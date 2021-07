बढ़ा हुआ है Blood Sugar तो रात को इन 7 चीजों का करें सेवन, देखें लिस्ट

What can a diabetes eat at night: स्वस्थ लोग जब खाना खाते हैं तो शरीर का प्रमुख अंग पैन्क्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि उनके शरीर में रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रह सके। ये हार्मोन शरीर को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने का संकेत देती है। लेकिन डायबिटीज रोगियों के शरीर में इंसुलिन या तो बनता नहीं है या फिर बॉडी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है।

द सेंटर फॉर डायबिटीज एंड एंडोक्राइन केयर की रिपोर्ट के मुताबिक रात भर में लोगों के ब्लड शुगर के स्तर में परिवर्तन आता है। इससे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज रोगियों को सुबह रक्त शर्करा के नियंत्रण में परेशानी आ सकती है। हालांकि, बिस्तर पर जाने से पहले लेट नाइट स्नैक लेने से मरीजों के रक्त शर्करा का कंट्रोल में रह सकता है।

कैसे है मददगार: इस रिपोर्ट के मुताबिक बेडटाइम स्नैक खाने से रात के समय शुगर लेवल में जो गिरावट देखने को मिलती है, वो परेशनी खत्म हो जाती है। बताया जाता है कि रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच Somogyi इफेक्ट के कारण रक्त शर्करा कम हो जाता है, ऐसे में हार्मोन ज्यादा निकलता है जिससे सुबह ब्लड शुगर हाई हो जाता है।

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक बेडटाइम स्नैक में लोगों को उच्च मात्रा में प्रोटीन, हेल्दी फैट और सीमित मात्रा में कार्ब्स का सेवन करना चाहिए। इस कंपोजिशन से भरपूर फूड्स ब्लड ग्लूकोज में अचानक वृद्धि नहीं होने देता है। इससे सुबह सवेरे ब्लड शुगर का स्तर उच्च नहीं होता है। आइए जानते हैं किन स्नैक्स का करें सेवन –

मुट्ठी भर नट्स: बादाम, अखरोट और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। साथ ही, बादाम विटामिन ई से और अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है।

उबला अंडा: अंडे में प्रोटीन की अधिकता होती है, एक बड़े अंडे में करीब 6.29 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही, इसमें कार्ब्स बेहद कम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा, फाइबर का भी बेहतरीन स्रोत होता है अंडा जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है।

लो फैट चीज और व्होल व्हीट क्रैकर्स: चीज में प्रोटीन होता है जबकि क्रैकर्स डाइटरी फाइबर्स से भरपूर होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसमें अनप्रोसेस्ड चीज होता है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।

इन फूड्स को भी करें शामिल: नॉन-स्टार्च युक्त सब्जियों को खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहेगा। छोटे गाजर, टमाटर और खीरा एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। साथ ही, इसमें कैलोरीज, कार्ब्स और फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा, एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न, भूना चना, कटे सेब और पीनट बटर खा सकते हैं।