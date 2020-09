Home Remedies to Control Blood Sugar/ How to Control Blood Sugar at Home : खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से शुगर हाई रहने लगता है। यह समस्या लम्बे समय तक रहने पर डायबिटीज की बीमारी का रूप ले लेती है। इस बीमारी में त्वचा पर घाव होने के बाद वह लम्बे समय तक ठीक नहीं हो पाता है। साथ ही डायबिटीज का एक लक्षण यह भी है कि शरीर के अंग धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं।

ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि डायबिटीज से निजात पाने की कोशिश की जाए। क्योंकि डायबिटीज समय के साथ-साथ आपके शरीर को अंदर से खोखला बनाने का काम करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में घरेलू नुस्खों को असरदार माना जाता है। इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है शुगर कंट्रोल जूस। इस जूस का सेवन खून में बढ़ते शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।

शुगर के मरीजों के लिए जूस कैसे बनाएं (How to Make Juice to Sugar Control)

सामग्री

एक करेला, 10 से 12 नीम की पत्तियां, आधी मौसमी, 5 जामुन, एक चुटकी जयफल पाउडर, स्वादानुसार नमक

बनाने की विधि – साफ पानी में आधा चम्मच नमक डालकर करेला, नीम की पत्तिया और जामुन को उस पानी में डालें। 4 से 5 मिनट बाद इन्हें नमक के पानी से निकालकर बिना नमक के साफ पानी से धोएं। फिर करेले को मोटा काट लें। साथ ही नीम की पत्तियों के भी दो-दो टुकड़े कर दें। जामुन को ओखली में डालकर कूटें। ध्यान रखें कि जामुन की गुटली के छोटे-छोटे टुकड़े होने तक इसे कूटना है। 5 से 10 मिनट में जामुन की गुटलियां टूट जाएगी।

इसके बाद मिक्सी का जार लेकर उसमें गुटलियों समेत जामुन, कटा हुआ करेला और नीम की पत्तियां डालें। साथ में एक कप पानी भी डालें। अब इसे एकदम महीन होने तक ग्राइंड करें। जब जार की सारी सामग्री अच्छे से ग्राइंड हो जाए तब इसमें मौसमी के बीज निकाल आधी मौसमी डालें। फिर एक चुटकी जयफल पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर फिर से ग्राइंड करें। आप चाहें तो इसमें 5 से 6 चम्मच पानी और मिला सकते हैं। अब इस जूस को बड़ी छन्नी में निकालकर छान लें।

कैसे करें सेवन – रोज सुबह खाली पेट यह जूस एक गिलास पीएं। ध्यान रखें कि ज्यादा जूस पीने से आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है। इसलिए बस इक गिलास ही पीएं। इसके एक महीने नियमित सेवन से आपकी शुगर कंट्रोल में रहने लगेगी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो