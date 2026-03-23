बॉडी बनाने का जुनून और बिना एक्सपर्ट की सलाह के सप्लीमेंट्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कैसे जानलेवा साबित हो सकता है, इसका एक डरावना मामला सामने आया है। एक 24 साल के युवक को जिम सप्लीमेंट के ओवरडोज के कारण किडनी फेलियर (Kidney Failure) का सामना करना पड़ा। युवक की हालत तब बिगड़ी जब उसके पेशाब का रंग बदलकर कोला (Cola) जैसा हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत डायलिसिस पर रखना पड़ा। मेडिकल विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार, प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन (Creatine) जैसे सप्लीमेंट्स का गलत तरीके से सेवन शरीर के फिल्टरिंग सिस्टम यानी किडनी पर अत्यधिक दबाव डालता है।

मैक्स हेल्थकेयर में आंतरिक चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉ. टिकू के मुताबिक जब 24 साल का इंजीनियर उनके पास आया तो वो बेहद थका हुआ लग रहा था और उसका यूरिन का रंग कोला के रंग का हो गया था। उसकी मांसपेशियों में दर्द, जी मिचली होना और वो थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि मरीज की ऐसी हालात कैसी हुई जानते हैं डॉक्टर से।

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युवक के डायलिसिस तक पहुंचने की नौबत क्यों आई?

डॉक्टर ने बताया युवक नियमित रूप से जिम जाता था और बॉडी में जल्दी बदलाव देखना चाहता था। इसी जल्दबाजी में उसने अपने जिम ट्रेनर पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया। जिम सप्लीमेंट के ओवरडोज से युवा की किडनी बुरी तरह प्रभावित हो गई। मरीज को आनन-फानन में डायलिसिस और IV फ्लूइड देने पड़े ताकि शरीर से विषैले पदार्थ और अपशिष्ट बाहर निकाले जा सकें, वरना ये स्थिति सेप्सिस तक पहुंच सकती थी। डॉक्टर ने बताया युवा को जिम एक्सपर्ट ने सप्लीमेंट पाउडर लेने की सलाह दी। वह रोजाना 2–3 स्कूप व्हे प्रोटीन, 5 ग्राम ऊर्जा बढ़ाने वाला क्रिएटिन और उतनी ही मात्रा में कोलेजन पाउडर ले रहा था। इसके अलावा उसकी डाइट भी प्रोटीन से भरपूर थी, जिससे कुल प्रोटीन इनटेक करीब 150 ग्राम प्रतिदिन हो गया था, जो उसके शरीर की जरूरत से कहीं ज्यादा था।

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इनमें से ज्यादातर सप्लीमेंट सस्ते और लोकल ब्रांड के थे, जिनकी लेबलिंग भी स्पष्ट नहीं थी। शुरुआती नतीजों से युवा बेहद उत्साहित हो गया और उसने अपने वर्कआउट की तीव्रता भी बढ़ा दी। एक महीने में उसका वजन 3 किलो बढ़ा, जिसे उसने मसल्स गेन समझ लिया। इसके बाद बॉडी में कुछ वॉर्निंग साइन दिखने लगे, लेकिन उसने इन्हें नजरअंदाज किया और ट्रेनिंग जारी रखी। चार हफ्तों तक बॉडी में लक्षण बने रहने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी किडनी को नुकसान पहुंच गया।

सप्लीमेंट की ओवरडोज से किडनी को कैसे नुकसान हुआ

इस युवक के शरीर में क्रिएटिनिन जो एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसे हेल्दी किडनी बाहर निकालती है, का स्तर 3.2 mg/dL तक पहुंच गया। जबकि इसकी नॉर्मल रेंज 0.7–1.3 mg/dL होती है, जो एक्यूट किडनी इंजरी का संकेत है। क्रिएटिन फॉस्फोकिनेज (CPK), जो मांसपेशियों के टूटने का संकेत देता है, 12,000 U/L तक बढ़ गया जबकि सामान्य 20–200 U/L होता है। मायोग्लोबिन नामक विषैला प्रोटीन, जो मांसपेशियों के टूटने पर निकलता है, पेशाब के जरिए बाहर आ रहा था। लिवर एंजाइम भी बढ़े हुए थे। कुल मिलाकर उसकी किडनी फेल होने की स्थिति में पहुंच गई थी। इसकी वजह कई खतरनाक कारकों का एक साथ होना था। अत्यधिक क्रिएटिन का सेवन, बहुत ज्यादा प्रोटीन, भारी वर्कआउट और पर्याप्त पानी न पीना इस परेशानी के लिए मुख्य कारण थे । डॉक्टरों को यह भी शक था कि सप्लीमेंट पाउडर में मिलावट हो सकती है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने डॉक्टर से सलाह नहीं ली और केवल जिम की सलाह पर भरोसा किया।

प्रोटीन ओवरडोज के साइड इफेक्ट

मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन यह मानना कि ज्यादा प्रोटीन से ज्यादा मसल्स बनेंगे, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। शरीर एक सीमा तक ही प्रोटीन का उपयोग कर सकता है। उससे ज्यादा प्रोटीन शरीर में अपशिष्ट बन जाता है, जिसे किडनी को फिल्टर करना पड़ता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अनुसार, एथलीट्स के लिए 1.2–2.0 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रोटीन पर्याप्त होता है, जबकि सामान्य लोगों के लिए 0.8 ग्राम प्रति किलो वजन पर्याप्त है। 2–3 ग्राम प्रति किलो से अधिक प्रोटीन जो जिम जाने वाले कई लोग सेवन करते हैं,किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। खासकर जब पानी कम पिया जाए। लंबे समय तक ऐसा करने से किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा प्रोटीन का सेवन पाचन से जुड़ी परेशानियां जैसे ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और रिफ्लक्स जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।

क्रिएटिन का ओवरडोज है खतरा

क्रिएटिन सही तरीके से लिया जाए तो सुरक्षित माना जाता है। इसकी सही मात्रा, पानी की मात्रा और वर्कआउट पर निर्भर करती है। क्रिएटिन मांसपेशियों में पानी रोकता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ सकता है और शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर पर्याप्त पानी न पिया जाए तो मांसपेशियों में ऐंठन, पेट की समस्या और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। जब इसके साथ भारी वर्कआउट किया जाए, तो गहरे रंग के पेशाब का खतरा बढ़ जाता है। ये स्थिति रैबडोमायोलिसिस कहलाती है, जिसमें मांसपेशियां टूटने लगती हैं और मायोग्लोबिन खून में मिल जाता है। यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।

कोलेजन सप्लीमेंट कितने सुरक्षित हैं?

कोलेजन पाउडर को स्किन और जोड़ों के लिए फायदेमंद बताया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। इनके फॉर्मूले अलग-अलग होते हैं और कई में अधिक कैल्शियम, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव और कलर्स होते हैं, जो पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकते है। अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है, तो उसे कोलेजन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती।

सप्लीमेंट्स को मिलाकर लेने का खतरा

अलग-अलग देखने पर व्हे प्रोटीन, क्रिएटिन और कोलेजन सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन बिना निगरानी के इन्हें एक साथ लेने से शरीर पर दबाव बढ़ जाता है। ज्यादा प्रोटीन किडनी पर बोझ डालता है, क्रिएटिन शरीर में पानी के संतुलन को बदलता है, और भारी वर्कआउट मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। अगर पानी कम पिया जाए तो किडनी इन विषैले पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती जिससे थकान, गहरा पेशाब और मांसपेशियों में दर्द जैसे शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने से स्थिति गंभीर हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी सप्लीमेंट का सेवन घातक हो सकता है। गलत तरीके से सप्लीमेंट का सेवन करने से शरीर के जरूरी अंगों को नुकसान पहुंच सकता हैं।

डिस्क्लेमर :

इस लेक का मकसद सामान्य जानकारी देना है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। प्रोटीन, क्रिएटिन या किसी भी सप्लीमेंट का सेवन शुरू करने से पहले योग्य डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की शारीरिक जरूरतें और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती हैं, इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आपको किसी प्रकार के लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।