77 साल के बुजुर्ग मरीज के लिए दिल का इलाज आसान नहीं था। एक तरफ दिल की जानलेवा समस्या, तो दूसरी तरफ ‘ब्लड थिनर’ (खून पतला करने वाली दवा) का बड़ा जोखिम जो जरा सी चूक पर शरीर के अंदर गंभीर ब्लीडिंग का कारण बन सकती थी। मुंबई के जुहू निवासी 77 साल के जगदीप शाह को स्ट्रोक से बचाव करने के लिए दी जाने वाली दवा उनकी जान के लिए खतरा बन गई थी। बाईपास सर्जरी के बाद उन्हें हार्ट फेलियर की समस्या हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें बार-बार एट्रियल फिब्रिलेशन (AF) के एपिसोड होने लगे। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें खून को पतला करने वाली दवाएं दीं। लेकिन हर बार इलाज के दौरान उनके पेट में मौजूद अल्सर से गंभीर रक्तस्राव होने लगता। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी। ऐसे में डॉक्टरों के सामने मुश्किल स्थिति थी। दवाएं बंद करने पर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता था, जबकि दवाएं जारी रखने पर दोबारा गंभीर ब्लीडिंग होने का खतरा था।

मुंबई में लिलावती अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने एक ही प्रक्रिया के जरिए दोनों समस्याओं का इलाज किया है। 14 अगस्त को कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिस्ट डॉ. धीरज गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने कैथेटर के जरिए की जाने वाली दो दुर्लभ प्रक्रियाओं को एक साथ किया। इसका उद्देश्य शाह की अनियमित दिल की धड़कन का इलाज करना और स्ट्रोक के खतरे को कम करना था।

क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन (AF)?

एट्रियल फिब्रिलेशन दिल की धड़कन से जुड़ी सबसे आम असामान्य स्थितियों में से एक है। जब दिल नियमित तरीके से नहीं धड़कता, तो दिल के एक हिस्से में खून सामान्य से अधिक समय तक जमा रह सकता है और वहां खून का थक्का बन सकता है। AF से पीड़ित लोगों में दिल की एक छोटी-सी थैली, जिसे लेफ्ट एट्रियम अपेंडिक्स (LAA) कहा जाता है, खून के थक्के बनने की आम जगह होती है। अगर यह थक्का खून के साथ मस्तिष्क तक पहुंच जाए, तो स्ट्रोक हो सकता है।

इसी वजह से AF के मरीजों को खून को पतला करने वाली दवाएं दी जा सकती हैं। ये दवाएं खून का थक्का बनने की संभावना कम करती हैं, लेकिन कुछ मरीजों में इनके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। शाह के मामले में ब्लीडिंग इतनी गंभीर थी कि उन्हें कई बार खून चढ़ाना पड़ा और डॉक्टरों को ये दवाएं बंद करनी पड़ीं।

डॉक्टरों ने कौन-कौन सी प्रक्रिया से किया इलाज?

प्रक्रिया के पहले हिस्से का उद्देश्य लेफ्ट एट्रियम अपेंडिक्स में खून के थक्के बनने से रोकना था। इसके लिए डॉक्टरों ने कमर के पास मौजूद एक नस के जरिए एक पतली ट्यूब यानी कैथेटर को रक्त वाहिकाओं से होते हुए दिल तक पहुंचाया। दिल के दाहिने हिस्से से कैथेटर को दिल के ऊपरी दोनों कक्षों के बीच मौजूद दीवार से आगे ले जाकर बाएं हिस्से तक पहुंचाया गया। इस तकनीक को ट्रांस सेप्टल एक्सेस कहा जाता है। इससे ओपन-हार्ट सर्जरी किए बिना दिल के बाएं हिस्से तक पहुंचना संभव होता है।

इमेजिंग की मदद से डॉक्टरों ने कैथेटर को लेफ्ट एट्रियम एपेंडेज के मुहाने तक यानी दिल में मौजूद इस छोटी थैली के प्रवेश वाले हिस्से तक पहुंचाया। इसके बाद कैथेटर के जरिए एक छोटा, प्लग जैसा फैलने वाला उपकरण वहां लगाया गया। उपकरण की स्थिति और मजबूती सुनिश्चित करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया। इससे यह छोटी थैली दिल के बाकी हिस्से से बंद हो गई। इस प्रक्रिया को लेफ्ट एट्रियल एपेंडेज ऑक्लूजन (LAAO) कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस थैली में खून जमा होने और थक्का बनने की संभावना को कम करना है, ताकि थक्का रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में आगे न जा सके। समय के साथ शरीर के ऊतक इस उपकरण के ऊपर विकसित होकर उस जगह को और मजबूती से बंद कर देते हैं।

दूसरी प्रक्रिया से कैसे ठीक की गई अनियमित धड़कन?

