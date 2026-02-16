बिना सपोर्ट वाले या खराब बनावट वाले जूते पहनकर चलना पैरों के लिए बेहद परेशान करने वाला होता है। खराब अनफिट जूते न सिर्फ जोड़ों (Joints) पर दबाव डालते हैं बल्कि किसी शांत खतरे (Silent Danger) से कम नहीं होते। रोज अनफिट जूते पहनने से घुटने, कूल्हे और कोहनी में परेशानी हो सकती है। ये तीनो वो जोड़ हैं जहां दो हड्डियां मिलती हैं। यही जोड़ों आपको चलने-फिरने, सक्रिय रहने और झटकों को सहने में मदद करते हैं। बोर्ड-प्रमाणित पोडियाट्रिस्ट और फुट एंड एंकल सर्जन डॉ. प्रिया पार्थसारथी, D.P.M. हैं वो पैरों के स्वास्थ्य और जूतों की एर्गोनॉमिक्स (Ergonomics) के क्षेत्र में एक जानी-मानी विशेषज्ञ मानी जाती हैं, ने बताया नियमित रूप से बिना सपोर्ट वाले जूते पहनने से जोड़ों की समस्याएं पैदा हो सकती हैं या पहले से मौजूद समस्याएं बढ़ सकती हैं।

बिना स्पोर्ट के जूते घिस सकते हैं कार्टिलेज

पार्थसारथी के अनुसार खराब फिटिंग के जूते से आपके जोड़ों को ज्यादा दबाव सहना पड़ता है, जिससे सूजन बढ़ सकती है, कार्टिलेज तेजी से घिस सकते है और इसका असर टखनों, घुटनों, कूल्हों और यहां तक कि कमर के निचले हिस्से तक पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट ने पैरों और घुटनों के दर्द के लिए जूतें को कैसे जिम्मेदार माना है? फुटवियर खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान।

पैरों और घुटनों के दर्द के लिए जूतें कैसे जिम्मेदार है?

सही सपोर्ट देने वाले जूते आपके जोड़ों को सही स्थिति (alignment) में रखते हैं, स्थिरता बढ़ाते हैं और झटकों को अवशोषित करते हैं। सही जूते आपके जोड़ों की सेहत में बड़ा अंतर ला सकते हैं। सही जूते पर्याप्त कुशनिंग, आर्च सपोर्ट, स्थिरता और शॉक एब्जॉर्प्शन देते हैं। इससे दबाव सही तरीके से बंटता है, जोड़ों पर तनाव कम होता है और लंबे समय तक सही पोस्चर और चाल (gait) बनी रहती है। पोडियाट्रिस्ट्स के अनुसार बिना सपोर्ट वाले जूते पहनने से पैर स्थिर नहीं रहते और पैर ढहने लगते है। ये अस्थिरता सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहती बल्कि टखनों, घुटनों, कूल्हों और कमर तक पर असर डालती है। ऐसे जूते लगातार पहनने से जोड़ों को लगातार झटका सहना पड़ता है, जिससे आगे चलकर समस्याएं हो सकती हैं। जो जोड़ जितना ज्यादा झटका सहता है, उसके जल्दी खराब होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रॉनिक दर्द और चलने-फिरने में परेशानी होने का जोखिम बढ़ जाता है।

पॉश्चर और चाल दोनों बिगाड़ सकते हैं गलत फिटिंग के जूतें

बिना स्पोर्ट के गलत साइज के जूते आपका पॉश्चर और चाल दोनों बिगाड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खराब डिजाइन या बिना सपोर्ट वाले जूते पहनता है, तो पैर जमीन पर कैसे पड़ता है और कैसे उठता है, इसकी प्रक्रिया बदल जाती है। इससे जोड़ों पर भार बढ़ता है और बॉडी की नेचुरल मूवमेंट चेन प्रभावित होती है। गलत जूते पहनने से जोड़ों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इससे इंसान के गिरने का जोखिम बढ़ सकता है और अकिलिस टेंडिनाइटिस, घुटनों की समस्या या कूल्हे के दर्द जैसी क्रॉनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

एक्सपर्ट के मुताबिक अनफिट जूते पहनने से पैर में जो होता है, वो सिर्फ पैर तक सीमित नहीं रहता। पतले तले और कम स्ट्रक्चर वाले जूते सीधे आपके जोड़ों तक अतिरिक्त झटका पहुंचाते हैं। समय के साथ ये दोहराया गया तनाव कार्टिलेज को घिस सकता है, आर्थराइटिस को बढ़ा सकता है और लगातार जोड़ों के दर्द का कारण बन सकता है। जिन जूतों में सही आर्च सपोर्ट नहीं होता, वे पैर को अंदर की ओर मोड़ देते हैं। इससे एलाइनमेंट बिगड़ता है और घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह असमान दबाव जोड़ों को तेजी से घिस सकता है और लंबे समय तक दर्द का कारण बन सकता है।

सपोर्टिव वॉकिंग शू कैसे चुनें?

प्रोफेशनल फिटिंग करवाएं

अगर आपको नए वॉकिंग शूज़ की जरूरत है तो एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आप अपने जूतों की प्रोफेशनल फिटिंग करवाएं। पोडियाट्रिस्ट या स्पेशलिटी रनिंग स्टोर पर जाकर पैरों की सही माप और चाल का विश्लेषण करवाएं। सही फिट में एड़ी अच्छी तरह फिट होनी चाहिए, पर्याप्त आर्च सपोर्ट हो और उंगलियों के लिए पर्याप्त जगह हो।

सही आर्च सपोर्ट चुनें

हर व्यक्ति का आर्च अलग होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा जूता चुनें जो आपके आर्च टाइप के अनुरूप सपोर्ट दे।

कुशनिंग पर ध्यान दें

जूते में पर्याप्त कुशनिंग होनी चाहिए ताकि झटके सही तरीके से अवशोषित हो सकें।

समय पर जूते बदलें

जूते पूरी तरह खराब होने का इंतजार न करें। भले ही जूते बाहर से ठीक दिखें, लेकिन 300 से 400 मील चलने के बाद उनका अंदरूनी सपोर्ट टूटने लगता है। कुशनिंग खत्म होते ही जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और दर्द शुरू हो सकता है।

विशेषज्ञों की राय

अगर आप कई सालों से पुराने वॉकिंग शूज़ पहन रहे हैं, तो अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। सपोर्टिव जूते सिर्फ पैरों को आराम नहीं देते बल्कि वो आपके जोड़ों की हिफाजत करते हैं और पूरे शरीर को सहारा देते हैं। पोडियाट्रिस्ट्स के अनुसार बिना सपोर्ट वाले जूते बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

