि मन और शरीर दोनों पर चिकित्सीय प्रभाव डालता है। सूदिंग हॉट वॉटर आपकी तनावग्रस्त मांसपेशियों को शांत करता है और आपके दिमाग को तरोताजा करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि गर्म पानी से नहाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं।

बेहतर नींद प्रदान करता है: गर्म पानी शरीर को आराम देता है और बेहतर नींद के लिए मदद करता है। जब गर्म पानी तनावपूर्ण शरीर पर पड़ता है तो गर्म पानी शरीर के तापमान को बढ़ाता है और मांसपेशियों को आराम देता है। मांसपेशियों को आराम देने से ना केवल हमें शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आराम मिलता है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है: अध्ययनों से पता चला है कि गर्म पानी से नहाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया प्रणाली है, जिसे हृदय से जुड़ी समस्या है या उनके लिए भी जिन्हें नहीं है। लेकिन पहले, अपने डॉक्टर से परामर्श करें यदि आपको हृदय की समस्या है तो क्योंकि हॉट शॉवर आपके दिल की धड़कन को भी बढ़ा देता है। यदि डॉक्टर कहता है कि यह ठीक है, तो यह आपके रक्तचाप को नीचे लाने का एक शानदार तरीका है।

स्किन के लिए: गर्म पानी से नहाना ना केवल आपको आराम देता है, बल्कि इससे आपके चेहरे के रोमछिद्र भी खुल जाते हैं। साफ गर्म पानी हमारे चेहरे के छिद्रों से कुछ गंदगी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। आपकी त्वचा ताजा और कायाकल्प महसूस करती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी कम हो जाती हैं।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है: गर्म पानी से नहाना हार्ट और ब्लड वेसेल्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज होता है क्योंकि यह शरीर पर फिजिकल प्रेशर डालता है। साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है और इंफेक्शन होने से बचाता है।

सिरदर्द कम करता है: सिरदर्द आमतौर पर सिर में रक्त वाहिकाओं के संकीर्ण होने के कारण होता है। गर्म पानी का उपयोग हमारे सिरदर्द का इलाज करते हुए, इन रक्त वाहिकाओं पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह सिरदर्द कम करने में मदद करता है।

