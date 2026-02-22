छोटे बच्चों का लार टपकाना (Drooling) अक्सर उनके विकास का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे हम दांत निकलने के लक्षण समझकर टाल देते हैं। अक्सर बच्चे में लार टपकने की दिक्कत 5 महीने से लेकर डेढ़ साल तक के बच्चे में होती है। जब बच्चों के दांत बनते हैं तो उनके मसूड़ों का विकास होता है। इस स्थिति में बच्चे के मसूड़ों में खुजली होती है और वो बार-बार अपने मुंह में अपना हाथ लेता है। बच्चे को जो भी अपने आस-पास दिखता है बच्चा उसे मुंह में डालने लगता है।

आयुर्वेदिक शिशु एवं बालरोग विशेषज्ञ, भोपाल में डॉक्टर सुनीत द्विवेदी ने बताया 5 महीनों से लेकर डेढ़ साल तक बच्चे के मुंह से लार आना नॉर्मल है लेकिन जब बच्चा डेढ़ साल का हो जाए और उसकी लार आना कम होने के बजाय बढ़ जाए तो ये पैरेंट्स के लिए चिंता का विषय है। एक्सपर्ट ने बच्चे के मुंह से लार आने के लिए 3 बड़े कारणों को जिम्मेदार बताया है। ये तीन कारण एक्सेसिव ड्रूलिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से समझते है कब बढ़ लार बन सकती है परेशानी की वजह।

दांत निकलने के समय निकलती है राल (Teething)

एक्सपर्ट ने बताया अगर आपका बच्चा लगभग 5 महीने से लेकर डेढ़ या दो साल तक का है और उसके मुंह से लार टपकती रहती है तो ये आमतौर पर दांत निकलने का संकेत हो सकता है। दांत निकलने के दौरान बच्चे के मसूड़ों में मसूड़ों में हल्की सूजन और खुजली होती है। इसी वजह से बच्चा हाथ या आसपास की चीजें मुंह में डालता है और लार ज्यादा बनने लगती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती।

पेट में कीड़े की वजह से आती है राल

अगर बच्चा 5–6 साल का या उससे बड़ा है और उसके मुंह से सोते समय लार निकलती है तो बच्चे के पेट के कीड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। बच्चे के पेट में कीड़े होने पर उसकी बॉडी में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं जैसे पेट दर्द होना, भूख कम लगना, चेहरे पर रैशेज या कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर बच्चे को कीड़े की दवा देने की सलाह देते हैं। याद रखें कि बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कीड़े की दवा (Deworming medicine) न दें।

सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)

कुछ बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी नाम की न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें मुंह की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और मांसपेशियों पर नियंत्रण कम होता है, जिससे मुंह के मसल्स ठीक से काम नहीं करते और मुंह से लार टपकने लगती है। ऐसे मामलों में नियमित इलाज और थेरेपी की जरूरत होती है। थेरेपी की मदद से स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर दवाई या थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। थेरेपी कराने से बच्चा मुंह बंद करना, खोलना और लार को निगलना सीखता है और मांसपेशियां मजबूत होने लगती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर बच्चा बड़ा हो गया है और फिर भी लगातार लार टपक रही है या इसके साथ दूसरे लक्षण भी नजर आ रहे हैं, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। सही कारण का पता लगाकर समय पर इलाज करने से समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा दो साल का हो गया है फिर भी उसकी लार आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर बच्चे की शारीरिक स्थिति अलग होती है। किसी भी दवा या थेरेपी को शुरू करने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन (शिशु रोग विशेषज्ञ) से व्यक्तिगत परामर्श जरूर लें।