हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अक्सर सिरदर्द, बदन दर्द या एसिडिटी जैसी आम परेशानियों से राहत पाने के लिए खुद से मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और तुरंत फांक लेते हैं। कभी-कभी ये आदत आपको उस समय परेशानी से राहत दिला सकती है लेकिन रोजाना दवा खाने की आदत आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। आप जानते हैं कि नॉर्मल पेन किलर(Painkillers) और एंटासिड दवाएं आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकती हैं? डॉक्टर अक्सर चेतावनी देते हैं कि बिना सलाह इन दवाओं का सेवन नहीं करें। ये दवाएं दिल और किडनी दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं।

मारेंगो एशिया हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम के चेयरमैन-कार्डियोलॉजी डॉ. संजीव चौधरी के मुताबिक, कुछ दवाओं का बार-बार या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन हाई BP वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। बिना डॉक्टरी सलाह के ली गई पेनकिलर, डिकॉन्गेस्टेंट और एंटासिड दवाएं आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकती हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि हाई बीपी के मरीजों को पेनकिलर, गैस की दवा और एलर्जी की दवा का सेवन करने से पहले कौन-कौन सी परेशानी हो सकती हैं और ये समस्या क्यों होती है।

डिकॉन्गेस्टेंट (Decongestants) दवाएं कैसे हाई बीपी के मरीजों पर करती हैं असर?

डिकॉन्गेस्टेंट दवाएं खासतौर पर नाक बंद होने और नाक की सूजन कम करने वाली दवाएं होती हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सर्दी-जुकाम में नाक बंद होने पर, एलर्जी के कारण नाक बंद होने पर, साइनस की समस्या में नाक बंद होने पर, नाक में सूजन और कंजेशन होने पर किया जाता है। हाई BP वाले मरीजों में कुछ डिकॉन्गेस्टेंट ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा सकती हैं, इसलिए इन्हें बिना सलाह के लेना ठीक नहीं है।

एंटासिड (Antacids) कैसे बीपी के मरीजों पर करती है असर?

एंटासिड दवाएं पेट की एसिडिटी और सीने में जलन (Heartburn) कम करने वाली दवाएं होती हैं। इनका सेवन एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में ज्यादा एसिड बनने, खट्टी डकार आने, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में किया जाता है। Calcium carbonate, Magnesium hydroxide, Aluminium hydroxide आदि कुछ एंटासिड दवाओं में सोडियम भी हो सकता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एंटासिड दवा का सेवन करने से बीपी बढ़ सकता है। MedlinePlus के मुताबिक जिन लोगों को हाई BP, हृदय रोग या कम-सोडियम वाली डाइट की जरूरत है, उन्हें नियमित रूप से एंटासिड लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। BP के मरीजों के लिए एंटासिड पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन सोडियम वाले एंटासिड का ज्यादा या बार-बार सेवन BP कंट्रोल में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए एंटासिड लेने से पहले उसके ingredients और sodium content की जांच करना जरूरी है।

इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और नेप्रोक्सेन कैसे बीपी के मरीजों के लिए बन सकती हैं परेशानी?

इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन जैसी NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs ) कुछ BP की दवाओं, खासकर ACE inhibitors, ARBs और diuretics के असर को कम कर सकती हैं। ऐसे में BP कंट्रोल बिगड़ सकता है। इबुप्रोफेन, डाईक्लोफेनाक और नेप्रोक्सेन जैसी दर्द दूर करने वाली दवाओं का बार-बार सेवन शरीर में पानी और सोडियम जमा होने की समस्या पैदा कर सकता है। इससे कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए हाई BP के मरीजों को इन दवाओं का नियमित इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए।

कुछ स्टेरॉयड और हार्मोनल दवाएं भी बढ़ा सकती हैं मुसीबत

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कुछ स्टेरॉयड, हार्मोन दवाएं और कुछ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाएं भी ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, इसका असर दवा, खुराक और व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है।

हर्बल सप्लीमेंट भी हमेशा सुरक्षित नहीं

कई लोग मानते हैं कि हर्बल या प्राकृतिक उत्पाद शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डॉ. संजीव के अनुसार, मुलेठी (Liquorice), जिनसेंग और एफेड्रा जैसी कुछ हर्बल उत्पाद ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं या दिल से जुड़ी दवाओं का असर प्रभावित कर सकती है। इसी तरह कुछ एनर्जी और वजन घटाने वाले सप्लीमेंट्स भी बीपी के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ effervescent tablets और supplements में सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। हाई BP के साथ-साथ हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऐसे उत्पादों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

ज्यादा कैफीन और प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट्स से भी रहें सावधानी

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन या स्टीमुलेंट वाले प्री-वर्कआउट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई BP वाले लोगों को इसका इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए।

बीपी के मरीज डॉक्टर की इस सलाह पर दें ध्यान

एक्सपर्ट के मुताबिक हाई BP के मरीजों को कोई भी नई दवा, सप्लीमेंट, हर्बल प्रोडक्ट या बिना प्रिस्क्रिप्शन मिलने वाली दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी BP की निर्धारित दवा डॉक्टर की सलाह के बिना बंद न करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए सही दवा लेने के साथ-साथ उन दवाओं और पदार्थों से भी सावधान रहना जरूरी है, जो अनजाने में BP को प्रभावित कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। किसी भी दवा, सप्लीमेंट या हर्बल प्रोडक्ट को शुरू करने या बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।