आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब खान-पान और अनियंत्रित दिनचर्या के कारण डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है। शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने पर हमारा शरीर कई तरह के शुरुआती संकेत देने लगता है, जिन्हें अक्सर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लगातार थकान, अचानक ज्यादा भूख लगना, बार-बार पेशाब आना और घाव का देर से भरना डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने पर हमारी बॉडी कुछ वार्निंग साइन देती है जिन्हें पहचानना बेहद जरूरी है।

मुंबई सेंट्रल स्थित वॉकहार्ट हॉस्पिटल के कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. प्रणव घोड़ी के मुताबिक, जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करतीं, तब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जो ग्लूकोज को ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, ताकि शरीर उसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए कर सके।

जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो शरीर के लिए शुगर को ब्लड से कोशिकाओं तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में न बनना या कोशिकाओं का इंसुलिन के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया न देना हो सकता है। ब्लड शुगर का स्तर हाई होने पर हमारी बॉडी कुछ लक्षण देती है जिन्हें समझना शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे 10 संकेतों के बारे में, जिन पर ध्यान देना चाहिए।

ब्लड शुगर बढ़ने के 10 लक्षण

बार-बार प्यास लगना

पर्याप्त पानी पीने के बाद भी आपको बार बार प्यास लगती है तो ये हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो किडनी अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में शरीर से अधिक तरल पदार्थ निकल सकता है, जिससे बार-बार प्यास लगती है।

बार-बार पेशाब आना

क्या आपको पहले की तुलना में ज्यादा बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, खासकर रात में? इसकी एक वजह ब्लड शुगर बढ़ना हो सकती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब में निकलने लगता है। इसके साथ ज्यादा पानी भी बाहर निकलता है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है। बार-बार पेशाब आना और अत्यधिक प्यास लगना हाई ब्लड शुगर के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं।

लगातार थकान महसूस होना

पर्याप्त आराम करने के बावजूद थकान या कमजोरी महसूस होना भी कभी-कभी बढ़े हुए ब्लड शुगर से जुड़ा हो सकता है। ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। लेकिन इंसुलिन से जुड़ी समस्या होने पर कोशिकाएं ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पातीं। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। जब शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो थकान हो सकती है। हालांकि थकान होना सिर्फ डायबिटीज का लक्षण नहीं बल्कि नींद की समस्या, एनीमिया, थायरॉइड संबंधी गड़बड़ी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी थका हो सकती हैं।

बार-बार भूख लगना

खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही भूख लगना या सामान्य से ज्यादा भूख महसूस होना भी ब्लड शुगर बढ़ने का वार्निंग साइन है। जब इंसुलिन का उत्पादन या उसका काम करने का तरीका प्रभावित होता है, तो शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पातीं। ऐसे में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के बावजूद कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। ऊर्जा की इस कमी के कारण शरीर को अधिक भोजन की जरूरत महसूस हो सकती है, जिससे भूख बढ़ सकती है।

धुंधला दिखाई देना

ब्लड शुगर बढ़ने पर नजर में बदलाव भी हो सकता है। इससे आंखों की स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता पर असर पड़ता है और धुंधला दिखाई दे सकता है। ब्लड शुगर में बदलाव के साथ नजर में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

मुंह सूखना और स्किन में खुजली होना

लगातार मुंह सूखना या बिना किसी स्पष्ट कारण के स्किन में खुजली होना भी बढ़े हुए ब्लड शुगर के वार्निंग साइन हो सकते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज के कारण शरीर से तरल पदार्थ ज्यादा निकल सकता है, जिससे स्किन और मुंह का सूखापन बढ़ सकता है। स्किन में नमी की कमी और डायबिटीज से जुड़े अन्य प्रभाव भी खुजली की वजह हो सकते हैं।

घाव भरने में अधिक समय लगना

लगातार हाई ब्लड शुगर रहने से शरीर की घाव भरने की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे रक्त संचार और इम्यूनिटी के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है जिसकी वजह से शरीर के लिए क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने और संक्रमण से लड़ने में मुश्किल हो सकती है।

बार-बार यूरिन या फंगल इंफेक्शन होना

बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) या फंगल इंफेक्शन होना भी कभी-कभी डायबिटीज से जुड़ा हो सकता है। हाई ब्लड शुगर शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।अगर बार-बार संक्रमण हो रहा है और साथ में ज्यादा प्यास लगना या बार-बार पेशाब आने जैसे लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

बिना कोशिश के वजन कम होना

बिना खानपान या व्यायाम में बदलाव किए वजन कम होना भी डायबिटीज के वॉर्निंग साइन हो सकते हैं।

हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन होना

हाथों और पैरों में लगातार झनझनाहट, जलन या सुन्नपन महसूस होना लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़े रहने से होने वाली नसों की क्षति का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहने से नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

ब्लड शुगर बढ़ने से कैसे रोकें?

एक्सपर्ट के मुताबिक ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल रखने के लिए आप डाइट में फाइबर से भरपूर चीजें खाएं। भोजन में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और साबुत फल शामिल करें। संतुलित आहार के लिए पर्याप्त प्रोटीन भी लें। मीठे पेय और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित करें। खाने की मात्रा पर भी ध्यान दें और बॉडी को एक्टिव रखें। हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली बॉडी एक्टिविटी करें। इसमें तेज गति से पैदल चलना और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम शामिल कर सकते हैं। वजन को कंट्रोल करें और पर्याप्त नींद लें। लम्बे समय तक लगातार नहीं बैठें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली राय पर आधारित है। बताए गए लक्षण अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं। केवल लक्षणों के आधार पर डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर की पुष्टि नहीं की जा सकती। सही जानकारी के लिए ब्लड शुगर की जांच कराएं और डॉक्टर से सलाह लें।