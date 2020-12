Diet for High Blood Pressure’s Patient: हाइपरटेंशन जर्नल में प्रकाशित हुए एक शोध के मुताबिक जिन लोगों को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को एक समय के बाद भूलने की बीमारी (High Blood Pressure Symptoms) का भी सामना करना पड़ता है।

ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल (How to Control Blood Pressure) करने की कोशिश की जाए। फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि डाइट में परिवर्तन लाकर भी हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension Diet) कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी डाइट आपको स्वस्थ बनाने में मदद करती है।

हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं (What to Eat in High Blood Pressure)

अलसी के बीज का करें सेवन – हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अलसी के बीज खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि अलसी के बीजों का रोजाना सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। डायटिशियन की मानें तो अलसी के बीजों में प्रचूर मात्रा में ओमेगा -3 फैटी एसिड, कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जिनसे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।

ग्रीन टी है फायदेमंद – जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें रोजाना ग्रीन टी का सेवन करने को कहा जाता है। जानकारों की मानें तो ग्रीन टी का सेवन करने से न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। बताया जाता है कि इसका रोजाना सेवन करने से शरीर में खून का बहाव संतुलित रहता है। इसका सेवन हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही लाभकारी साबित होता है।

उबला हुआ खाना खाने से होता है फायदा – हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को उबला हुआ खाना खाने के लिए कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि घी-तेल और मिर्च-मसालों वाला खाना खाने से ब्लड प्रेशन हाई हो सकता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उबले हुए खाने का सेवन किया जाए।

