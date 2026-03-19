कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंत का कैंसर एक ऐसी परेशानी है जिसके मामले युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलोरेक्टल कैंसर (बड़ी आंत और मलाशय का कैंसर) दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाले कैंसर में से एक है। इस कैंसर के हर साल करीब 12 लाख नए मामले सामने आते हैं। हाल ही में हुए कुछ वैश्विक अध्ययनों में विटामिन D और कोलोरेक्टल कैंसर के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध देखा गया है। रिसर्च के अनुसार शरीर में विटामिन D का पर्याप्त स्तर कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मददगार हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक साधारण विटामिन कैंसर के खतरे को टाल सकता है।

अप्रैल 2025 में जर्नल Nutrients में प्रकाशित एक बड़ी रिसर्च के रिव्यू में वैज्ञानिकों ने 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण किया, जिनमें से 50 स्टडी को शामिल किया गया। इन सभी में विटामिन D और कोलोरेक्टल कैंसर के बीच संबंध को समझा गया है।

रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में विटामिन D की कमी थी, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया। एक मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि ज्यादा विटामिन D लेने वालों में कैंसर का जोखिम 25% कम था। Nurses’ Health Study में महिलाओं में उच्च विटामिन D सेवन से 58% तक कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम कम हुआ। Iowa Women’s Health Study में कैल्शियम और विटामिन D का सेवन करने से कैंसर का खतरा लगभग 50% तक कम पाया गया। एक और कनाडा की स्टडी जिसमें 1,409 लोग थे, प्रतिभागियों में विटामिन D सप्लीमेंट लेने से पॉलीप बनने का खतरा 33% कम हुआ। हाई-रिस्क एडेनोमा का खतरा 43% कम हुआ। कुल मिलाकर कहें तो रिसर्च बताती है कि विटामिन D का पर्याप्त सेवन सूजन (inflammation) कम करता है, कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ रोकता है,असामान्य कोशिकाओं को खत्म करने (apoptosis) में मदद करता है। इतना ही नहीं विटामिन डी का सेवन ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

विटामिन D क्यों है इतना जरूरी?

विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये धूप से बनता है। विटामिन डी का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसका सेवन करने से गट हेल्थ में सुधार होता है। ये विटामिन ब्लड शुगर और हार्मोन बैलेंस में मदद करता है। यही कारण है कि इसकी कमी कैंसर समेत कई बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकती है।

किन लोगों में विटामिन D की कमी ज्यादा होती है?

दुनिया भर में 30–50% लोगों में इस विटामिन की कमी पाई जाती है। महिलाएं, कम धूप वाले इलाकों में रहने वाले लोग, डार्क स्किन टोन, खराब डाइट, मोटापा, डायबिटीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में इस विटामिन की कमी ज्यादा होती है।

विटामिन D कैसे बढ़ाएं?

बॉडी में विटामिन डी का स्तर बनाए रखने के लिए रोजाना कुछ समय धूप में बिताएं। धूप में बैठते समय ध्यान दें कि चेहरा, हाथ, पैर खुले रहें।

डाइट से करें विटामिन डी की भरपाई

डाइट से विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप डाइट में अंडे की जर्दी, फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना, मैकेरल का सेवन करें। मशरूम,फोर्टिफाइड दूध और जूस का सेवन करें। हेल्दी डाइट पैटर्न बॉडी में विटामिन डी की कमी की भरपाई करता है। मेडिटेरेनियन डाइट जैसे फल, सब्जियां, नट्स, फिश, साबुत अनाज का सेवन करें।

सप्लीमेंट का कर सकते हैं सेवन

अगर आप बॉडी में विटामिन डी की कमी की भरपाई करना चाहते हैं तो डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह से सप्लीमेंट का सेवन करें।

इन बातों का रखें ध्यान

विटामिन D ज्यादा लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करें।

सप्लीमेंट शुरू करने से पहले ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है।

रिसर्च में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आप सिर्फ एक पोषक तत्व पर नहीं, पूरी डाइट पर ध्यान दें

निष्कर्ष

रिसर्च के अनुसार, शरीर में पर्याप्त विटामिन D स्तर बनाए रखने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो सकता है। इसलिए संतुलित डाइट, धूप और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट के जरिए विटामिन D का स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है।

डिस्क्लेमर :

यह लेख केवल अंतरराष्ट्रीय शोधों और सामान्य जानकारी पर आधारित है। इसे कैंसर के उपचार या बचाव की पुष्टि के रूप में न देखा जाए। विटामिन D या किसी भी सप्लीमेंट की अत्यधिक मात्रा शरीर के लिए टॉक्सिक (जहरीली) हो सकती है और किडनी व लिवर पर बुरा असर डाल सकती है। कैंसर एक जटिल बीमारी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श अनिवार्य रूप से लें। जंसत्ता इस शोध के दावों की चिकित्सकीय जिम्मेदारी नहीं लेता है।