प्रक्रिया के दूसरे हिस्से में शाह के दिल की अनियमित धड़कन पैदा करने वाली असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधि को ठीक किया गया। एट्रियल फिब्रिलेशन में दिल के ऊपरी हिस्सों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्यवस्थित नहीं रहते। इसके कारण दिल के ऊपरी कक्ष सामान्य तरीके से सिकुड़ने के बजाय तेजी से और अनियमित रूप से कांपने लगते हैं। कई मरीजों में ये असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्मोनरी वेन्स के आसपास से शुरू होते हैं। ये नसें फेफड़ों से खून को दिल के बाएं ऊपरी कक्ष तक पहुंचाती हैं।

डॉक्टरों ने एक विशेष कैथेटर को दिल के बाएं हिस्से तक पहुंचाया और उसे उन स्थानों के आसपास रखा, जहां से असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहे थे। इस दौरान गर्मी या अत्यधिक ठंड का इस्तेमाल करने के बजाय बहुत कम समय के लिए तेज वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल पल्स दिए गए। इन इलेक्ट्रिक पल्स से लक्षित हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं की झिल्ली में छोटे छेद बनते हैं। पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर यह नुकसान स्थायी हो जाता है और प्रभावित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इससे वहां छोटे-छोटे निशान यानी स्कार टिश्यू बनते हैं, जो आगे असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फैलने से रोकते हैं।

इस तकनीक को पल्स्ड फील्ड एब्लेशन (PFA) कहा जाता है। इसके जरिए डॉक्टर पल्मोनरी वेन्स के आसपास एक तरह की इलेक्ट्रिकल बाधा बनाते हैं, जिससे असामान्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रियल फिब्रिलेशन को शुरू या बनाए न रख सकें। पारंपरिक एब्लेशन में गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड के जरिए ऊतक को नष्ट किया जाता है, जबकि PFA में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो लक्षित हृदय की कोशिकाओं को प्रभावित करती है।

इस प्रक्रिया को खास क्यों माना जा रहा है?

डॉ. धीरज गुप्ता के मुताबिक जगदीप शाह की उम्र और स्ट्रोक के कई जोखिम कारकों के कारण उनका मामला चुनौतीपूर्ण था। बार-बार होने वाली ब्लीडिंग के कारण उनके लिए लंबे समय तक खून पतला करने वाली दवाएं लेना मुश्किल था। इसलिए डॉक्टरों का उद्देश्य एक ही प्रक्रिया में दोनों समस्याओं का समाधान करना था-खून का थक्का बनने की मुख्य जगह को बंद करना और दिल की अनियमित धड़कन का इलाज करना। दोनों प्रक्रियाएं एक ही मिनिमली इनवेसिव यानी बिना बड़ी सर्जरी वाली प्रक्रिया के दौरान की गईं। दोनों प्रक्रियाओं में दिल के बाएं हिस्से तक कैथेटर के जरिए पहुंचना शामिल था, इसलिए डॉक्टरों ने इन्हें एक ही सत्र में क्रम से पूरा किया। इससे मरीज को दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। इस पूरी प्रक्रिया को करने में डेढ़ घंटे का वक्त लगा। प्रक्रिया के बाद शाह घर पर ही ठीक हुए और अब वह खून पतला करने वाली दवाएं पूरी तरह बंद कर चुके हैं। डॉ. गुप्ता ने बताया 27 अगस्त को हुई फॉलो-अप जांच में विशेष इमेजिंग के जरिए पता चला कि उपकरण सही स्थिति में है और उनके दिल की धड़कन सामान्य बनी हुई है।

शाह के परिवार के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उन्हें दोबारा गंभीर रक्तस्राव होने की लगातार चिंता नहीं रहती। उनके बेटे कौशल शाह ने बताया कि कई वर्षों तक उनके पिता अनिश्चितता में जीते रहे। खून पतला करने वाली दवाएं लेते समय उन्हें ब्लीडिंग का खतरा रहता था, जिसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आत्मविश्वास पर भी पड़ा। सामान्य गतिविधियां भी उनके लिए चिंता का कारण बन गई थीं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक मरीज के इलाज और डॉक्टरों द्वारा अपनाई गई विशेष चिकित्सा प्रक्रिया पर आधारित है। एट्रियल फिब्रिलेशन, स्ट्रोक के जोखिम और खून पतला करने वाली दवाओं से जुड़े उपचार का फैसला हर मरीज की स्थिति के आधार पर अलग-अलग होता है। किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के बंद या शुरू न करें।