जापान की पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी और अनुशासन से नहीं, बल्कि वहां के लोगों की लंबी और हेल्दी लाइफ से भी होती है। दुनिया भर के शोधकर्ता इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जापानी लोग इतनी लंबी उम्र तक फिट और खुश कैसे रहते हैं। इसी सवाल का एक दिलचस्प जवाब है Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life। इकिगाई Ikigai एक जापानी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है जीने की वजह। यह शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है Iki और Gai। Ikigai वो वजह है, जिसके कारण आप हर सुबह उठने के लिए उत्साहित होते हैं।

Ikigai सिर्फ सोच नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि उसे समझकर और महसूस करके जीने का नाम है। इसी सोच को दुनिया के सामने लाती है Ikigai। ये एक ऐसी किताब है जो आपको हर सुबह उठने की वजह सिखाती है। Ikigai का सीधा अर्थ है जीने की वजह। यानी वो कारण जो आपको हर दिन एनर्जी और खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जापान में इसे सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के रूप में अपनाया जाता है। जापान में लोगों की लम्बी उम्र और स्लिम बॉडी के लिए उनका लाइफस्टाइल और डाइट पूरी तरह जिम्मेदार है। जापान में लोग बॉडी को मेंटेन रखने के लिए 4 खास तरीकों को अपनाते हैं। आइए जानते हैं कि वो चार तरीके कौन से हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी और स्लिम रखने में मदद करते हैं और उम्र में बढ़ोतरी करते हैं।

सुबह जल्दी उठना Ikigai की पहली आदत

जापान में सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल है। जब आप जल्दी उठते हैं, तो आपको खुद के लिए समय मिलता है। आप सुबह जल्दी उठकर गार्डन में टहल सकते हैं, योग या मेडिटेशन कर सकते हैं, किताब या अखबार पढ़ सकते हैं। ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मजबूत बनाती हैं। सबसे खास बात सुबह का सुकून आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है।

80% पेट भरने का नियम वजन कंट्रोल करने का सीक्रेट है।

Hara Hachi Bu जापानी लोगों का एक गोल्डन रूल है। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना है। इस रूल के मुताबिक आपका ओवरईटिंग से बचाव होता है,पाचन दुरुस्त होता है और वजन कंट्रोल रहता है। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं, तो जितनी आपको भूख है उससे हमेशा थोड़ा कम खाएं। वजन कम करने का ये सबसे आसान और असरदार तरीका है।

इंद्रधनुष रंगों में छुपा हेल्थ सीक्रेट

जापानी लोग अपनी प्लेट में रंग-बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करते हैं जिसे रेनबो डाइट कहा जाता है। इस डाइट में अलग-अलग रंग,अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स, लो फैट और हाई फाइबर होता है जो वजन को घटाने में मदद करता है। इस तरह का सादा और संतुलित भोजन बीपी और शुगर जैसी बीमारियों से भी बचाता है।

छोटी प्लेट करती है बड़ा असर

जापानी लोग खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। छोटी प्लेट में खाना कम आता है, प्लेट भरी हुई महसूस होती है जिससे दिमाग जल्दी संतुष्ट महसूस करता है। छोटी प्लेट में खाना खाने से ओवरईटिंग से बचाव होता है। जापानी लोगो की लम्बी उम्र, हेल्दी बॉडी और कम वेट का राज ही उनकी कम मसाले, कम तेल वाली डाइट है।

निष्कर्ष

जापानी लोगों का फिट और लंबी उम्र का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और छोटी आदतों में छिपा है। अगर आप भी वजन कंट्रोल करना, पेट अंदर रखना और हेल्दी तरीके से लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो इन आदतों को जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं।