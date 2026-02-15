कूल्हे (Hip) के जोड़ों में होने वाला दर्द अक्सर थकान या गठिया का दर्द (Arthritis) मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी ये किसी गंभीर समस्या जैसे हिप ज्वॉइंट ट्यूमर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हिप ज्वॉइंट ट्यूमर हड्डियों में होने वाली एक असामान्य कोशिका वृद्धि (Cell Growth) है, जो बिनाइन यानी गैर-कैंसरकारी और मैलिग्नेंट यानी कैंसरकारी दोनों तरह की हो सकती है। चूंकि ये हिस्सा हमारे शरीर का भार उठाने और चलने-फिरने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, इसलिए यहां होने वाली किसी भी गांठ या सूजन को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। बोन एंड ज्वाइंट केयर के विशेषज्ञ आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दुष्यंत के अनुसार ये एक ऐसा ट्यूमर है जो हड्डियों में बहुत तेजी से फैलता है। यह खासतौर पर कूल्हे यानी हिप जॉइंट की हड्डी को जल्दी प्रभावित कर सकता है।

डॉक्टरों के अनुसार कई बार हिप ट्यूमर मेटास्टैटिक भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कैंसर शरीर के किसी अन्य हिस्से जैसे ब्रेस्ट, फेफड़े या प्रोस्टेट में शुरू होता है और रक्त के जरिए कूल्हे की हड्डी तक फैल जाता है। इसलिए समय रहते इसकी पहचान और इलाज बेहद ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कि आखिर हिप ज्वाइंट ट्यूमर क्या है, यह क्यों होता है और इसके वे कौन से रेड फ्लैग लक्षण हैं जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हिप जॉइंट पेन क्या होता है?

हिप या जांघ में लगातार रहने वाला दर्द कई बार सामान्य मांसपेशियों का दर्द नहीं बल्कि किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में ये दर्द हिप जॉइंट ट्यूमर की शुरुआती चेतावनी भी हो सकता है। हिप जॉइंट ट्यूमर तब बनता है जब हिप की हड्डी या उसके आसपास के टिश्यू में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। हड्डियों के कैंसर Primary Bone Cancer में Osteosarcoma और Chondrosarcoma हिप एरिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं नॉन-कैंसरस (Benign) और कैंसरस (Malignant)। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन किसी भी गांठ या लंबे समय तक बने दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हिप ज्वाइंट ट्यूमर के कारण

हिप जॉइंट में ट्यूमर या गंभीर दर्द कई कारणों से हो सकता है। इसमें जेनेटिक बदलाव, पुरानी हड्डियों की बीमारी, रेडिएशन के संपर्क में आना और कमजोर इम्यून सिस्टम शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में इसका स्पष्ट कारण भी पता नहीं चल पाता। इसके अलावा हड्डियों की कमजोरी या टिश्यू में असामान्य सेल्स का बढ़ना भी इस समस्या का कारण बन सकता है।

हिप जॉइंट पेन के प्रमुख लक्षण

हिप जॉइंट से जुड़ी समस्या में सबसे सामान्य लक्षण हिप या जांघ में लगातार दर्द होना है, जो आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता। कई मामलों में ये दर्द रात के समय ज्यादा बढ़ जाता है। चलने में परेशानी या लंगड़ाहट महसूस हो सकती है। हिप के आसपास सूजन या गांठ जैसा महसूस होना भी गंभीर संकेत हो सकता है। इसके अलावा अचानक वजन कम होना, जल्दी थकान महसूस होना और धीरे-धीरे दर्द का बढ़ना भी इस समस्या के लक्षण हो सकते हैं।

हिप ज्वाइंट ट्यूमर की जांच कैसे की जाती है?

हिप जॉइंट से जुड़ी गंभीर समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई जांच की सलाह देते हैं। इसमें एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन और बायोप्सी शामिल हो सकते हैं। इन जांचों की मदद से ट्यूमर की स्थिति और गंभीरता का सही आकलन किया जाता है।

हिप ज्वाइंट ट्यूमर का इलाज

इलाज ट्यूमर के प्रकार और स्थिति पर निर्भर करता है। आमतौर पर ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। अगर ट्यूमर कैंसरस हो तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जरी के बाद शरीर की मूवमेंट को सामान्य बनाने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी होती है।

रिकवरी में कितना समय लगता है?

अगर ट्यूमर नॉन-कैंसरस है तो सर्जरी के बाद मरीज को सामान्य होने में लगभग 4 से 8 महीने लग सकते हैं। वहीं अगर ट्यूमर कैंसरस है तो रिकवरी में 3 से 6 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। रिकवरी की अवधि मरीज की स्थिति और इलाज पर निर्भर करती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर हिप या जांघ में दर्द लगातार दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहे, रात में दर्द बढ़ जाए, सूजन या गांठ दिखाई दे और चलने में परेशानी होने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। समय पर इलाज गंभीर बीमारी से बचाव में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर

यह स्टोरी सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी बदलाव या डाइट में परिवर्तन करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।