पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि और सुपर फूड माना गया है। फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह फल न केवल पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, बल्कि कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। लेकिन क्या अंजीर को सिर्फ खाना काफी है या इसे खाने का कोई विशेष तरीका भी है? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. दीपक कुमार के मुताबिक अगर अंजीर को सही तरीके से चबा-चबाकर खाया जाए, तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय कर 7 प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकती है। आइए, एक्सपर्ट से विस्तार से समझते हैं अंजीर के सेवन का सही नियम और इसके फायदे।

कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में देती है फायदा

जिन लोगों को कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या गलत बैठने-लेटने की आदत के कारण दर्द रहता है, उनके लिए अंजीर फायदेमंद हो सकता है। रात में 1 अंजीर, 1 खुबानी और 5 सूखे आलूबुखारे चबा कर खाएं। इसके बाद गर्म दूध या पानी पी लें। इससे कुछ ही दिनों में आराम मिलने लगता है। Journal of Ethnopharmacology में प्रकाशित शोधों के अनुसार, अंजीर में फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स होते हैं जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। साइटिका या स्लिप डिस्क में नसों और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। अंजीर में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और कैल्शियम हड्डियों के घनत्व (Bone Density) को सुधारता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार

अंजीर में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा और सोडियम कम होता है, जिससे यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। अंजीर रक्त वाहिकाओं के तनाव को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से कम होता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में असरदार

अंजीर आर्टरी में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और शरीर के लिपिड लेवल को संतुलित रखती है। रोजाना दो से तीन अंजीर का सेवन रात में पानी में भिगोकर करने से LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने में मददगार है। रिसर्च बताती हैं कि अंजीर में पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर होता है। ये फाइबर पाचन तंत्र में स्पंज की तरह काम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को सोखकर शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड धमनियों (Arteries) को स्वस्थ रखता हैं।

शरीर की गर्मी और स्किन प्रॉब्लम्स से मिलती है राहत

जिन लोगों को शरीर में ज्यादा गर्मी, मुंह के छाले, खुजली या एलर्जी की समस्या होती है उनके लिए अंजीर का सेवन फायदेमंद होता है। अंजीर को बीच से काटकर उसमें मिश्री डालें और रातभर खुले में रखें। सुबह इसे चबा कर खाएं। इससे शरीर की गर्मी कम होती है। रिसर्च के अनुसार अंजीर में मौजूद पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे खुजली और गर्मी के चकत्तों में आराम मिलता है।

प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में है मदद

गर्भवती महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है। ऐसे में अंजीर का सेवन काफी फायदेमंद होता है। रात में 1-2 अंजीर दूध के साथ लेने से आयरन की कमी दूर करने में मदद मिलती है।

कब्ज और पाचन के लिए रामबाण है अंजीर

अंजीर में फाइबर और पेक्टिन भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें अंजीर जरूर खाना चाहिए। अगर अंजीर को रात में भिगोकर सुबह उसी पानी के साथ खाया जाए, तो यह कब्ज दूर करती है और पाइल्स में भी राहत देती है। यह खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर में लाभदायक मानी जाती है। Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अंजीर का नियमित सेवन क्रोनिक कब्ज के मरीजों में मल त्याग की प्रक्रिया को तेज करता है और पेट के दर्द को कम करता है।

सेक्सुअल हेल्थ और ताकत बढ़ाने में उपयोगी

अंजीर शरीर की ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करती है। अंजीर को छोटे टुकड़ों में काटकर चीनी की चाशनी में मिलाएं और उसमें केसर, पिस्ता, बादाम, अखरोट मिलाकर बर्फी बना लें। इसे रोजाना दूध के साथ लेने से शरीर की ताकत बढ़ती है।

डिस्क्लेमर :

यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है और इसमें बताए गए नुस्खे आयुर्वेदिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अंजीर या किसी भी घरेलू उपाय का इस्तेमाल करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, खासकर यदि आप डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं।