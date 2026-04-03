क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत का रास्ता आपके पेट (Gut) से होकर गुजरता है? अक्सर हम पेट फूलने या अपच को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह खराब गट हेल्थ (Gut Health) का बड़ा संकेत हो सकता है। पेट में मौजूद बैक्टीरिया शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये विटामिन बनाने, पाचन सुधारने और शरीर की सफाई तक का काम करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल, बार-बार पेनकिलर लेना, अल्कोहल और खराब खान-पान इन बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। जब पेट के गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, तो शरीर कई तरह से अलार्म बजाता है।
मशहूर गैस्ट्रोलोजिस्ट डॉ. शिव कुमार सरीन के अनुसार, गट हेल्थ सिर्फ पाचन नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी और मानसिक सेहत से भी जुड़ी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ का क्या है कनेक्शन और गट हेल्थ बिगड़ने पर बॉडी में कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं और इस स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है।
गट-ब्रेन एक्सिस
आपको जानकर हैरानी होगी की पेट खराब होने का असर दिमाग पर भी पड़ता है। डॉ. सरीन के अनुसार हमारे पेट को दूसरा दिमाग कहा जाता है। शरीर का 90% सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन पेट में बनता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, तो आपको बेवजह तनाव, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यानी खराब पेट सिर्फ गैस नहीं, बल्कि डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है।
गट हेल्थ खराब होने पर बॉडी में दिखते हैं ये लक्षण
- गट हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण लगातार पेट खराब रहना, गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या है। ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होना बैक्टीरियल असंतुलन का संकेत है।
- वजन में अचानक बदलाव होना, बिना किसी कारण वजन का बढ़ना या घटना गट हेल्थ खराब होने के संकेत हैं।
- नींद में कमी और थकान होना गट हेल्थ के हैप्पी हार्मोन पर पड़ता है।
- स्किन इरिटेशन जैसे मुहांसे या एक्जिमा जैसे लक्षण सभी गट हेल्थ बिगड़ने के लक्षण हैं।
गट हेल्थ में सुधार के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव
- गट हेल्थ में सुधार करने के लिए डाइट में प्लांट बेस्ड फल, सब्जियों और स्प्राउट्स का सेवन करें। फर्मेंटेड फूड जैसे सिरका और सत्तू का सेवन गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। वहीं ज्यादा फैट, शुगर और देर रात खाना खाने से शरीर ज्यादा कैलोरी एब्जॉर्ब करता है, जिससे मोटापा बढ़ता है।
- गट और लिवर दोनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। लिवर का खराब होना गॉल ब्लैडर स्टोन और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। खराब लाइफस्टाइल गट समस्याओं की बड़ी वजह है। एक्सपर्ट ने बताया गट हेल्थ में सुधार करने के लिए आप तनाव कम करें। कम फिजिकल एक्टिविटी और अनियमित खान-पान से एसिडिटी, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए एक्सरसाइज सबसे बेहतर तरीका है।
- कुछ आदतें आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। अगर आप बार बार पानी पीते हैं, च्युइंग गम चबाते हैं और घंटों बैठकर काम करते हैं आपको पेट में गैस बन सकती है और गट हेल्थ बिगड़ सकती है।
- डॉक्टर ने बताया लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पर बहुत जोर देते हैं लेकिन 99% लोगों को उसकी जरूरत नहीं होती। सामान्य डाइट से ही पर्याप्त प्रोटीन मिल सकता है, जबकि सप्लीमेंट्स से लिवर को नुकसान तक हो सकता है।
- गट हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं तो खाने और पीने का अलग-अलग समय तय करें। ज्यादा न खाएं और बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाएं। आप जो कुछ भी खाते हैं, वही आपकी सेहत तय करता है।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सलाह विशेषज्ञों के विचारों पर आधारित है, लेकिन इसे चिकित्सकीय परामर्श का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, डाइट में बदलाव या दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।