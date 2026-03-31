प्रोस्टेट कैंसर भारत में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसरों में शामिल हो चुका है। बदलता लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और स्क्रीनिंग की बेहतर सुविधा, ये सभी इसके बढ़ते आंकड़ों के पीछे अहम कारण माने जा रहे हैं। चिंता की बात ये है कि हाल के वर्षों में 40 से 50 वर्ष के पुरुषों में भी इसके केस धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी और उम्र के दायरे में बदलाव यह संकेत देता है कि अब इसे सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी मानना सही नहीं है, बल्कि हर उम्र के पुरुषों को इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है।

हाल ही में, Akshay Kumar ने अपने पिता को प्रोस्टेट कैंसर के कारण खोने के अनुभव को साझा किया और पुरुषों से अपील की कि वो इस कैंसर की जल्दी पहचान के लिए नियमित रूप से PSA टेस्ट जरूर कराएं। India Today Conclave 2026 में बोलते हुए अभिनेता ने कहा कि 50 साल की उम्र के बाद PSA (Prostate-Specific Antigen) टेस्ट के बारे में जागरूकता की कमी गंभीर परिणाम ला सकती है। आइए जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते मामले, कारण,टेस्ट और बचाव।

प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों पर रखें नजर

मणिपाल हॉस्पिटल, बेंगलुरु में यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी रोबोटिक सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट में कंसल्टेंट डॉ. मोहम्मद शाहिद अली के अनुसार, शुरुआती चरण में यह बीमारी बिना लक्षणों के भी हो सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती संकेत हैं जिन्हें पुरुषों को समझना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर के शुरूआती लक्षणों में

पेशाब की धार कमजोर होना

बार-बार पेशाब आने की इच्छा, खासकर रात में

पेशाब करते समय दर्द

पेशाब में खून आना शामिल है। एक्सपर्ट ने बताया अंतिम चरण में मरीजों में पैरों में सूजन या हड्डियों में दर्द हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि कैंसर आसपास के अंगों जैसे हड्डियों, लिंफ नोड्स या अन्य अंगों में फैल चुका है।

वैज्ञानिक भाषा में समझें, प्रोस्टेट कैंसर क्या है?

प्रोस्टेट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि (Prostate Gland) में विकसित होता है। यह ग्रंथि पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होती है और सीमन बनाने में मदद करती है, जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और उसे पोषण देता है। इस ग्रंथि में कैंसर होने का खतरा काफी अधिक रहता है। ये बीमारी इलाज के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए इसके शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते उपचार शुरू किया जा सके।

अक्षय कुमार ने बताया उन्होंने इस कैंसर की वजह से ही 67 साल की उम्र में अपने पिता को खोया है। अक्षय ने बताया, मुझे यह जानकारी नहीं थी कि 50 साल के बाद हर साल PSA टेस्ट करवाना जरूरी होता है। मैं यहां मौजूद सभी पुरुषों से कहना चाहता हूं कि हमें इस वार्षिक जांच की अहमियत के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। हर तीसरा पुरुष प्रोस्टेट कैंसर से प्रभावित होता है। इस टेस्ट की मदद से आप न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी भी सुरक्षित कर सकते हैं।

प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते मामलों का आंकड़ा

प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनता जा रहा है। पहले जहां इसे उम्र से जुड़ी बीमारी माना जाता था, वहीं अब इसके मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। साल 2020 में दुनियाभर में करीब 1.4 मिलियन यानी 14 लाख नए मामलों का पता चला था, जिससे यह चौथा सबसे आम कैंसर बना। साल 2022–2024 के वैश्विक आकलनों के अनुसार यह संख्या बढ़कर लगभग 1.5 से 1.6 मिलियन तक पहुंच गई है। आंकड़े डराने वाले हैं जो बताते हैं कि समय के साथ इसके मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

प्रोस्टेट कैंसर की जांच के प्रमुख तरीके

प्रोस्टेट कैंसर की पहचान के लिए आमतौर पर दो तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं

PSA टेस्ट (Prostate-Specific Antigen Test)

यह खून की जांच होती है, जिसमें PSA के स्तर को मापा जाता है। PSA का बढ़ा हुआ स्तर प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है, हालांकि यह BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) जैसी अन्य स्थितियों में भी बढ़ सकता है।

डिजिटल रेक्टल एग्जाम (DRE)

इसमें डॉक्टर मलाशय (rectum) के जरिए प्रोस्टेट की जांच करते हैं, ताकि किसी गांठ या कठोरता का पता लगाया जा सके।

किन लोगों को बढ़ता है इस कैंसर का खतरा?

बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा बढ़ता है।

जिन लोगों का लाइफस्टाइल खराब है उनको इस कैंसर का ज्यादा खतरा है। धूम्रपान, शराब, मोटापा और कार्यस्थल से जुड़े जोखिम इस बीमारी का जोखिम बढ़ाते हैं।

परिवार में पहले किसी को कैंसर रहा हो तो इस कैंसर का खतरा बढ़ता है।

डॉ. अली के अनुसार, सही संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैज्ञानिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए और किसी भी तरह की जांच से पहले योग्य डॉक्टर से सलाह ली जाए। डॉक्टर व्यक्ति की उम्र, पारिवारिक इतिहास और लाइफस्टाइल के आधार पर सही टेस्ट की सलाह देते हैं।

डिस्क्लेमर

PSA टेस्ट का परिणाम हमेशा कैंसर नहीं होता, इसलिए रिपोर्ट आने पर घबराने के बजाय यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या या जांच से पहले हमेशा योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें।