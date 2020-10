Tooth Whitening Home Remedies: दांतों को अच्छी तरह साफ न करना, ज्यादा चाय-कॉफी पीना, सिगरेट, गुटखा या तम्बाकू आदि का सेवन दांतों के पीलेपन की वजह बन सकता हैं। विशेषज्ञों की मानें तो कई बार जेनेटिक कारणों से भी दांत पीले हो जाते हैं। कुछ बीमारियों की दवाईयों की वजह से भी दांतों में पीलापन आ जाता है। कई बार दांतों का पीलापन दूर करने में केमिकल युक्त दवाईयों भी कारगर साबित नहीं हो पाती है। ऐसे में घरेलू उपायों को कारगर माना जाता है।

दांतों का पीलापन दूर करने का उपाय (How to Remove Yellowness of Teeth)

नमक को माना जाता है कारगर – घरेलू उपायों में यह बताया जाता है कि नमक से दांतों में चिपका हुआ बैक्टीरिया मरता है। दांतों के लिए नमक का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। इसलिए ही टूथपेस्ट में भी नमक को इतना अधिक महत्व दिया जाता है। इसके लिए आधा चम्मच सरसों के तेल के में एक चुटकी नमक मिलाकर उससे ब्रश करें।

बेकिंग सोडा से दांत बनेंगे चमकदार – बेकिंग सोडा को अच्छा ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है। इससे दांतों के ऊपर की पीली परत को हटती है। इसके इस्तेमाल से दांत सफेद और चमकदार बनते हैं। बेकिंग सोडा पाउडर में नींबू का रस और सेब का सिरका मिलाएं फिर इससे दांतों को हल्के हाथ से ब्रश करें। टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा मिलाकर भी ब्रश किया जा सकता हैं लेकिन ध्यान रहे कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से दांतों की इनेमल लेयर को काफी नुकसान पहुंचता है।

संतरे के छिलकों का करें इस्तेमाल – संतरे के छिलकों को सुखा लें। इन्हें मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को रोज सुबह और रात को सोने से पहले दांतों पर कुछ देर रगड़ें फिर कुल्ला करें। आप चाहें तो संतरे के छिलकों भी दांतों पर रगड़ सकते हैं। संतरे के छिलके में कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। कैल्शियम दांतों को मजबूत बनाता है और विटामिन सी बैक्टीरिया से लड़ता है। एक सप्ताह तक लगातार ये प्रक्रिया दोहराएं, जल्द असर दिखेगा।

नीम की डंडी से करें दातुन – नीम की डंडी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इससे दांतों में चिपके हुए कीटाणु मर जाते हैं। जिन लोगों की पीले दांतों की समस्या है उन्हें नीम की डंडी से दातुन करना चाहिए।

