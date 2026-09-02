दूध को आमतौर पर एक पौष्टिक और बैलेंस डाइट का हिस्सा माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम और कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या दिल के रोग की आती है, तो अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि उनके लिए दूध पीना सुरक्षित है या नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स के अनुसार, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट की मात्रा लिपिड प्रोफाइल को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि दूध का सेवन करना दिल के लिए सही है या नहीं? अगर दूध पिएं तो कौन सा दूध पिएं, फुल क्रीम या टोंड मिल्क।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी जो रिसर्च बेस्ड इलाज करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को दूध का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में दूध पिया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के दूध का सेवन कर रहे हैं। नेशनल हार्ट, लंग, एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) की रिसर्च के मुताबिक मलाईदार या फुल-क्रीम दूध में सैचुरेटेड फैट और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। सैचुरेटेड फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को बढ़ा सकता है, जो धमनियों में रुकावट पैदा कर सकता है।

दूध कैसे हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल पर करता है असर?

दूध में प्राकृतिक रूप से सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। खासकर फुल-क्रीम दूध में इसकी मात्रा अधिक होती है। अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट का सेवन LDL यानी ‘बैड कोलेस्ट्रॉल’ बढ़ाने में योगदान कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय संबंधी समस्या है, उनके लिए कुल डाइट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर डॉक्टर हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या हार्ट डिजीज वाले लोगों को फुल क्रीम दूध से बचने की सलाह देते है। दूध बंद करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। व्यक्ति की पूरी डाइट, दूध का प्रकार, मात्रा, वजन, LDL, ट्राइग्लिसराइड का स्तर और उसकी हृदय संबंधी स्थिति को ध्यान में रखकर दूध पीने का फैसला करना चाहिए।

फुल-क्रीम दूध की जगह कौन सा मिल्क पिएं ?

अगर किसी व्यक्ति को दूध लेना है और वह अपने सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करना चाहता है, तो लो-फैट या स्किम्ड दूध एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। इसमें फैट की मात्रा फुल-क्रीम दूध की तुलना में कम होती है, जबकि प्रोटीन और कैल्शियम जैसे कई प्रमुख पोषक तत्व बने रहते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन और कई कार्डियोलॉजी अध्ययनों में पाया गया है कि स्किम्ड मिल्क या डबल टोंड मिल्क का सेवन बीपी और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए सुरक्षित है। लो-फैट दूध में सैचुरेटेड फैट लगभग शून्य होता है, जबकि इसमें मौजूद कैल्शियम और पोटैशियम लिपिड प्रोफाइल को संतुलित रखने में मदद करते हैं।

हाई कोलेस्ट्रॉल में दिनभर कितना दूध पिएं?

ऑस्ट्रेलियन हार्ट फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक रोजाना 2–4 कप दूध का सेवन हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राई ग्लिसराइड ज्यादा होने पर किया जा सकता है। लेकिन इस मात्रा को हर व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक सीमा नहीं माना जाना चाहिए। दूध की जरूरत उम्र, कुल कैलोरी, अन्य डेयरी सेवन और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। खासकर हार्ट डिजीज या बहुत ज्यादा LDL वाले व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत डाइट के लिए डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लेनी चाहिए।

ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो क्या करें?

हाई ट्राइग्लिसराइड की स्थिति में केवल दूध पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है। कुल कैलोरी, अतिरिक्त शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शराब का सेवन, वजन और शारीरिक गतिविधि जैसे कई कारक ट्राइग्लिसराइड को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी डाइट का आकलन करना ज्यादा जरूरी है।

दूध के साथ बाकी डाइट भी है जरूरी

सिर्फ दूध को लेकर चिंता करने के बजाय पूरी डाइट पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। डाइट में ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, नट्स और सीड्स जैसे हेल्दी फैट का सेवन करें।

डिस्क्लेमर: हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स या हृदय रोग में दूध की मात्रा और प्रकार व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और पूरी डाइट पर निर्भर करता है। किसी भी आहार में बदलाव से पहले अपने डॉक्टर या योग्य डाइटीशियन की सलाह जरूर लें।