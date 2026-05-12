आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और खराब खान-पान का असर महिलाओं की प्रेग्नेंसी पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ता तनाव, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और असंतुलित डाइट गर्भावस्था के दौरान कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कमजोरी या दूसरे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर मां और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया जाता है। जब नॉर्मल डिलीवरी में किसी तरह का खतरा या जटिलता दिखाई देती है, तब यह तरीका अपनाया जाता है।

आकाश हेल्थकेयर की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (डायरेक्टर और हेड), डॉ. मधुलिका सिन्हा के अनुसार सी-सेक्शन के बाद शरीर को रिकवर होने में ज्यादा समय लग सकता है। इस दौरान महिलाओं को दर्द, कमजोरी, थकान और मूवमेंट में परेशानी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। कई महिलाओं को शुरुआती दिनों में उठने-बैठने और बच्चे को संभालने में भी कठिनाई होती है। सी सेक्शन के बाद शरीर को पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है क्योंकि यह एक बड़ी सर्जरी होती है। महिलाओं को इस दौरान पर्याप्त आराम, सही पोषण और नियमित मेडिकल फॉलोअप की जरूरत होती है। गायनेकोलॉजिस्ट से जानते हैं कि C-Section के बाद महिलाओं को कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं और फास्ट रिकवरी के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

दर्द, सूजन और संक्रमण का खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक, सी-सेक्शन के बाद सबसे आम समस्या टांकों वाली जगह पर दर्द और सूजन की होती है। कई दिनों तक घाव में दर्द महसूस हो सकता है। यदि घाव की साफ-सफाई और देखभाल ठीक से न की जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर टांकों को साफ और सूखा रखने की सलाह देते हैं। कुछ महिलाओं को टांके के आसपास खुजली या जलन की समस्या भी हो सकती है।

कमजोरी और अत्यधिक थकान की समस्या

विशेषज्ञों का कहना है कि डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को कमजोरी और लगातार थकान महसूस होती है। डिलीवरी के दौरान खून की कमी, नींद पूरी न होना और नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारियां इस परेशानी को बढ़ा सकती हैं। कई मामलों में आयरन और कैल्शियम की कमी भी देखने को मिलती है। ऐसे में संतुलित डाइट और जरूरी सप्लीमेंट लेना फायदेमंद माना जाता है।

पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं

सी-सेक्शन के बाद महिलाओं को गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक बेड रेस्ट और कम शारीरिक गतिविधि इसकी बड़ी वजह होती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और फाइबर से भरपूर भोजन करना इन परेशानियों को कम करने में मदद कर सकता है।

पीठ दर्द और शरीर में अकड़न की समस्या

विशेषज्ञों का कहना है कि सी-सेक्शन के बाद कुछ महिलाओं को पीठ दर्द और शरीर में अकड़न महसूस हो सकती है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना, बच्चे को उठाना और कमजोर मांसपेशियां इसकी वजह बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर हल्की एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की सलाह दे सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है असर

सी-सेक्शन के बाद महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी और नई जिम्मेदारियों की वजह से तनाव, चिंता और भावनात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में प्रसवोत्तर अवसाद (Postpartum Depression) का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, घबराहट या अत्यधिक थकान महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है।

सी-सेक्शन के बाद रिकवरी के लिए जरूरी बातें

डॉ. मधुलिका सिन्हा के अनुसार, सी-सेक्शन एक बड़ी सर्जरी होती है, इसलिए शरीर को पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है। इस दौरान महिलाओं को पर्याप्त आराम, संतुलित पोषण और नियमित मेडिकल फॉलोअप की जरूरत होती है ताकि रिकवरी सही तरीके से हो सके। डॉ. सिन्हा के अनुसार, डिलीवरी के बाद महिलाएं अक्सर अपनी सेहत से ज्यादा बच्चे की देखभाल पर ध्यान देने लगती हैं। लेकिन मां का स्वस्थ रहना भी बेहद जरूरी है। सही खानपान, पर्याप्त आराम और शरीर की देखभाल रिकवरी को तेज करने में मदद करती है।

रिकवरी के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट

विशेषज्ञों के मुताबिक, सी-सेक्शन के बाद महिलाओं को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर भोजन लेना चाहिए। इससे शरीर तेजी से रिकवर करने में मदद मिलती है। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

डॉक्टरों के अनुसार, डिलीवरी के बाद कुछ समय तक भारी वजन उठाने और ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचना चाहिए। पर्याप्त नींद, परिवार का सहयोग और समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराना भी बेहद जरूरी माना जाता है ताकि किसी भी जटिलता का समय पर पता लगाया जा सके।

डिस्क्लेमर:यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई सलाह किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। सी-सेक्शन के बाद होने वाली किसी भी समस्या, दर्द या मानसिक परेशानी की स्थिति में तुरंत योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श लें। अपनी डाइट, दवा या एक्सरसाइज में कोई भी बदलाव डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।