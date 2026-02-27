सहजन (Moringa) को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक पावरफुल सुपर फूड माना गया है। मिरेकल ट्री के नाम से मशहूर मोरिंगा के पत्तों का आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों में महत्व है। सुपर फूड के नाम से मशहूर मोरिंगा का सेवन उसके पत्तों के रूप में और उसका पाउडर बनाकर दोनों तरह किया जाता है। इन पत्तों को सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कई जरूरी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोरिंगा (Moringa oleifera) को किसी सामान्य पौधे की तरह नहीं, बल्कि कुपोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में मान्यता दी है। मोरिंगा के पत्ते प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन C और आयरन का इतना समृद्ध स्रोत हैं कि इनका उपयोग कुपोषित बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है। अगर इन पत्तों का सेवन उनका पाउडर बनाकर किया जाए तो बॉडी को भरपूर पोषण मिलता है।
WHO की रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि मोरिंगा के पत्तों को सुखाकर पाउडर बनाने से उनके पोषक तत्व खासतौर पर आयरन, कैल्शियम और भी अधिक केंद्रित (Concentrated) हो जाते हैं, जिससे यह और भी प्रभावी हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक मोरिंगा का सही मात्रा में सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करता है और बॉडी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। आइए जानते हैं कि मोरिंगा के पत्तों की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है?
प्रति 100 ग्राम ताजे मोरिंगा पत्तों में लगभग:
|पोषक तत्व (Nutrient)
|मात्रा (Approx. Value)
|ऊर्जा (Energy)
|60–65 kcal
|प्रोटीन (Protein)
|6–9 ग्राम
|कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)
|8–9 ग्राम
|फाइबर (Fiber)
|2–3 ग्राम
|फैट (Fat)
|1–2 ग्राम
|कैल्शियम (Calcium)
|400–450 मि.ग्रा.
|आयरन (Iron)
|6–8 मि.ग्रा.
|पोटैशियम (Potassium)
|250–300 मि.ग्रा.
|मैग्नीशियम (Magnesium)
|40–45 मि.ग्रा.
|फॉस्फोरस (Phosphorus)
|65–70 मि.ग्रा.
|विटामिन C
|200–220 मि.ग्रा.
|विटामिन A (बीटा कैरोटीन)
|उच्च मात्रा
|फोलेट (Vitamin B9)
|40–45 माइक्रोग्राम
एक चम्मच मोरिंगा में पोषक तत्व
|पोषक तत्व (Nutrient)
|1 चम्मच (लगभग 5 ग्राम) में मात्रा
|ऊर्जा (Energy)
|15–20 kcal
|प्रोटीन (Protein)
|1–1.5 ग्राम
|कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)
|1.5–2 ग्राम
|फाइबर (Fiber)
|0.5–1 ग्राम
|फैट (Fat)
|0.2–0.3 ग्राम
|कैल्शियम (Calcium)
|80–100 मि.ग्रा.
|आयरन (Iron)
|1–1.5 मि.ग्रा.
|पोटैशियम (Potassium)
|50–70 मि.ग्रा.
डिस्क्लेमर:
इस लेख में साझा की गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी डाइट, एक्सरसाइज या दवाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।