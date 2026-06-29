मेडिकल साइंस के अनुसार, जब शरीर में प्यूरीन (Purine) नामक प्रोटीन के टूटने की रफ्तार बढ़ जाती है, तो किडनी इसे पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाती और खून में यूरिक एसिड का स्तर 7.0 mg/dL पार कर जाता है। इस स्थिति को हाइपरयूरिसीमिया (Hyperuricemia) कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड के नुकीले क्रिस्टल्स पैरों के अंगूठे और जोड़ों में जमा होकर असहनीय दर्द और सूजन यानी गाउट (Gout) पैदा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के मुताबिक, खान-पान की गलत आदतें इसका सबसे बड़ा कारण हैं। राहत की बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसे बिना भारी दवाओं के, सिर्फ सही डाइट और लाइफस्टाइल से रिवर्स किया जा सकता है।

हाई यूरिक एसिड के मुख्य विलेन: इन चीजों से तुरंत बनाएं दूरी

दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर डॉ. कौशल कांत मिश्रा के अनुसार, डाइट में कुछ खास चीजों की अधिकता यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाती है। मरीजों को निम्नलिखित चीजों से सख्त परहेज करना चाहिए

रेड मीट और सीफूड जैसे बीफ, लैंब, पोर्क, बेकन, मटन का लीवर और एन्कोवी (Anchovies) से परहेज करें।

हाई-प्यूरीन सब्जियां जैसे सूखे बीन्स और मटर से परहेज करें।

शराब और नशीले पदार्थ जैसे बीयर और अल्कोहल का सेवन यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकलने से रोकता है।

हाई-फ्रुक्टोज ड्रिंक्स से दूर रहें ये तेजी से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ाते हैं।

यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज (Normal Range of Uric Acid)

शरीर में यूरिक एसिड का स्तर जेंडर के आधार पर तय होता है

पुरुषों में सामान्य स्तर 3.4 से 7.0 mg/dL तक माना जाता है।

महिलाओं में सामान्य रेंज 2.4 से 6.0 mg/dL होती है।

यूरिक एसिड को नेचुरल तरीके से कम करने वाले 5 सुपरफूड्स

चेरी और बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी खाएं

अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमेटोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक लैंडमार्क क्लिनिकल स्टडी जिसमें 633 मरीजों पर रिसर्च की गई, के अनुसार, जिन मरीजों ने केवल 2 दिनों तक चेरी या चेरी के अर्क (Extract) का सेवन किया, उनमें गाउट अटैक का खतरा 35% तक कम हो गया। इनमें मौजूद ‘एंथोसायनिन’ (Anthocyanins) नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों की सूजन को तुरंत कम करता है और यूरिक एसिड को घटाता है।

सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar)

Journal of Functional Foods और रीनल फार्माकोलॉजी रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेब के सिरके में एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के अनुसार, एसिटिक एसिड शरीर के पीएच (pH) संतुलन को अल्कलाइन की तरफ ले जाता है। यह जोड़ों में जमे कड़े क्रिस्टल्स को तोड़ता है, जिससे वे खून में घुलकर किडनी द्वारा आसानी से फिल्टर हो जाते हैं।

कैसे लें: एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर सुबह ले सकते हैं।

नींबू पानी (Lemon Water)

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ Open) और U.S. National Institutes of Health (NIH) की क्लिनिकल स्टडी के मुताबिक, नींबू का मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर जाते ही इसे अल्कलाइन (Alkaline) बना देता है। इससे शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है, जो यूरिक एसिड को निष्क्रिय (Neutralize) कर देता है। इसमें मौजूद विटामिन-सी किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है जिससे यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते फ्लश आउट हो जाता है।

अजवाइन और इसके बीज (Celery Seeds)

Molecular Medicine Reports में प्रकाशित फार्माकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक, अजवाइन के बीजों में ल्युटोलिन (Luteolin) और 3-n-ब्यूटिल फ्लाइट (3nB) पाए जाते हैं। यह रिसर्च साबित करती है कि अजवाइन शरीर में ‘जैंथिन ऑक्सीडेस’ (Xanthine Oxidase) नामक उस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो यूरिक एसिड बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह एक नेचुरल ड्यूरेटिक (Diuretic) है जो यूरिन की मात्रा बढ़ाकर एसिड को बाहर निकालता है।

ओट्स और साबुत अनाज (Oats & Whole Grains)

The American Journal of Clinical Nutrition की गाइडलाइन के मुताबिक, मैदा या प्रोसेस्ड फूड के विपरीत ओट्स, ब्राउन राइस और जौ जैसे साबुत अनाजों में घुलनशील डाइटरी फाइबर (Soluble Fiber) उच्च मात्रा में होता है। यह फाइबर पाचन तंत्र में प्यूरीन को अपने साथ बांध (Bind) लेता है और उसे खून में अवशोषित होने से पहले ही मल के रास्ते बाहर निकाल देता है।

यूरिक एसिड की जांच कैसे करें? (How to Check Uric Acid)

यदि आपके पैरों के अंगूठे, एड़ियों या घुटनों में सुबह उठते ही तेज दर्द और सूजन महसूस होती है, तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए।

सीरम यूरिक एसिड टेस्ट (Serum Uric Acid Blood Test) एक सामान्य ब्लड टेस्ट है। सटीक रिपोर्ट के लिए यह टेस्ट सुबह खाली पेट (Fasting) करवाना सबसे सही माना जाता है।

कुछ मामलों में डॉक्टर यह देखने के लिए 24 घंटे के यूरिन का सैंपल लेते हैं कि किडनी यूरिक एसिड को ठीक से बाहर निकाल पा रही है या नहीं।

विशेषज्ञ की सलाह

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इन 5 फूड्स को डाइट में शामिल करने के साथ-साथ रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना सबसे जरूरी है। पानी की कमी होने पर टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाते।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। लेख में दिए गए तथ्य अंतरराष्ट्रीय रिसर्च और विशेषज्ञ डॉक्टर के इनपुट्स पर आधारित हैं। यूरिक एसिड का स्तर अत्यधिक बढ़ने पर यह किडनी स्टोन या किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। इसलिए, अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने या घरेलू नुस्खे आजमाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य न्यूट्रिशनिस्ट से व्यक्तिगत परामर्श जरूर लें।