भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप केवल असुविधाजनक नहीं, बल्कि अब जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग के लगातार आते अलर्ट्स के बीच लू की चपेट में आने से लोगों के अचानक बेहोश होने की खबरें आ रही हैं। ऐसी इमरजेंसी स्थिति में आप अपनी और दूसरों की सहायता करके जान को आफत में आने से बचा सकते हैं। तेज गर्मी से बचाव और प्राथमिक उपचार (First Aid) को लेकर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें जानकर बॉडी को जोखिम से बचाया जा सकता है।

देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने आम लोगों के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय सीधे धूप में जाने से बचने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर पेय पदार्थों और मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी है।

मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई इंसान गर्मी में बाहर बेहोश हो जाए तो उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, शरीर का तापमान बढ़ना, डिहाइड्रेशन, मानसिक भ्रम, दौरे पड़ना और बेहोशी जैसे लक्षण हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। गंभीर स्थिति में लोगों को 108 और 102 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं कि सरकार ने गर्मी में हीट वेव से बचाव के लिए कौन-कौन से उपाय सुझाए हैं।

मरीज के बेहोश होने पर तुरंत करें ये फर्स्ट एड

एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में क्रिटिकल केयर के अध्यक्ष डॉ. राहुल पंडित ने बताया भीषण गर्मी के दौरान सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह और सुरक्षा उपायों का पालन करने से हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में समय पर पहचान, प्राथमिक उपचार और त्वरित चिकित्सा सहायता मरीज की रिकवरी की संभावना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की जारी एडवाइजरी में बेहोशी और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर सतर्क रहने को कहा है। अगर कोई गर्मी में बेहोश हो जाए तो

व्यक्ति को तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं।

तंग कपड़े ढीले करें।

शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें।

यदि व्यक्ति होश में है तो पानी या ORS दें।

बेहोशी लंबे समय तक रहे या शरीर का तापमान बहुत अधिक लगे तो तुरंत अस्पताल पहुंचाएं।

गर्मी में इन संकेतों को नहीं करें नजरअंदाज

गर्मी से जुड़ी बीमारियों के चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, शरीर का तापमान बढ़ना, डिहाइड्रेशन, मानसिक भ्रम, दौरे पड़ना और बेहोशी जैसे लक्षण हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं।

किन लोगों को गर्मी में है ज्यादा खतरा?

आयुष मंत्रालय के अनुसार शिशु, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले मजदूर और दिल के मरीजों को गर्मी में ज्यादा खतरा है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें लू और दूसरी बीमारियों का जोखिम ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों की विशेष देखभाल और नियमित निगरानी की जरूरत होती है।

वर्क प्लेस और सार्वजनिक जगहों पर भी रखे ध्यान

एडवाइजरी में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि प्रतियोगिताओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में छाया में बैठें। नियमित रूप से पानी पीने के लिए ब्रेक लें, हीट स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने के लिए आप नींबू पानी, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। गर्मियों में खीरा, तरबूज, खरबूजा, नींबू, पेठा और टमाटर जैसे पानी से भरपूर और ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों को अपनी दैनिक डाइट में शामिल करने की सलाह दी है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): इस लेख में दी गई स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार (First Aid), और लू से बचाव संबंधी जानकारी आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) द्वारा जारी जनस्वास्थ्य एडवाइजरी और सामान्य जागरूकता पर आधारित है।