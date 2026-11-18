सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होने पर अक्सर लोग ECG करवाते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आने पर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक नॉर्मल ECG रिपोर्ट इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आपका दिल पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर के मुताबिक कई मामलों में नॉर्मल ECG होने के बावजूद हार्ट अटैक या गंभीर ब्लॉकेज का खतरा बना रहता है। कई बार किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन शुरुआती ECG में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता।

ऐसा तब हो सकता है जब दिल के किसी छोटे हिस्से में खून की सप्लाई प्रभावित होती है,आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या हार्ट अटैक से जुड़े इलेक्ट्रिकल बदलाव ECG में नजर नहीं आते। आइए कार्डियोलॉजिस्ट से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हार्ट अटैक की पुष्टि के लिए कौन-से दूसरे टेस्ट किए जाते हैं और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ECG नॉर्मल आने पर भी क्यों होता है हार्ट अटैक ?

अहमदाबाद के नारायणा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जीशान मंसूरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ऐसा कई बार होता है कि ECG नॉर्मल होती है फिर भी मरीज को हार्ट अटैक आता है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे

जब हार्ट अटैक से दिल का बहुत छोटा हिस्सा प्रभावित हुआ हो।

जब दिल की नस में खून का बहाव पूरी तरह रुकने के बजाय कम हो जाता है।

जब हार्ट अटैक से जुड़े इलेक्ट्रिकल बदलाव ECG में दिखाई न दे रहे हों।

कुछ हार्ट अटैक ऐसे भी होते हैं, जिनमें ECG पर सामान्य रूप से दिखाई देने वाला ST-सेगमेंट एलिवेशन नहीं होता। इन्हें नॉन-ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन (NSTEMI) कहा जाता है।

कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए सिर्फ ECG पर निर्भर नहीं रहते। वो मरीज के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री, जोखिम कारकों, बार-बार किए गए ECG और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को भी देखते हैं।

अगर ECG सामान्य है, लेकिन डॉक्टर को हार्ट अटैक का संदेह है तो डॉक्टर कुछ दूसरे टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं जैसे

हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन टेस्ट जिससे खून में ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन के स्तर का पता लगाया जाता है। जब हार्ट मसल्स को नुकसान पहुंचता है, तो ट्रोपोनिन का स्तर बढ़ सकता है। हार्ट अटैक की पहचान में यह टेस्ट काफी अहम भूमिका निभाता है।

दोबारा ECG कराकर भी हार्ट अटैक का पता लगाया जाता है। कई बार हार्ट अटैक के शुरुआती चरण में ECG नॉर्मल आता है। कुछ समय बाद दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बदलाव दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर दोबारा ECG कराने की सलाह देते हैं।

इकोकार्डियोग्राम टेस्ट कराकर भी हार्ट अटैक का पता लगाया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से दिल की बनावट, उसकी मांसपेशियों की गति और खून पंप करने की क्षमता की जांच की जाती है।

कोरोनरी CT एंजियोग्राफी जांच में CT स्कैन की मदद से दिल की धमनियों की तस्वीरें ली जाती हैं। इससे धमनियों में ब्लॉकेज या संकुचन का पता लगाने में मदद मिलती है।

मरीज की स्थिति और हार्ट अटैक के जोखिम को देखते हुए डॉक्टर इनवेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी जांच कराने की सलाह देते हैं।

हार्ट अटैक के इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर सीने में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करें।

सीने में दर्द के साथ ही सांस लेने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

अचानक बहुत ज्यादा पसीना आएं तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें।

जी मिचलाना या उल्टी जैसा महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

चक्कर आना,सीने में होने वाला दर्द हाथ, जबड़े या पीठ तक पहुंच जाए तो तुरंत अस्पताल जाएं।

हार्ट अटैक के लक्षण हों और ECG नॉर्मल आए तो क्या करें?

डॉ. मंसूरी सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ECG नॉर्मल आए तो तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में जाएं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल न जाएं। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की मदद लें। अस्पताल में डॉक्टर जरूरत के मुताबिक दोबारा ECG कर सकते हैं, ट्रोपोनिन के स्तर की जांच कर सकते हैं और लक्षणों की दूसरी संभावित वजहों का भी पता लगा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। ECG रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद सीने में दर्द या बेचैनी होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें। किसी भी जांच या इलाज के लिए अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।