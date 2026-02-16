आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब पाचन, कमजोर लिवर फंक्शन और स्किन से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे में सिर्फ बॉडी को पोषण देना ही काफी नहीं है बल्कि बॉडी को डिटॉक्स करना भी जरूरी है। आयुर्वेद में एलोवेरा को शरीर की सौम्य और नेचुरल तरीके से सफाई के लिए बेहद उपयोगी माना गया है। भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) के मुताबिक आयुर्वेद में एलोवेरा को कुमारी हा जाता है, जिसका अर्थ है युवा लड़की। ये एक ऐसा हर्ब है जो बॉडी को अंदर से ठंडक देता है और पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है।

एलोवेरा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें 75 से अधिक सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन B12 मौजूद होता है। इसमें एंजाइम, मिनरल्स, अमीनो एसिड और पॉलीसैकराइड भी मौजूद होता है। इसमें मौजूद एक प्रमुख यौगिक एसेमैनन (Acemannan) आंतों की परत को मजबूत करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार माना जाता है। आइए जानते हैं कि एलोवेरा का सेवन कैसे लिवर और पाचन को डिटॉक्स करता है और इसके बॉडी को कौन-कौन से फायदे होते हैं।

पाचन के लिए कैसे असरदार है एलोवेरा

रिसर्च के अनुसार एलोवेरा न केवल खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि आंतों की गंभीर समस्याओं में भी राहत देता है। Alimentary Pharmacology & Therapeutics में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा का अर्क अल्सरेटिव कोलाइटिस (Ulcerative Colitis) जैसी आंतों की सूजन वाली बीमारियों में बेहद प्रभावी पाया गया है। इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड और एंथ्राक्विनोन पाचन मार्ग की सूजन को कम करते हैं, जिससे पेट दर्द और मरोड़ में राहत मिलती है। एलोवेरा की पत्तियों की बाहरी परत के नीचे एक पीला पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। इसमें एलोइन (Aloin) नामक तत्व होता है।

National Institutes of Health के अनुसार, एलोइन एक शक्तिशाली लैक्सेटिव है। ये आंतों में पानी की मात्रा बढ़ाता है और मल को सॉफ्ट बनाता है, जिससे पुरानी कब्ज की समस्या दूर होती है। पेट को डिटॉक्स करने में और पाचन सुधारने में ये जेल बहुत उपयोगी है। इसका सेवन करने से आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ये आंतों पर प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। ये आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया (Probiotics) को पोषण देता है। जब आंतों का माइक्रोबायोम संतुलित रहता है, तो गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं।

Journal of Traditional Chinese Medicine की एक रिसर्च के मुताबिक एलोवेरा का जूस एसिड रिफ्लक्स (GERD) के लक्षणों को कम करने में उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना कि कुछ पारंपरिक दवाएं। ये आमाशय (Stomach) की एसिडिटी को कंट्रोल करता है और खाने की नली में होने वाली जलन को शांत करता है।

लिवर के लिए कैसे उपयोगी है एलोवेरा, जानिए

एलोवेरा जेल लिवर एंजाइम के संतुलन और पित्त के स्राव को सौम्य तरीके से बढ़ावा देता है, जिससे फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। ये जेल शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे स्किन की नीरसता और भारीपन कम हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार डिटॉक्स का मतलब शरीर को जबरन साफ करना नहीं, बल्कि सिस्टम को संतुलित करना है। रिसर्च के अनुसार एलोवेरा लिवर के लिए एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर है।

Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics के शोध बताते हैं कि इसमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल और एंटी-ऑक्सीडेंट्स लिवर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर को शराब और दवाओं के हानिकारक टॉक्सिन से सुरक्षित रखते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये लिवर में लिपिड यानी फैट के जमाव को कम करता है, जिससे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFLD) में सुधार होता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की सूजन घटाकर उसकी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं।

बॉडी डिटॉक्स के लिए एलोवेरा का सेवन कैसे करें?

10–20 मिली फूड-ग्रेड एलोवेरा जूस लें। इसे गुनगुने पानी में मिलाएं और सुबह इसका खाली पेट सेवन करें। हफ्ते में 4–5 दिन, 6–8 सप्ताह तक इसका सेवन करें, फिर कुछ समय का ब्रेक लें।

किन लोगों को एलोवेरा से बचना चाहिए?

कुछ लोगों के लिए एलोवेरा जेल का सेवन अमृत साबित होता है तो कुछ लोगों की सेहत को ये नुकसान भी पहुंचाता है। गर्भवती महिलाएं, गंभीर दस्त से पीड़ित लोग, क्रॉनिक किडनी रोग वाले मरीज इससे परहेज करें। इस का अधिक सेवन आपके पाचन के बिगाड़ भी सकता है। अधिक मात्रा में सेवन से पाचन कमजोर हो सकता है। याद रखें कि एलोवेरा जूस को भारी भोजन या दूध के साथ न लें।

डिस्कलेमर

इस लेख में साझा की गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी डाइट, एक्सरसाइज या दवाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।