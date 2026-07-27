महज 26 साल की उम्र… करियर की शुरुआत, भविष्य के सपने और जिंदगी की नई उड़ान। लेकिन इसी उम्र में हार्ट अटैक ने एक युवक की जिंदगी बदल दी और उसे दो स्टेंट लगवाने पड़े। डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए चेतावनी है जो खुद को स्वस्थ समझकर नियमित हेल्थ चेकअप को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में भी हमारा दिल किन संकेतों के जरिए खतरे की घंटी बजाता है और समय रहते कौन से 5 टेस्ट आपके दिल के जोखिम की पहचान कर सकते हैं?

सी.के. बिड़ला अस्पताल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में निदेशक, कार्डियक साइंसेज (हृदय रोग विभाग) के डॉक्टर अंशुल कुमार जैन ने बताया कि पहले हार्ट अटैक को बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 20–30 साल के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुल के मुताबिक, भारत में हार्ट अटैक अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है। यूरोपीय देशों की तुलना में भारतीयों में यह समस्या औसतन 10 साल पहले देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह आनुवंशिक (जेनेटिक) प्रवृत्ति, खराब मेटाबोलिक प्रोफाइल और तेजी से बदलता लाइफस्टाइल है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये तीनों कारण कैसे कम उम्र में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं और स्मोकिंग कैसे इस परेशानी को ट्रिगर करती है।

कम उम्र में हार्ट अटैक आने के लिए जिम्मेदार कारक

भारतीयों में जेनेटिक कारण

दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों की जेनेटिक बनावट ऐसी होती है कि उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा स्वाभाविक रूप से अधिक रहता है। यही कारण है कि कई लोगों में कम उम्र में ही धमनियों में ब्लॉकेज होने लगती है।

कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का अलग पैटर्न

भारतीयों में अक्सर अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) सामान्य से कम होता है, जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक पाया जाता है। इसके अलावा लिपोप्रोटीन (a) यानी Lp(a) का स्तर भी कई लोगों में अधिक होता है, जो हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

डायबिटीज और पेट की चर्बी

भारतीयों में टाइप-2 डायबिटीज अपेक्षाकृत कम उम्र में शुरू हो जाती है। जहां कई देशों में यह बीमारी 40–45 साल के बाद दिखती है, वहीं भारत में 30 साल की उम्र के आसपास भी डायबिटीज के मामले देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही पेट के आसपास चर्बी (Abdominal Obesity) और शरीर में मांसपेशियों की कमी भी हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ाती है।

लाइफस्टाइल, तनाव और सिटिंग जॉब्स

पिछले 20-25 वर्षों में लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव आए हैं। न्यूक्लियर फैमिली, नौकरी का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और लगातार मानसिक तनाव ने हार्ट हेल्थ पर गहरा असर डाला है। पैदल चलने की आदत खत्म होने और दिनभर बैठे-बैठे काम करने (Sedentary Lifestyle) से शरीर की प्राकृतिक एक्टिविटी खत्म हो गई है।

प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक भी बन सकते हैं खतरा

डॉक्टर अंशुल का कहना है कि वायु प्रदूषण (PM 2.5), दूषित पानी, रासायनिक पदार्थों से तैयार भोजन और माइक्रोप्लास्टिक जैसे नए पर्यावरणीय कारकों पर भी शोध चल रहा है। शुरुआती शोध बताते हैं कि ये कारण शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ाकर और धमनियों को नुकसान पहुंचाकर हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकते हैं।

स्मोकिंग हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ाती है?

डॉक्टर अंशुल के मुताबिक, इलाज के लिए आने वाले अधिकांश 20–30 वर्षीय मरीजों में या तो स्मोकिंग की आदत पाई गई, या वे डायबिटीज और नशीले पदार्थों के सेवन से ग्रस्त थे। स्मोकिंग मुख्य रूप से 3 तरीकों से दिल को नुकसान पहुंचाती है स्मोकिंग हार्ट अटैक का खतरा कैसे बढ़ाती है? डॉक्टर अंशुल ने बताया धूम्रपान तीन तरीकों से नुकसान पहुंचाता है।

पहला निकोटीन (तंबाकू में पाया जाने वाला नशा) धमनियों को संकुचित करता है। दूसरा यह पहले से मौजूद कोलेस्ट्रॉल प्लाक को अस्थिर बनाकर उसके फटने का खतरा बढ़ाता है।

स्मोकिंग करने की आदत खून के थक्के (Blood Clots) बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है।





यही तीनों प्रक्रियाएं अचानक हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर ने बताया कि जिन युवा मरीजों में न स्मोकिंग, न डायबिटीज और न कोई अन्य स्पष्ट जोखिम कारक मिला, उनमें वायु प्रदूषण की भूमिका पर संदेह है। उन्होंने बताया कि PM2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कणों और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बीच संबंध पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रकाशित हो चुके हैं और भारत में भी इस दिशा में और अध्ययन की जरूरत है।

पिछले 20 साल में क्या बदला?

