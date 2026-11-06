हाल ही में ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल, परेल, मुंबई में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट,डॉ. पुण्य प्रताप कुजूर के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मरीज बताती हैं कि ना तो वो खराब डाइट लेती हैं, ना ही मोटी है, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जिम में वर्कआउट भी करती हैं फिर भी उन्हें ब्लॉकेज क्यों हुआ। हालांकि अक्सर माना जाता है कि अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट का सेवन करते है और वजन को कंट्रोल रहते हैं तो आपके दिल की सेहत दुरुस्त रहती है और दूसरी बीमारियों का खतरा भी टलता है।

मरीज की सारी बात सुनकर डॉक्टर हैरान नहीं हुए और उन्होंने जवाब दिया हेल्दी डाइट,वेट और लाइफस्टाइल दुरुस्त होने के बाद भी दिल में ब्लॉकेज का खतरा हो सकता है। महिला का दावा था कि वो अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखती है फिर भी उसकी नसों में ब्लॉकेज कैसे हो सकती है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि महिला के लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट और वेट के दावे के बावजूद उन्हें ब्लॉकेज कैसे हुई।

क्या हेल्दी लाइफस्टाइल से दिल में ब्लॉकेज नहीं होती?

डॉ. पुण्य प्रताप कुजूर ने बताया आपका लाइफस्टाइल बेशक हेल्दी है लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है उन्हें टालता नहीं है। नसों में ब्लॉकेज के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे उम्र बढ़ना, आनुवंशिक कारण, दिल के रोगों की फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धूम्रपान और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम धमनियों में प्लाक जमा होने की वजह बन सकती हैं। डॉक्टर ने बताया जरूरी नहीं है कि आपका वजन कंट्रोल है, आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है और आप डाइट भी ठीक लेती हैं तो आपको हार्ट में ब्लॉकेज मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर के मुताबिक कम ब्लड प्रेशर और सामान्य वजन होने का मतलब यह नहीं है कि दिल की नसों में प्लाक जमा नहीं हो सकता।

क्या लो बीपी से दिल की नसों में ब्लॉकेज का खतरा टलता है?

डॉक्टर ने बताया आमतौर पर लोगों को लगता है कि जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, उन्हें दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की समस्या नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। कम ब्लड प्रेशर होने पर भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होने के बावजूद उसकी कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक जमा हो सकता है। सिर्फ बीपी नॉर्मल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको हार्ट में ब्लॉकेज नहीं हो सकता।

दिल की नसों में इन वजह से होती है ब्लॉकेज

डॉक्टर के मुताबिक, कुछ ऐसे जोखिम कारक हैं जो दिल की नसों में ब्लॉकेज का कारण बन सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज के लिए

फैमिली हिस्ट्री यानी आनुवंशिक कारक बेहद जिम्मेदार होते हैं। जिनकी दिल के रोगों की फैमिली हिस्ट्री है उन्हें दिल के रोगों का ज्यादा जोखिम होता है।

LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना दिल के रोगों का जोखिम कारक है।

लम्बे समय तक ब्लड में शुगर का स्तर हाई होने से भी दिल के रोगों का खतरा ज्यादा रहता है।

शरीर में लंबे समय तक सूजन रहने से भी हृदय संबंधी जोखिम प्रभावित हो सकता है। क्रोनिक इंफ्लामेशन दिल के रोगों का कारण बनती है।

किडनी से जुड़ी समस्याएं भी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं।

बढ़ती उम्र धमनियों में बदलाव और प्लाक जमा होने का जोखिम बढ़ा सकती है।

स्मोकिंग की लत, महिलाओं में मेनोपॉज की वजह से होने वाले हार्मोनल बदलाव दिल के रोगों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

ब्लॉकेज का पता कैसे लगाएं?

डॉक्टर ने बताया ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी (CT Coronary Angiography) या कोरोनरी एंजियोग्राफी (Coronary Angiography) जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। इन जांचों से ब्लॉकेज की स्थिति, उसकी गंभीरता और दिल में खून की सप्लाई पर पड़ने वाले असर का पता लगाने में मदद मिलती है।

दिल को हेल्दी रखने के लिए और ब्लॉकेज से बचाव के लिए क्या करें?

दिल को हेल्दी रखने के लिए और ब्लॉकेज से बचाव के लिए आप रोजाना 30-45 मिनट पैदल चलें। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर का व्यायाम करें।

डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और साबुत अनाज को शामिल करें। दाल, चना, राजमा और ओट्स खाएं।

बादाम और अखरोट का सीमित सेवन करें।

तली-भुनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट से परहेज करें।

घी, मक्खन और ज्यादा वसायुक्त मीट का सेवन कंट्रोल रखें।

नमक और मीठे ड्रिंक का सेवन कम करें।

कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें।

धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाएं और नींद पूरी लें।

वजन और कमर के साइज को कंट्रोल करें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श लें।