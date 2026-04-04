क्या आप जानते हैं कि शाम ढलते ही आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन बदलने लगता है? हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए दिन का यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। साइलेंट किलर के नाम से जानी जाने वाली बीपी की बीमारी को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। बीपी को नॉर्मल करने के लिए सिर्फ दवाओं का सेवन करना ही काफी नहीं है बल्कि डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी जरूरी है। अक्सर हम लोग बीपी नॉर्मल करने के लिए सुबह की रूटीन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन शाम की रूटीन को नजरअंदाज कर देते हैं। शाम में की गई कई गलतियां रातभर बीपी के स्तर को बिगाड़ सकती हैं। बोर्ड-प्रमाणित फैमिली मेडिसिन डॉक्टर Amelia MacIntyre ने बताया अगर शाम के समय जीवनशैली में 5 बुनियादी बदलाव किए जाएं, तो न केवल हाइपरटेंशन को मात दी जा सकती है बल्कि दिल की सेहत को भी लंबे समय तक दुरुस्त रखा जा सकता है। आइए जानते हैं शाम की वे कौन सी आदतें हैं जो आपके लिए ‘लाइफ सेवर’ साबित हो सकती हैं।

सोने से पहले भारी खाना नहीं खाएं

रात में सोने से ठीक पहले भारी और ज्यादा भोजन करने से अपच और असहजता हो सकती है, जिससे नींद प्रभावित होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप सोने से कम से कम 2–3 घंटे पहले डिनर कर लें तो आपका पाचन दुरुस्त रहेगा। अगर भूख लगे तो हल्का स्नैक जैसे दही या फल खाएं। इसके अलावा कैफीन, अल्कोहल और निकोटीन जैसे स्टिमुलैंट्स से भी सोने से पहले दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये नींद खराब कर सकते हैं। रात की हेल्दी और संतुलित डाइट आपके बीपी को नॉर्मल रखने में मदद करेगी।

सोने से पहले रिलैक्स करना जरूरी

हालांकि नियमित एक्सरसाइज अच्छी नींद के लिए फायदेमंद है, लेकिन सोने से ठीक पहले वर्कआउट करने से नींद में बाधा आ सकती है। इसलिए सोने से पहले शरीर और दिमाग को रिलैक्स करना जरूरी है। इसके लिए आप मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, हल्का म्यूजिक सुनें, किताब पढ़ें, गुनगुने पानी से नहाएं। मेडिटेशन करें और डीप ब्रीदिंग जैसी तकनीक अपनाएं।

नियमित स्लीप रूटीन बनाएं

हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालने से शरीर को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है। इससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है।

ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें

डॉक्टर की सलाह पर शाम या रात के समय ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी हो सकता है। नियमित रिकॉर्ड रखने से पैटर्न समझने में मदद मिलती है।कुछ मामलों में डॉक्टर रात के समय बीपी मॉनिटर करने के लिए विशेष डिवाइस का इस्तेमाल करने की सलाह भी दे सकते हैं।

दवाएं समय पर लें

अगर लाइफस्टाइल बदलाव से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, तो डॉक्टर दवाएं जैसे ACE inhibitors या diuretics दे सकते हैं। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि रात में दवा लेने से नाइट टाइम ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल हो सकता है। हालांकि दवा कब और कैसे लेनी है, यह पूरी तरह डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। ध्यान रखें कि रात में दवा लेने से कुछ लोगों को बार-बार पेशाब आ सकता है या अचानक बीपी गिरने का खतरा हो सकता है, जिससे गिरने का जोखिम बढ़ता है।

निष्कर्ष

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए शाम की दिनचर्या बेहद अहम होती है। सही समय पर खाना, पर्याप्त आराम, नियमित नींद और डॉक्टर की सलाह का पालन करके ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्थिति है। किसी भी आदत को अपनाने या दवा में बदलाव करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) से सलाह जरूर लें।