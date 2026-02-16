गठिया (Arthritis) कई प्रकार की होती है, जिनमें से एक है गाउट (Gout)। गाउट मुख्य रूप से शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड (Uric Acid) के कारण होता है। जब किडनी यूरिक एसिड को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाती तो ये खून में जमा होने लगता है और जोड़ों में क्रिस्टल बनाकर तेज दर्द, सूजन और रेडनेस का कारण बनता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 6 mg/dL से कम होना चाहिए। इससे अधिक होने पर गाउट का खतरा बढ़ जाता है। गाउट में खासतौर पर पैर के अंगूठे, उंगलियों और टखनों में अचानक और तेज दर्द होता है। लंबे समय तक नजरअंदाज करने पर किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट, साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. बिमल झाजर के मुताबिक यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। सही खानपान, संतुलित प्रोटीन सेवन और कुछ पारंपरिक घरेलू उपाय भी इस समस्या को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

डॉ. झांझर का कहना है कि गाउट से बचाव के लिए रेड मीट, शराब और अत्यधिक प्रोटीन वाले आहार से परहेज करना जरूरी है। इसके साथ ही एक खास हर्बल चटनी का नियमित रूप से सीमित मात्रा में सेवन करने से फायदा मिलता है। इस चटनी में मौजूद प्राकृतिक तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो सूजन घटाने, शरीर को डिटॉक्स करने और यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं यह हर्बल चटनी कैसे तैयार की जाती है और यह गाउट व बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या में किस तरह मदद कर सकती है।

हर्बल चटनी कैसे यूरिक एसिड कंट्रोल करती है?

हर्बल चटनी यूरिक एसिड कम करने और सूजन घटाने में असरदार मानी जाती है। इसमें शामिल धनिया पत्ता (Coriander Leaves) एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता जो सूजन कम करने में मदद करता है। इस चटनी में मौजूद अदरक (Ginger) सूजन कम करती है और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है। लहसुन (Garlic) का सेवन करने से यूरिक एसिड कम करने में मदद मिलती है। मेथी (Fenugreek Seeds) डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार है जो बॉडी से टॉक्सिन को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालती है। जीरा (Cumin Seeds) पाचन सुधारता है जबकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करता है। नींबू रस (Lemon Juice) शरीर को अल्कलाइन बनाने में मददगार है जबकि सेब का सिरका क्रिस्टल बनने से रोकने में मददगार होता है।

यूरिक एसिड कंट्रोल के लिए हर्बल चटनी कैसे तैयार करें

आवश्यक सामग्री

आधा कप ताजा धनिया पत्ता

1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1 बड़ा चम्मच लहसुन

1 छोटी हरी मिर्च

1 चम्मच मेथी दाना (रात भर भिगोया हुआ)

1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका

¼ चम्मच जीरा

¼ चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच ताजा नींबू का रस

¼ चम्मच सेंधा नमक या काला नमक

बनाने की विधि

सबसे पहले भीगी हुई मेथी दाना का पानी निकाल लें। अब सभी सामग्री को मिक्सर जार में डालकर थोड़ा-सा पानी मिलाते हुए बारीक पीस लें। तैयार पेस्ट को साफ और सूखे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें।

चटनी का सेवन कैसे करें?

रोजाना इस चटनी का 1–2 चम्मच भोजन के साथ खाएं फायदा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर नेचुरल रेमेडी लेने के बावजूद यूरिक एसिड कंट्रोल में न आए, तो डॉक्टर की सलाह से एलोपैथिक दवाएं लेना जरूरी हो सकता है।

किन बातों का रखें ध्यान?

रेड मीट और अल्कोहल से परहेज करें।

ज्यादा पानी का सेवन करें।

संतुलित मात्रा में प्रोटीन लें

यूरिक एसिड की नियमित जांच कराते रहें।

डिस्क्लेमर:

इस लेख में साझा की गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी डाइट, एक्सरसाइज या दवाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।