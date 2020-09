Home Remedies For Thyroid/ Flex Seeds for Thyroid : थायराइड बढ़ने के साथ-साथ इससे होने वाली परेशानियां भी बढ़ती चली जाती हैं। इससे थायराइड से लड़ने के लिए लोग दवाईयों के साथ ही कई घरेलू नुस्खों को अपनाना भी पसंद करते हैं। क्योंकि थायराइड की दवाई नियमित रूप से लेने के बावजूद भी कुछ लोगों का थायराइड एक साल या छ: महीनों में बढ़ता रहता है। ऐसे में यह जरूरी है कि थायराइड की दवाई के साथ में घरेलू उपचार भी किए जाएं। थायराइड के घरेलू उपचारों में अलसी के बीजों को बहुत लाभदायक माना जाता है।

कैसे करें इस्तेमाल (How to Use Flax Seeds for Thyroid)

250 ग्राम अलसी के बीजों को मिक्सी में ग्राइंड करें। ध्यान रहे इसे बिल्कुल बारीक करें। अलसी के बीजों के पाउडर को एक डिब्बे में रख लें। रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर खाने से आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा।

एक गिलास पानी में एक चम्मच अलसी के बीज डालकर 6 घंटों के लिए भिगो दें। 6 घंटे बाद अलसी के बीजों समेत इस पानी को 3 से 4 बार उबालें। फिर छानकर इसे गुनगुना ही पीएं। इसके लगातार सेवन से 15 दिन में आपको गले का भारीपन कम लगने लगेगा।

150 ग्राम अलसी के बीजों का मिक्सी में ग्राइंड कर पाउडर बना लें। फिर इसमें एक चम्मच घी और एक चम्मच पानी मिलाकर आटे जैसा गूथ लें। इसे 15 से 20 मिनट तक गूथने के बाद इसकी छोटी-छोटी गोलियां बनाएं। इससे अलसी के बीज खाने में आसानी होगी।

रोज रात को खाना खाने के बाद आधा चम्मच अलसी के बीजों को चबा-चबाकर खाएं। ध्यान रखें कि खाने के बाद इसे पानी से नहीं निगला जाता है। इसलिए इसे अच्छे से चबाएं। फिर आधे घंटे तक कुछ न खाएं-पीएं।

एक कप दूध में आधा चम्मच अलसी के बीज डालकर 3 से 4 उबाल आने तक उबालें। फिर इस दूध में आधा चम्मच चीनी मिलाकर थोड़ा तेज गर्म पीएं। ध्यान रखें कि यह रात में ही पिया जा सकता है।

एक चुटकी सेंधा नमक में एक चुटकी अलसी के बीजों का पाउडर मिलाकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद खाएं। ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा न खाएं। इससे रोजाना सेवन से एक महीने में असर दिखने लगेगा।

