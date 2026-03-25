अक्सर शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने पर हम उसे सामान्य थकान या मांसपेशियों का खिंचाव समझकर पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दर्द एक जैसा नहीं होता? मांसपेशियों में होने वाला दर्द (Muscle Pain) और नसों का दर्द (Nerve Pain) न केवल महसूस होने में अलग होते हैं, बल्कि इनके पीछे के कारण और उपचार भी पूरी तरह अलग होते हैं। अगर दर्द की सही पहचान नहीं की जाए तो गलत इलाज आपकी समस्या को और गंभीर बना सकता है।

Dr. Devashish Sharma एक प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन हैं, जो जयपी हॉस्पिटल नोएडा, SPES हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा और बोन हॉस्पिटल आगरा में कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं ने बताया शरीर में होने वाला दर्द कई बार एक जैसा महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह अलग-अलग हो सकती है। मसल पेन को मेडिकल भाषा में Myalgia कहा जाता है, जबकि नर्व पेन को Neuralgia के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर लोग मसल पेन और नर्व पेन को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति, लक्षण और कारण पूरी तरह अलग होते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि मसल्स पेन और नर्व पेन में क्या अंतर है और इसके कारणों की पहचान कैसी की जाए।

मसल्स पेन कैसा होता है?

मसल्स पेन आमतौर पर एक ही जगह पर सीमित (Localized) होता है। यह दर्द उसी हिस्से में रहता है जहां चोट लगी हो या ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो। ये दर्द भारी काम करने या वजन उठाने से ज्यादा होता है। मसल्स पेन चोट लगने से हो सकता है। एक ही मूवमेंट बार-बार करने से मसल क्रैंप या थकान हो सकती है। इस तरह का दर्द आमतौर पर आराम करने से ठीक हो जाता है और इसका कारण समझना आसान होता है।

नर्व पेन कैसे अलग है?

नर्व पेन यानी Neuralgia पूरी तरह अलग तरह का होता है। यह दर्द तेज (Sharp) होता है और एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। उदाहरण के तौर पर Sciatica में दर्द कमर से शुरू होकर हिप, जांघ, पिंडली और टखने तक जा सकता है। इस दर्द में दर्द के साथ सुन्नपन, झनझनाहट या चींटी चलने जैसा अहसास हो सकता है। दर्द का एक जगह से दूसरी जगह जाना नर्व पेन के लक्षण हो सकते हैं।

मसल्स पेन और नर्व पेन की पहचान कैसे करें?

मसल पेन (Myalgia) नर्व पेन (Neuralgia) एक जगह तक सीमित फैलने वाला दर्द कारण स्पष्ट (चोट/थकान) नस दबना या डैमेज आराम से ठीक हो सकता है मूवमेंट से बढ़ सकता है सुन्नपन/झनझनाहट नहीं सुन्नपन और झनझनाहट होती है

नर्व पेन के कारण क्या हो सकते हैं?

नस दबना जैसे सर्वाइकल या स्लिप डिस्क, Diabetic Neuropathy, नसों का ठीक से काम न करना नर्व पेन का कारण हो सकते हैं।

कैसे करें सुधार

मसल पेन से राहत पाना चाहते हैं तो आराम करें। दर्द वाले हिस्से की सिकाई करें। दर्द का इलाज करने के लिए किसी भी पेन किलर का लंबे समय तक सेवन किडनी और लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें। नर्व पेन के कारणों में ‘विटामिन B12 की कमी एक बहुत ही आम कारण है। बॉडी में इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में विटामिन बी 12 से भरपूर फूड्स का सेवन करें। आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी 12 सप्लीमेंट का भी सेवन कर सकते हैं।

निष्कर्ष

मसल पेन और नर्व पेन दोनों अलग तरह की समस्याएं हैं और इनकी पहचान करना जरूरी है। जहां मसल पेन आमतौर पर आराम से ठीक हो जाता है, वहीं नर्व पेन के लिए सही डायग्नोसिस और इलाज जरूरी होता है। अगर दर्द के साथ झनझनाहट, सुन्नपन या फैलाव हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें। दर्द निवारक दवाएं (Painkillers) बिना सलाह के न लें।

डिस्क्लेमर:

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। मसल पेन या नर्व पेन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए स्वयं इलाज करने के बजाय योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा या उपचार अपनाना हानिकारक हो सकता है।