आम एक ऐसा फल है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। डायबिटीज मरीजों को अक्सर डॉक्टर आम का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में यही स्वादिष्ट फल दिल के मरीजों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है? दरअसल, आम में प्राकृतिक शुगर यानी फ्रुक्टोज और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता हैं। अगर आम का सेवन जरूरत से ज्यादा किया जाए, खासकर जूस, शेक या मीठे आमरस के रूप में तो इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, वजन बढ़ने का खतरा रहता है और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी बढ़ सकता है। ये सभी कारक मिलकर दिल के रोगों का कारण बनते हैं।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजेर ने बताया आम का अत्यधिक सेवन दिल के लिए खतरा बन सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम का सेवन नहीं किया जाए। दिल के मरीजों के लिए जरूरी नहीं है कि वो आम पूरी तरह छोड़ दें। जिन लोगों का ब्लड शुगर, वजन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, वो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार सीमित मात्रा में ताजा आम खा सकते हैं।

डॉक्टर ने बताया आम का सेवन उसका जूस बनाकर करने के बजाय पूरा फल खाएं और इसे प्रोटीन या फाइबर युक्त भोजन के साथ मिलाकर खाएं ताकि ब्लड शुगर तेजी से न बढ़े। दिल के मरीजों और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। 100 ग्राम आम के गूदे में लगभग 100 कैलोरी होती है। एक सामान्य आकार के आम से छिलका और गुठली निकालने के बाद लगभग 75 ग्राम गूदा मिलता है। इसलिए इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है।

आम में मौजूद पोषक तत्व

आम न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट फल है बल्कि ये पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसमें मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को हेल्दी रखने में मदद करता है। आम में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन भी मौजूद होता है जो हमारी आंखों को हेल्दी रखने में बेहद मददगार साबित होता है। ये शरीर की कोशिकाओं के लिए लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट हैं। आम में पोटैशियम भी मौजूद होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। आम में मौजूद डाइटरी फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। आम में पॉलीफेनॉल्स (Mangiferin) भी मौजूद होता है जो सूजन (Inflammation) कम करने वाला शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं।

क्या आम का सेवन दिल के लिए अच्छा है?

आम एक ऐसा फल है जिसमें सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नहीं होता, इसलिए यह सीधे तौर पर दिल के लिए नुकसानदायक नहीं माना जाता। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि इसका अधिक सेवन वजन और ब्लड शुगर दोनों बढ़ा सकता है, जो दिल के रोगों का जोखिम कारक है।

रोजाना कितना आम का सेवन पर्याप्त है?

अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं और वजन भी नॉर्मल है तो उसे संतुलित मात्रा में आम का सेवन करना चाहिए। नॉर्मल इंसान दिन में एक से दो आम का सेवन कर सकते हैं जो उनकी सेहत के लिए पर्याप्त है। जिन लोगों को डायबिटीज या प्रीडायबिटीज है, उन्हें आम का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। यदि ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है तो आम से परहेज करना बेहतर माना जाता है।

आम का जूस, मिल्क शेक और डेजर्ट का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए?

आम का जूस, मिल्क शेक और डेजर्ट पूरे फल की तुलना में कम फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर कम या खत्म हो जाता है। इनका सेवन करने से बॉडी में अतिरिक्त कैलोरी और चीनी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वजन बढ़ने और ब्लड शुगर हाई होने का खतरा ज्यादा होता है। जूस, शेक और डेजर्ट के रूप में आम का अत्याधिक सेवन दिल के लिए खतरा बन सकता है।

आम खाने का सही तरीका क्या है?

आम खाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। एक बार में लगभग 100–150 ग्राम आम का सेवन पर्याप्त होता है। आम का सेवन रात की तुलना में दिन में खाना फायदेमंद होता है। देर रात आम खाने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट ने बताया इसे भारी भोजन के साथ खाने के बजाए स्नैक्स के रूप में खाएं। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 60 माना जाता है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। इसलिए मात्रा नियंत्रित रखना जरूरी है, खासकर डायबिटीज वाले लोगों के लिए।

आम खाते समय किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

आम सेहत के लिए उपयोगी फल है लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशन में इसका सेवन करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। डॉक्टर ने बताया जिनकी डायबिटीज अनियंत्रित (Uncontrolled Diabetes) है, जिनका ट्राइग्लिसराइड स्तर बहुत अधिक है,जो सख्त वेट लॉस डाइट पर हैं उन्हें खासतौर पर आम का सेवन बेहद सीमित मात्रा में करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। आम का सेवन आपकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, ब्लड शुगर, वजन और अन्य चिकित्सा समस्याओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ट्राइग्लिसराइड, किडनी की बीमारी या कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो आम को अपनी डाइट में शामिल करने या उसकी मात्रा तय करने से पहले अपने डॉक्टर या पंजीकृत डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें। यह लेख किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है।