हमारे शरीर में खराब खानपान और बिगड़े लाइफस्टाइल के कारण कई तरह के टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिनमें से एक है यूरिक एसिड। जब किडनी इस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ होने लगती है, तो यह हड्डियों के जोड़ों में क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लगता है। शुरुआत में लोग इस समस्या को सामान्य बदन दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हाई यूरिक एसिड का सबसे पहला और गहरा असर हमारे पैरों पर दिखाई देता है। अगर समय रहते इन शारीरिक संकेतों को न पहचाना जाए, तो यह आगे चलकर ‘गाउट’ जो एक प्रकार की गंभीर गठिया है या किडनी स्टोन का रूप ले सकता है।

पतंजलि के प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, आयुर्वेद में इस समस्या को वात रक्त की श्रेणी में रखा जाता है। लाइफस्टाइल में कुछ छोटे बदलाव और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की मदद से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर इसके शुरुआती संकेत अक्सर पैरों में दिखाई देने लगते हैं। जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसके क्रिस्टल जोड़ों और आसपास के ऊतकों में जमा होने लगते हैं। समय रहते इन संकेतों को पहचान कर खानपान और जीवनशैली में बदलाव कर यूरिक एसिड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं पैरों में दिखाई देने वाले हाई यूरिक एसिड के कुछ प्रमुख संकेत और इससे बचाव के उपाय।

यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण

पैर के अंगूठे में तेज दर्द और सूजन- हाई यूरिक एसिड का सबसे आम लक्षण पैर के बड़े अंगूठे के जोड़ में अचानक दर्द, लालिमा और सूजन होना है। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि चादर का हल्का स्पर्श भी असहनीय लग सकता है। एड़ी और टखनों में दर्द- यूरिक एसिड के क्रिस्टल टखनों और एड़ी के आसपास भी जमा हो सकते हैं। इससे चलने, सीढ़ियां चढ़ने या लंबे समय तक खड़े रहने पर दर्द और जकड़न महसूस हो सकती है। पैरों के जोड़ों में जकड़न-सुबह उठते समय या लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों के जोड़ों में जकड़न महसूस होना भी हाई यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ सकती है और चलने-फिरने में परेशानी पैदा कर सकती है। तलवों और पैरों में जलन- कुछ लोगों को पैरों के तलवे में गर्माहट, जलन या चुभन जैसा महसूस हो सकता है। यह जोड़ों और आसपास के ऊतकों में सूजन बढ़ने के कारण हो सकता है।

आयुर्वेदिक नुस्खों से करें यूरिक एसिड कंट्रोल

गोखरू और हर्बल मिश्रण का सेवन

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, हाई यूरिक एसिड से परेशान लोग कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन करके राहत पा सकते हैं। गोखरू, मेथी, सोंठ और अश्वगंधा को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर तैयार किया जा सकता है। इस मिश्रण का नियमित सेवन शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने और जोड़ों की सेहत बनाए रखने में सहायक माना जाता है। हालांकि किसी भी हर्बल उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

नींबू पानी को बनाएं सुबह की आदत

यूरिक एसिड को नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना और विटामिन-सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन फायदेमंद माना जाता है। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ यूरिक एसिड के निष्कासन की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकता है। सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना कई लोगों के लिए एक आसान और हेल्दी विकल्प हो सकता है।

अजवाइन का पानी दे सकता है राहत

अजवाइन अपने पाचन संबंधी गुणों के लिए जानी जाती है। आयुर्वेद में इसे शरीर की सूजन कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने वाला माना जाता है। नियमित रूप से अजवाइन का पानी पीने से शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है, जिससे यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित रखने में सहयोग मिल सकता है।

यूरिक एसिड कंट्रोल करने के उपाय

पर्याप्त पानी पिएं-दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद मिलती है। हाई प्यूरीन फूड्स कम करें-रेड मीट, ऑर्गन मीट, कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन सीमित करें, क्योंकि इनमें प्यूरिन अधिक होता है। वजन को कंट्रोल रखें-बढ़ता वजन यूरिक एसिड बढ़ने का जोखिम बढ़ा सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से वजन को नियंत्रित रखना फायदेमंद होता है। फल और सब्जियां बढ़ाएं: फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल-सब्जियां शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती हैं और यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। शराब और मीठे पेय से बचें: अल्कोहल और शुगर युक्त ड्रिंक्स यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनका सेवन कम करना बेहतर माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें बताए गए घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों के परिणाम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और बीमारी की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। हाई यूरिक एसिड, गाउट या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के उपचार के लिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। किसी भी दवा को बंद करने या उपचार में बदलाव करने का निर्णय चिकित्सकीय परामर्श के बिना न लें।