High Blood Pressure Patient: बदलता खान पान और जीवनशैली ने लोगों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इनकी वजह से आज लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीमारियों में से एक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी (High Blood Pressure Disease) में मरीज के शरीर में खून का बहाव बहुत तेजी से होता है जिसकी वजह से उसका मन विचलित रहता है और कई अन्य परेशानियां भी सहनी पड़ती हैं। बताया जाता है कि लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहना घातक साबित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें।

अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नमक का सेवन कम से कम करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा खाना ना खाएं। भरपेट भोजन करने से शरीर में खून का बहाव तेज हो सकता है। इसलिए थोड़ा कम खाना खाएं और पौष्टिक खाना खाएं।

जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसे गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कम घी-तेल और कम मसालों से बना खाना खाना चाहिए। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा।

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को फलों और सब्जियों (High Blood Pressure Patients Diet) का सेवन अधिक करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि लहसुन, प्याज, साबुत अनाज और सोयाबीन की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाएं। ध्यान रखें कि आपके भोजन में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा और सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए।

हरी सब्जियों में लोकी, तोरई, पुदीना, नींबू, परवल, कद्दू, टिंडा और करेला आदि खाएं। फलों में मौसमी, अंगूर, सेब, अनार, पपीता और अमरूद खाएं। साथ ही दिन में कम-से-कम 3 लीटर पानी जरूर पीएं।

डेयरी उत्पादों, रिफाइंड, चीनी, कैफीन और जंक फूड (What not to Eat in High Blood Pressure) को अवॉइड करें। इनके अत्यधिक सेवन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि यह आपके डाइट में शामिल ना हो।

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का का सेवन करना चाहिए। साथ ही अजवाइन और अदरक का सेवन से भी फायदा हो सकता है।

