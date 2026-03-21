यूरिक एसिड बढ़ना आज के समय में एक आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। यह स्थिति आगे चलकर गाउट (Gout) नाम की दर्दनाक बीमारी का कारण बन सकती है। इसमें पैरों, टखनों और उंगलियों के जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और जकड़न महसूस होती है। डॉक्टरों के अनुसार जब यूरिक एसिड का स्तर सामान्य सीमा से ऊपर चला जाता है, तो इसके इलाज के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। कुछ मामलों में मरीजों को लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है। हालांकि सही खानपान और कुछ प्राकृतिक चीजें भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सहायक हो सकती हैं।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजेर के मुताबिक शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना न केवल जोड़ों में दर्द का कारण बनता है बल्कि गठिया जैसी दर्दनाक गंभीर समस्या में बदल सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हमारी खान-पान की आदतें अहम भूमिका निभाती हैं। पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर का जूस न केवल शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि चुकंदर का जूस कैसे जोड़ों के दर्द का इलाज करता है।

चुकंदर का जूस कैसे जोड़ों के दर्द का इलाज करता है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक चुकंदर के जूस में बीटालिन (Betalain) नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। यह जोड़ों में होने वाली सूजन को कम करने और दर्द को घटाने में मदद कर सकता है। चुकंदर शरीर के प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है। इससे लीवर और किडनी के कार्य बेहतर हो सकते हैं, जिससे शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसके अलावा चुकंदर पाचन तंत्र को भी सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अगर चुकंदर के जूस में खीरा और अदरक मिलाया जाए तो इसके फायदे और बढ़ सकते हैं। खीरा शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जबकि अदरक पाचन में सुधार कर सकता है। इन तीनों चीजों के साथ नींबू का रस मिलाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन-C मिलता है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल को घुलाने में मददगार माना जाता है।

हाइड्रेशन भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। चुकंदर और खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। पर्याप्त पानी पीने से यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।

चुकंदर का जूस बनाने का तरीका

इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए एक मीडियम साइज का चुकंदर, एक खीरा, अदरक का छोटा टुकड़ा, एक चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और एक कप पानी लें। सभी सामग्री को अच्छी तरह धोकर ब्लेंड कर लें। अंत में नींबू का रस मिलाकर इसे एक गिलास में निकाल लें। रोजाना लगभग 200 से 250 मिलीलीटर तक इसका सेवन किया जा सकता है।

इस बात का रखें ध्यान

चुकंदर में ऑक्सालेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी स्टोन के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। चूंकि यूरिक एसिड के मरीजों को अक्सर किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा रहता है,जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, वे चुकंदर का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी घरेलू उपाय या डाइट को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा है या जोड़ों में तेज दर्द और सूजन बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।