डॉक्टर अंशुल ने बताया जीन बीमारी की बंदूक को लोड करता हैं, लेकिन खराब लाइफस्टाइल इस लोड बंदूक का ट्रिगर दबाता है। यानी आनुवंशिक जोखिम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छा लाइफस्टाइल अपनाकर खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर के मुताबिक केवल जीन ही दिल की बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले बीस सालों में लोगों के लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव आए हैं। संयुक्त परिवारों की जगह न्यूक्लियर फैमिली, नौकरी का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और लगातार मानसिक तनाव ने हार्ट हेल्थ पर गहरा असर डाला है। आज अधिकांश लोग दिनभर बैठे-बैठे काम करते हैं और शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो गई है जो दिल के रोगों का कारण बनती है।

बैठे रहने की आदत और कम शारीरिक गतिविधि है जोखिम

पहले रोजमर्रा के कामों में ही पर्याप्त शारीरिक गतिविधि हो जाती थी, लेकिन अब लोग घर से कार, कार से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर तक लगभग बिना पैदल चले पहुंच जाते हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक एक्टिविटी खत्म हो गई है, जो हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की एक अहम वजह मानी जा रही है।

प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक भी बन सकते हैं खतरा

डॉक्टर अंशुल का कहना है कि वायु प्रदूषण, दूषित पानी, रासायनिक पदार्थों से तैयार भोजन और माइक्रोप्लास्टिक जैसे नए पर्यावरणीय कारकों पर भी शोध चल रहा है। शुरुआती शोध बताते हैं कि ये कारण शरीर में सूजन बढ़ाकर और धमनियों को नुकसान पहुंचाकर हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकते हैं।

हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

डॉक्टर अंशुल ने बताया अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप रोजाना नियमित एक्सरसाइज को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजाना पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, सीढ़ियां चढ़ना और दिनभर सक्रिय रहना दिल को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही धूम्रपान पूरी तरह छोड़ना चाहिए और तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

खानपान में क्या बदलाव करें?

डॉक्टर अंशुल ने सलाह दी कि अधिक प्रोसेस्ड और रिफाइंड भोजन की बजाय पारंपरिक भारतीय डाइट का सेवन करें। आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सफेद चावल की जगह ब्राउन या मोटे अनाज वाले चावल, परिष्कृत गेहूं की जगह साबुत या पारंपरिक गेहूं, और पर्याप्त प्रोटीन जैसे सत्तू, अंडा या मछली को भोजन में शामिल करें। साथ ही अत्यधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करें।

किन लोगों को कम उम्र में हार्ट की जांच करानी चाहिए?

यदि परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक, डायबिटीज या अचानक मौत (Sudden Cardiac Death) का इतिहास है, तो डॉक्टर के अनुसार 17–20 साल की उम्र के आसपास ही कुछ बेसिक जांच करानी चाहिए। इनमें शामिल हैं

लिपिड प्रोफाइल

ब्लड शुगर

थायराइड टेस्ट टेस्ट कराना जरूरी है।

किन लोगों को ECG और Echo की जरूरत पड़ सकती है?

यदि परिवार में किसी सदस्य की कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हुई हो या बार-बार हार्ट डिजीज के मामले रहे हों, तो डॉक्टर ECG, 2D Echo और जरूरत पड़ने पर स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, ताकि किसी छिपी हुई समस्या का समय रहते पता चल सके।

CT कैल्शियम स्कोरिंग या CT एंजियोग्राफी कब करानी चाहिए?

डॉक्टर अंशुल के मुताबिक, CT कैल्शियम स्कोरिंग या CT कोरोनरी एंजियोग्राफी सामान्य लोगों के लिए नियमित जांच नहीं है। यह जांच केवल उन लोगों में विचार की जाती है जिनके परिवार में कम उम्र में बार-बार हार्ट अटैक या गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री रही हो।

क्या एक बार हार्ट अटैक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है?

डॉक्टर अंशुल ने बताया अगर हार्ट अटैक के बाद मरीज अपना लाइफस्टाइल, खानपान, व्यायाम और दवाओं को गंभीरता से नहीं अपनाता, तो दोबारा हार्ट अटैक आने का जोखिम काफी अधिक रहता है। हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो लापरवाही करने पर बार-बार लौट सकती है। इसलिए पहली घटना के बाद डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। 26 की उम्र में स्टेंट लगना जिंदगी का अंत नहीं है। स्मोकिंग को तुरंत zero कर देने, नियमित दवाइयों और डॉक्टर की देखरेख से मरीज पूरी तरह स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकता है।

डिस्कलेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प न माना जाए। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या या टेस्ट के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श करें।